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Allround Talent: Die Multisport-Uhr Coros Nomad unter der Lupe

Allround Talent
Die Multisport-Uhr Coros Nomad unter der Lupe

Multisportuhren von Coros zeichnen sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus – auch die Nomad: Für faire 369 Euro lockt die GPS-Uhr mit über 50 Sportmodi – ob Wandern, Bergsteigen, Gravel- oder Mountainbiken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.10.2026
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Coros NOMAD, GPS Outdoor-Uhr
Foto: Coros

Die Coros Nomad im Test

Umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung und Analyse von Workouts fehlen ebenso wenig wie Schlaftracking, Messung von Herzfrequenzvariabilität und zig weitere Wellness-Features. Und in puncto Navigation? Begeistern die exakte Aufzeichnung von Aktivitäten (Tracks), das weltweite, wenn auch eher einfache Kartenangebot und die präzise Routenführung. Touren lassen sich aus Webportalen wie Komoot übertragen oder in begrenztem Umfang auch per App (online) planen. Wer seinen Weg lieber auf dem übersichtlichen Handy- statt auf dem kleinen Uhren-Display verfolgen möchte, kann dazu die Kartenseite samt Route und Standort von der Nomad auf das Smartphone spiegeln. Die simple Bedienung per Touchscreen, Taste und Krone, das auch bei Sonne gut ablesbare MIP-Display und der ausdauernde Akku runden die Ausstattung ab.

Coros NOMAD, GPS Outdoor-Uhr
Coros

Die technischen Details:

  • Gewicht: 61 g
  • Gehäuse: Aluminiumgehäuse, Kunststoffgehäuse
  • Display: Farbdisplay, Touch Display
  • App kompatibel
  • Bluetooth Schnittstelle
  • WLAN Schnittstelle
  • Herzfrequenzmessung am Handgelenk
  • topographische Karte
  • Speicher: 32 GB
  • maximale Laufzeit bei höchster GPS Genauigkeit: 34 h
  • Preis: 369 €
  • Dauertest: 8 Monate
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