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Schlafsäcke

Dieser Winterschlafsack fühlt sich an wie ein warmer Burrito

Riesenschlafsack
Outwell Constellation Lux im Test

Dank ultraweichem Baumwollfutter und kuschliger Isolation bietet der Outwell Constellation Lux beim Wintercamping im Van richtig viel Komfort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.10.2026
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Outwell Constellation Lux
Foto: Frank Wacker

Pro und Contra zum Constellation Lux

 sehr kuschlig

 top Verarbeitung

 clevere Ausstattung

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Im Praxistest

In dem Constellation Lux schläfst du wie in einem dicken, warmen Burrito, herrlich großzügig und gemütlich mit echter Bewegungsfreiheit. Wer beim Wintercamping mit dem Van unterwegs ist, braucht schließlich einen Schlafsack, der echten Komfort liefert und nicht bloß die Kälte abhält. Das spürst du ab der ersten Sekunde, wenn du dich hineinfallen lässt. Hier kannst du dich nach Herzenslust ausstrecken, umdrehen und tief durchschlafen. Besonders Paare und Familien mit kleinen Kindern lieben genau diese Freiheit. Hier ist einfach genug Platz, um sich gemeinsam einzukuscheln, ohne dass es eng wird.

Schon beim Auspacken fällt auf, dass sich der Outwell hochwertig und wunderbar weich anfühlt. Das Material schmiegt sich vom ersten Moment an angenehm an die Haut an, die Verarbeitung ist rundum sauber und die Nähte sind erstklassig gesetzt. Legst du dich hinein, weißt du sofort, warum dieser Schlafsack so beliebt ist. Er fühlt sich an wie eine Umarmung. Die dicke Isolation hält, was sie verspricht. Selbst bei Nächten an der Frostgrenze beim Campen in Dänemark konnte ich in dem Schlafsack wohlig warm schlafen. Laut Hersteller ist der Schlafsack für eine Körperlänge von maximal 1,95 m ausgelegt, aber selbst mit meinen 1,98 m habe ich sehr gut reingepasst und hatte zusätzlich noch genügend Bewegungsfreiheit.

Trotz seiner üppigen Maße im ausgebreiteten Zustand überrascht der Schlafsack beim Verstauen. Er lässt sich verhältnismäßig kompakt zusammenpacken, was ein echter Pluspunkt ist, wenn man im Van unterwegs ist und jeder Zentimeter Stauraum clever genutzt werden will.

Outwell Constellation Lux
Outwell

Fühlt sich an wie eine warme Umarmung. Der Outwell Constellation Lux aktuell 28 % reduziert.

Technische Daten des Schlafsacks

  • Preis (UVP): 235 Euro
  • Größe: 230 x 105 cm (L x B)
  • Körperlänge: bis ca. 1,95 m (vom Hersteller empfohlen, getestet und für gut befunden bis 1,98 m)
  • Packmaß: 53 x 34 cm
  • Gewicht: 3200 g
  • Jahreszeiten: 3 bis 4 (ideal von Herbst bis in den Winter)
  • Konstruktion: Einzelne Schicht
  • Material Außenhülle: Polynylon (85 % Polyester, 15 % Nylon), PFAS-frei
  • Material Futter & Auskleidung: 100 % Baumwolle (200TC weiche Baumwolle)
  • Füllung: 2700 g Isofill Premium (100 % recyceltes Polyester)
  • Reißverschluss: YKK 2-Wege-L-förmig mit Auto-Lock, auf der linken Seite
  • Besonderheiten: Vollständig zu öffnen als zwei Bettdecken, inklusive Kompressions-Carrybag (100 % Polyester), Eckauskleidungs-Befestigungsschleifen, durchgehende Reißverschluss-Schütze