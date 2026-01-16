Huawei Royal Gold: Diese neue Smartwatch kostet 3.299 Euro!

Denn ja: Diese Uhr kostet 3.299 Euro. Und ja: In ihr steckt tatsächlich 18-Karat-Gold. Zehn handgesetzte Elemente, sichtbar in der Lünette, spürbar im Gewicht, unübersehbar am Handgelenk. Das ist kein Gimmick, sondern eine bewusste Entscheidung des chinesischen Herstellers, der mit seinen Produkten hier in Europa klar im Premium-Segment andockt, sowohl bei Smartphones als auch bei Smartwatches.

Technisch bleibt die Uhr das, was man von der Huawei Ultimate-Serie kennt: robust und absolut High-Tech. Bis zu 150 Meter wasserdicht, tauchtauglich mit Unterwasserkommunikation, Expedition-Modi mit Karten, Höhenprofilen und Rückverfolgung. Dazu die bekannten Sport- und Outdoor-Funktionen, Golf eingeschlossen, sowie eSIM, Navigation und solides Gesundheitsmonitoring. Alles funktioniert, alles ist darauf ausgelegt, draußen nicht zu stören, sondern zu helfen.

HUAWEI

Wenn Gold auf Titan trifft Das armorartige Zirkonium-Gehäuse, das Saphirglas, das Titanarmband – Materialien, die für härteste Einsätze gebaut sind. Dazwischen Gold: unaufdringlich, aber präsent. Plötzlich wirkt die Uhr anders: nicht nur als Werkzeug für Berge, Wellen und Pfade, sondern als Ausdruck von Stil und einem Outdoor-Lifestyle, der Abenteuer mit Luxus verbindet.

Doch was kann die Uhr eigentlich? Neben den bereits genannten Features der 150 Meter Tieftauch-Kommunikation mit sonarbasierter Kommunikation unter Wasser und dem Höhenmonitoring für mehr Sicherheit beim Bergsteigen soll vor allem das Sunflower-Positionierungssystem für eine präzise Navigation in allen Regionen dieser Welt sorgen – mit fünf Satellitensystemen und einem Dual-Band-GPS für höchste Genauigkeit, selbst in schwierigem Gelände.

HUAWEI Preis: 3299 Euro (UVP). Exklusiv bestellbar hier​

Gesundheitsüberwachung und lange Akkulaufzeit Ergänzt wird dies durch präzises Gesundheitsmonitoring via X-TAP-Sensor, SpO₂, Schlaf- und Herzüberwachung sowie Funktionen für emotionales Wohlbefinden. Das TruSense-System überwacht darüber hinaus kontinuierlich die Herzfrequenz und den Blutsauerstoff – wichtige Werte, die u.a. auch helfen, die Belastung bei steilen Anstiegen oder beim Tauchen zu kontrollieren. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen im Energiesparmodus kann die Uhr problemlos über längere Abenteuer hinweg genutzt werden, ohne ständig an das Aufladen denken zu müssen.

Intelligente Smartwatch-Funktionen für den Alltag Mit eSIM, KI-gestützter Geräuschunterdrückung und Gestensteuerung lassen sich Anrufe tätigen, Musik hören, Fotos steuern und Apps bedienen – ganz ohne Smartphone. So kombiniert die ganze Huawei Watch Ultimate Reihe ein zeitloses Design mit modernster Technik und umfassendem Gesundheitsmanagement.

Huawei Die Huawei Watch Ultimate 2 gibt es seit Oktober 2025 in zwei edlen Farbvarianten: Blau-Weiss mit gewebtem Armband (ab 999€) und Schwarz mit Fluorelastomer-Armband (ab 899€ UVP). Bei beiden Uhren kommen Nanokristallkeramik und Saphirglas zum Einsatz, beim schwarzen Modell jedoch ohne die auffällige Zweifarbigkeit, was zu einer dezenten und weniger auffälligen Ästhetik führt. Diese Uhr feierte am 19. September in Paris ihre Weltpremiere. Ab sofort erhältlich im Huawei Flagship Store Berlin oder bei Amazon​

Das Vorgänger-Modell Watch Ultimate (2023) ist bereits im Preis gefallen, und jetzt noch teilweise stark reduzierte erhältlich (z.B. ab 749 Euro im Huawei Shop und bei Amazon).