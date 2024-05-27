Glamping Gadgets - das Upgrade fürs nächste Zeltabenteuer

Wer beim Zelten auf Komfort nicht verzichten möchte, muss sich nicht zwischen Luxushotel und Lagerfeuer entscheiden. Unsere handverlesene Auswahl an Glamping-Gadgets macht’s möglich: vom aufblasbaren Sofa bis zur Mini-Espressomaschine, vom Pizzaofen bis zur kompakten Outdoor-Küche. Diese praktischen Helfer verwandeln jede Wiese in ein gemütliches Refugium – stylisch, bequem und mit einem Hauch Extravaganz.
Ob gemächlich draußen frühstücken, nach dem Sonnenuntergang stilvoll entspannen oder sich einen perfekten Espresso gönnen – für jedes Glamping-Bedürfnis ist etwas dabei. Klick dich durch unsere Favoriten für den Luxus-Campingtraum – mit diesen zehn hochwertigen Gadgets verwandelst du deinen Zeltplatz in eine 4-Sterne-Unterkunft:
Outwell Snowbird Lake
Luxus pur: Mit üppigen Maßen (165 x 80 x 75 cm) und einer dicken Polsterung an Sitz und Rückenlehne kommt dieses aufblasbare Sofa von Camping-Spezialist Outwell. Die Unterseite ist wasserdicht und einfach zu reinigen, der Bezug weich und abnehmbar (+mit PU-Beschichtung). Die "Festival-Couch" kommt inklusive Tragetasche für einfache Lagerung und Transport. Preis um 180€
Fritz Berger Küchenbox Capri Deluxe
Eine große Arbeitsfläche (100 x 50 cm), ein integriertes Spülbecken, Gewürzregal, Tassenaufhängung, Handtuchhalter ... Die Küchenbox von Fritz Berger schafft Ordnung im Vorzelt und nimmt dank eingehängten Zwischenböden das komplette Campinggeschirr auf. Die Lastgrenze der faltbaren Küche liegt bei stolzen 30 Kilo – genug also fürs Familienporzellan. Preis: 189 €.
Fritz Berger Küchenbox Capri Deluxe hier bestellen
oder weitere Küchen-Varianten bei Amazon (ab ca. 90 €)
GSI Rakau Knife Set
Scharfe, zum Schneidgut passende Messer reduzieren die Verletzungsgefahr durch Abrutschen. Gut: das GSI Rakau Knife-Set mit Gemüse-, Allround- und Brotmesser plus Schneidbrett aus Bambus, Messerschärfer, Reinigungstuch und Etui. Preis 121 €
Favour Retro Laterne
Die Favour Retro Laterne kommt ab sofort auf jeden Campingtrip mit. Aufgrund ihrer dimmbaren Lichtmodi kann sie sich jeder Stimmung perfekt anpassen. Die Helligkeitsstufen gehen von super hell (kann auf dem Tisch stehend schon mal blenden) bis zum speziell milden Kerzenlichtmodus. Der Akku hält gefühlt ewig und lässt sich für den seltenen Fall, dass er mal ausgeht, im Nu wieder via USB aufladen. Preis: 60 €
Dometic ACX3 30L
Der schwedische Hersteller bietet eine ganze Palette hochwertiger Kühlboxen – darunter auch die Absorberbox ACX30. Sie kühlt bis zu 30 Grad unter Umgebungstemperatur und bietet Platz für acht aufrecht stehende 1,5-l-Flaschen. Du kannst sie mit 12 V Gleichstrom oder 230 Wechselstrom über dein Fahrzeug betreiben oder auch ganz einfach auf Gas umstellen. Gewicht: 14 kg, Volumen: 33 l, Maße: 42 x 50 x 44 cm, Preis: 359 €
Wacao Picopresso
Praktisch für alle, die auch unterwegs nicht auf ihren geliebten Espresso verzichten wollen. Mit etwas Geschick und Übung könnt ihr euch mit der WACACO Picopresso Portable Espresso Machine frisch aufgebrühten Espresso zubereiten. Die leichte und tragbare Espressomaschine wird dafür mit gemahlenen Bohnen befühlt und manuell, ohne Strom bedient. Preis: 149 €
Eifel OE Desch
Der Desch (hochdeutsch: Tisch) von Eifel Outdoor Equipment besteht aus Buchenholz und lässt sich über solide Metallscharniere klein falten, die Platte aufrollen. Die kleinste Größe ist nur 35 cm hoch – ideal fürs stilvolle Picknick auf der Grasnarbe. Preis: 140 €
Outwell Ullswater
Er wirkt wie ein richtiger Stuhl, der auch auf der Terrasse funktioniert – genauso macht er auch auf Campingtrips, Festivals oder beim Strandurlaub einen guten Job. Mit der Armlehne kann man den Stuhl perfekt anpassen. Er ist trotz seiner großen Sitzfläche und weiten Rückenlehne sehr kompakt faltbar. Die weiche Polsterung sorgt dafür, dass man lange gemütlich im Stuhl sitzen kann. Ein absoluter Allrounder zu einem mehr als fairen Preis. Preis: 110 €
Primus Primetech Stove Set
Voll ausgestattetes All-in-one-System, das auf Tour wie auch beim Campen auf ganzer Linie überzeugt. Das Primetch Stove Set ist windgeschützt, standsicher und auch die Töpfe sind top. Trägt sogar Fremdtöpfe & -pfannen. Preis 207 €
Ooni Koda 12
Eine knusprige Pizza vorm Zelt? Mit dem gasbetriebenen Ofen von Ooni kein Problem. Er heizt Backraum und Pizzastein auf bis zu 500 °C auf und fasst Pizzen bis 30 Zentimeter. Dank regelbarer Temperatur auch für Aufläufe, Gemüse & Co geeignet. Preis um 400 €
Was versteht man unter Glamping?
Der Begriff Glamping hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen – er leitet sich von den englischen Worten "glamour" und "camping" ab und bedeutet ungefähr so viel wie entspanntes und etwas luxuriöseres Camping mitten in der Natur, teilweise mit richtigen Betten, Außenküche und Kühlschrank etc. Dazu gehört auch das stilechte Kochen und Essen im Freien.