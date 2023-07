Das Garmin InReach Mini 2 im Dauertest

100 Gramm leicht, kaum größer als eine Streichholzschachtel, extrem robust: Mit dem Iridium-Satelliten-Kommunikationsgerät Garmin InReach Mini 2 kann man in Regionen ohne Handy-Empfang per SMS, E-Mail oder Live-Tracking Kontakt halten – und das bis zu 30 Tage mit einer Akkuladung. Ebenso lässt sich im Notfall ein SOS Ruf mit den Standortkoordinaten an eine rund um die Uhr besetzte Überwachungsstation (Geos) senden. Die Nutzung erfordert ein Satellitenabo (ab 20 Euro/Monat), wobei für Messages je nach Tarif weitere Kosten anfallen. Die kann sich bei verfügbarem Handy- oder WLAN-Netz sparen, wer sein InReach mit seinem Smartphone koppelt und über die darauf installierte Garmin-Messenger-App kommuniziert. Ebenfalls an Bord: einfache Navigationsfunktionen. So führt der Winzling mit Routen und Trackback ans Ziel, auch zeichnet er Touren auf. Zudem lässt er sich mit etwas Einarbeitung einfach bedienen.