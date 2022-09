Vielseitiges GPS-Gerät Testbericht: Garmin eTrex Touch 35

Was sind die Besonderheiten des Garmin eTrex Touch 35?

Seit 15 Jahren gehört der eTrex zu einer der beliebtesten Freizeit-GPS-Serien. Gründe dafür gibt es einige. Das neuste Gerät ist noch einfacher und intuitiver in der Bedienung, kommt mit einem zusätzlichen Höhenmesser für Aktivitäten in den Bergen und auch die TopoActive Karte Europa ist bereits vorinstalliert. Zudem sind 250.000 GeoCaches installiert und Smartphone Benachrichtigen werden direkt an das eTrex Touch 35 gesendet und erscheinen auf dem 2,6 Zoll große, hellen Farb-Touchscreen. Auch eine Fahrradhalterung ist im Lieferumfang enthalten.