Klettern für kleines Geld: Die beste günstige Ausrüstung

Ein Blick auf die Preisschilder der neuesten High-End-Ausrüstung treibt dir den Schweiß auf die Stirn? Kennen wir. Doch bevor du dein Sparschwein für das ultraleichte Carbon-Teil schlachtest, halt kurz inne und frag dich: Brauchst du das wirklich? Die ehrliche Antwort lautet oft: Nein. Für den Kletteralltag in der Halle oder genussvolle Tage am Fels muss es nicht immer das teuerste Material sein. Aber kann günstige Ausrüstung auch wirklich was? Wir wollten es wissen, haben Schuhe, Seile, Gurte und Helme aus dem unteren Preissegment unter die Lupe genommen – und waren am Ende selbst überrascht. Spoiler-Alarm: Dein Geldbeutel kann sich entspannen.

Kletterschuhe High-End-Kletterschuhe kosten oft 170 Euro und mehr. Doch braucht es immer ein Performance-Paar? Drei Modelle für unter 100 Euro im klettern-Check.

Helme Wenn es nicht auf 100 Gramm mehr oder weniger ankommt, lässt sich bei Helmen viel sparen, wie diese vier Modelle zeigen.

Seile Günstige Seile sind weder dünn noch leicht oder gegen Wasser und Schmutz imprägniert. Doch wie sieht es bei Sicherheit, Handling und Krangelneigung aus?

Klettergurte Diese vier Gurte kosten unter 75 Euro, versprechen aber viel Komfort. Welche überzeugen?

Sicherheitsgeräte Ohne Sicherungsgeräte und Exen geht am Fels nichts. Dass Qualität, Nachhaltigkeit und faire Preise auch im Verbund zu haben sind, zeigen diese drei Produkte.