Best of Test 2022 Das ist die beste Trekking-Ausrüstung des Jahres

Petzl Swift RL

Eine helle, sparsame Stirnlampe darf auf keiner Zelttour fehlen. Am besten im letzten Test schlug sich die Petzl Swift RL. Sie wiegt wenig, leuchtet bis zu 120 Meter weit und schafft mit einer Akkuladung in der schwächsten Stufe über 100 Stunden (in der hellsten 6,5 h). Das Besondere: Sie passt auf Wunsch sowohl Helligkeit als auch das Leuchtbild über einen Sensor automatisch an die Entfernung zum anvisierten Objekt an. Nur auf ein Rotlicht musst du bei der sehr komfortabel sitzenden, in Frankreich hergestellten Lampe verzichten.

Gewicht: 102 g

102 g Preis: 100 €

100 € Leuchtwerte: 10-120 m

Petzl Swift RL im Partnershop bestellen