Kleine Helfer Die richtigen Camping-Accessoires

Auffangbehälter: Light My Fire Picknick for 4

Ob Rucksack, Biketasche oder Kleinwagen: Das Geschirrset von Light my Fire lässt sich klein und klapperfrei zusammenstecken. Es besteht aus biobasiertem Kunststoff (etwa Holzfaserabfälle), wird also ohne Einsatz von Erdöl hergestellt. Light My Fire Picknick for 4, um 66 € - Hier im Partnershop kaufen