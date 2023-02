Die Smartwatch – viele haben sie, fast alle wollen sie. Der kleine Computer am Handgelenk hat sich zu einem richtigen Allrounder für Alltag und Freizeit entwickelt. Ob Routenplanung für die nächste Wandertour, Fitness-Tracking, mobiles Bezahlen oder flinke Nachrichten auf WhatsApp versenden. Fast alles ist inzwischen möglich. Preislich bekommt man schon für unter 300 Euro eine gute Smartwatch, nach oben sind wie fast überall keine Grenzen gesetzt. Denn grundsätzlich gilt, je mehr das Gerät kann und je mehr Technologie in ihm steckt, desto teurer kann es werden! Wir haben uns auf dem Smartwatch-Markt 2023 umgeschaut und diese multifunktionellen Outdoor- und Fitnessuhren gefunden, vom kleinen bis zum großen Geldbeutel:

Samsung Galaxy Watch 5/ 5 Pro

Die Galaxy Smartwatches werden in verschiedenen Farben und Größen angeboten. Beide Samsung-Modelle unterstützen dich außerdem bei der Analyse des Schlafverhaltens und sind in einer Bluetooth- und LTE-Version erhältlich.

Die neuesten Modelle aus den Reihen von Apple sind die Smartwatch 8 und die Apple Watch SE . Die Apple Watch Series 8 kommt im beliebten Apple Watch Design mit großem Always-On Retina Display und starkem, buchgeschütztem Frontglas. Sie soll bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und die besten Gesundheits- und Sicherheitsfeatures ihrer Klasse bieten. Die neu entwickelte Apple Watch SE bietet die basic Features der Apple Watch zu einem neuen, günstigeren Einstiegspreis. Mit der Apple Watch Ultra richtet sich Apple nicht nur an Technik- und Fitness-Nerds, sondern insbesondere auch an Abenteurer, Bergsteiger, Backpacker – wir konnten die brandneue Uhr bereits testen:

Garmin schickte zuletzt gleich mehrere Smartwatches ins Rennen, darunter die Ultra-Performance Multisport-Smartwatch Enduro 2, welche speziell für Ausdauersportler konzipiert wurde. Die integrierten TopoActive-Karten mit optionaler internationaler Kartenabdeckung sollen dabei helfen, auch in schwierigem Gelände den richtigen Weg zu finden. Wird es dunkel, leuchtet die extra helle LED-Taschenlampe diesen aus. Beim Akku verspricht Garmin bis zu 46 Tage im Smartwatch-Modus – im GPS-Modus rund 150 Stunden. Außerdem zeichnet die Garmin Enduro 2 die Trainingsbereitschaft in Kombination mit weiteren Gesundheitsdaten wie Erholung, Schlaf oder Stress auf. Ausgestattet mit einem 1,4-Zoll großen Display kommt die Enduro 2 mit einem leichten Gehäuse aus Titan und UltraFit-Nylon-Armbändern. Preislich liegt die Smartwatch aber bei satten 1.099,99 Euro.

Ähnlich teuer und für den sportiven Lifestyle konzipiert, hat Garmin 2022 auch noch die neue epix Multisport-GPS-Uhr auf den Markt gebracht – eine Smartwatch mit hochauflösendem AMOLED Display und einer Akkulaufzeit, die bis zu 16 Tage betragen soll. Bedient werden kann die Uhr via klassischem Tastendruck oder ein reaktionsschnelles Touchdisplay. 60 Sport- und Outdoor-Aktivitätsprofile helfen den Trainingsfortschritt zu analysieren und zusätzlich werden animierte Workouts direkt am Handgelenk angeboten. Auch die Überwachung des eigenen Energieverbrauchs, grafische Wettkampf-Vorhersagen oder die Möglichkeit durch WLAN internationale TopoActive-Karten herunterzuladen sind Teil der Garmin epix Smartwatch. Preislich startet die Uhr bei ca. 900 Euro.

Der Nachfolger der Sunto 9 Peak ist die Pro-Variante mit einem neuen leistungsstarken Prozessor und einem leistungsstarken Akku in einem schlanken Gehäuse. Zudem soll die neue Benutzeroberfläche schneller und einfacher zu bedienen sein. Die GPS-Multisportuhr wurde laut Suunto zu 100% aus erneuerbaren Energien in Finnland hergestellt und zeigt sich trotz ihrer Robustheit mit 10,8 mm / 55 Gramm als leichter Begleiter. Die Suunto 9 Peak Pro verfügt außerdem über drei Batteriemodi: Performance, Endurance und Tour. Die Batterie soll bei täglichem Gebrauch 21 Tage, 40 Stunden im Performance-Modus, 70 Stunden im Endurance-Modus und 300 Stunden im Tour-Modus halten. Erhältlich ist die Suunto 9 Peak Pro Smartwatch in sechs verschiedenen Versionen: vier aus Edelstahl (499 €) und zwei aus Titan (629 €).

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Eine günstige Fitness-Alternative stellt das Modell Smart Band 7 Pro der chinesischen Marke Xiaomi dar. Das Smart Band 7 Pro wiegt 31 Gramm und hat im Gegensatz zu seinem Schwesternmodell Smart Band 7 (ca. 50 Euro) ein größeres und flacheres AMOLED-Display. Dank Umgebungslichtsensoren passt sich das Display der Pro-version automatisch an die Bedürfnisse der Augen an. Neben der Schrittanzahl besitzt das Gerät einen Fitnesstracker mit Sensor für Blut und Sauerstoffgehalt als auch die Möglichkeit zur Satelittenortung und Sprachsteuerung über Alexa. Im Training stehen einem mehr als 110 Sportmodi zur Verfügung. Auch an der Akkuleistung wurde gefeilt: in typischer Nutzung soll das Smart Band 7 Pro 12 Tage halten und bei intensiver Nutzung rund sechs Tage.