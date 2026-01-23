Bliz Multisportbrillen P003 + P004 Test: Diese Brillen macht jedes Outdoor-Abenteuer mit!

Die Brille im Test

Das markante Halbrahmen-Schild sticht ins Auge: sportlich und in cleanem skandinavischen Stil wecken die Brillen ambitionierte Absichten – die sie voll erfüllt. Das Kernstück bildet die große schildartige Scheibe aus robustem Polycarbonat. Die Blizscheiben sollen 100 % UV-Schutz bieten, dank Hydro-Lens-Technologie zudem Wasser und Schmutz abhalten. Letzteres gelingt sehr erfolgreich: Angenehm gekrümmt legt sich das "Schild" perfekt vors Gesicht, schützt vor Zugluft, Fliegen, Dreckspritzern und beschlägt im Normalgebrauch kaum – obwohl sie keine Belüftungsschlitze besitzt. Dabei liefert sie knackscharfe Farben, Kontrast auch im Diffusen und sitzt bombenfest. Denn die gummierten, anpassbaren Bügelenden und der Mittelsteg sorgen trotz Halbrahmen-Konstruktion für Stabilität – Top! Nach einem Monat intensiver Nutzung sind uns keine Kratzer aufgefallen. Die P004 unterscheiden sich im Gegensatz zur P003 nur durch deutlich geschwungenere Linien, die dem Shield eine noch markantere und dynamischere Form verleihen. Preislich liegen beide Brillen bei sehr fairen 89 Euro.