Bliz Multisportbrillen P003 + P004 Test: Diese Brillen macht jedes Outdoor-Abenteuer mit!

Bliz P003 und P004 Sonnenbrille
Sportliches Design mit herausragender Leistung

Ob Gravelausfahrten, Trailläufe, Wanderungen im Wald und Gebirge oder Einsätze am Strand: In den vergangenen Wochen hat uns die neue Bliz Multisportbrille bei vielen Aktivitäten und Bedingungen begleitet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.01.2026
Als Favorit speichern
Bliz P003
Foto: Philip Geiger

Pro und Contra

Das hat uns an der Brille gefallen:

 Schutz

 Passform

 Stabilität

 Kontrast

 Preis-Leistung

Das weniger:

 Hitzköpfen würde ein Belüftungsschlitz gut tun

Bliz P003 hier bestellen
Bliz P004 hier bestellen

Die Brille im Test

Das markante Halbrahmen-Schild sticht ins Auge: sportlich und in cleanem skandinavischen Stil wecken die Brillen ambitionierte Absichten – die sie voll erfüllt. Das Kernstück bildet die große schildartige Scheibe aus robustem Polycarbonat. Die Blizscheiben sollen 100 % UV-Schutz bieten, dank Hydro-Lens-Technologie zudem Wasser und Schmutz abhalten. Letzteres gelingt sehr erfolgreich: Angenehm gekrümmt legt sich das "Schild" perfekt vors Gesicht, schützt vor Zugluft, Fliegen, Dreckspritzern und beschlägt im Normalgebrauch kaum – obwohl sie keine Belüftungsschlitze besitzt. Dabei liefert sie knackscharfe Farben, Kontrast auch im Diffusen und sitzt bombenfest. Denn die gummierten, anpassbaren Bügelenden und der Mittelsteg sorgen trotz Halbrahmen-Konstruktion für Stabilität – Top! Nach einem Monat intensiver Nutzung sind uns keine Kratzer aufgefallen. Die P004 unterscheiden sich im Gegensatz zur P003 nur durch deutlich geschwungenere Linien, die dem Shield eine noch markantere und dynamischere Form verleihen. Preislich liegen beide Brillen bei sehr fairen 89 Euro.

Bliz P003
Bliz

Bliz Multisportbrillen überzeugen durch ihren guten Mix aus Vielseitigkeit und Stil. 

Bliz Multisportbrille P004
Bliz

Die P004 präsentiert sich etwas dynamischer als die P003.

Die technischen Details:

  • Gewicht: 32 g
  • Einsatzbereich: Trailrunning, Rennrad, Gravelbike, Mountainbike, Skitour
  • Gläser: Polycarbonat, zylindrische Scheibe
  • Glaseigenschaften: 100% UVA- und UVB-Schutz, kratzfest, bruchfest
  • Schutzklasse: Schutzklasse 3
  • Rahmen: anpassbare Nasenpads, Kunststoff, Halbrand
  • Extras: Logoprint, inkl. Aufbewahrungsbeutel
  • Test: 8 Wochen
  • Preis: 89 €
