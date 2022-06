Norrøna eröffnet ersten Store in Deutschland

Neu in München Norrøna eröffnet ersten Store in Deutschland

Outdoor Fans können sich auf norwegische Bekleidung und Ausrüstung in der Münchener Filiale freuen ...

Der norwegische Outdoor Spezialist Norrøna hat am 15. Juni 2022 seinen ersten deutschen Shop eröffnet: Den Zuschlag hat nach langer Suche die bayerische Hauptstadt München bekommen. Die Store-Eröffnung in der zentralen Sendlinger Straße ist Teil einer groß angelegten Vertriebs- und Marketinginitiative für den deutschsprachigen Raum. Für Bård Kvamme, Director of Norrøna Retail, ist der neue Marken-Store ein entscheidender Baustein, um die Kunden zu begeistern und die Marke im deutschsprachigen Raum langfristig zu stärken.

Norrøna

Gut für die Umwelt: Norrøna setzt auf Nachhaltigkeit – CEO Jørgen Jørgensen, der Urenkel des Urhebers, hat für das 100-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2029 CO2-Neutralität als Ziel ausgegeben.

Der neue "Flagship Store" im Herzen von München soll ein Treffpunkt für alle sein, die sich für Outdoor- und Bergsport interessieren und dabei Wert legen auf nachhaltige, innovative und hochqualitative Produkte. Auf 400 Quadratmeter können Kunden künftig in die Markenwelt eintauchen, auf einer "History Wall" die Unternehmensgeschichte erleben und bei Veranstaltungen Teil der Norrøna-Community werden.

Neben einer skandinavischen Kaffeebar und einem Eventraum befindet sich in den Räumlichkeiten auch ein Reparaturzentrum. Bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1929 bieten die Norweger ihren Kunden einen Reparaturservice, um eine möglichst lange Nutzung ihrer Produkte zu unterstützen.



