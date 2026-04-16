Du kennst sie, du siehst sie überall und vielleicht steht sogar eines bei dir im Keller: ein Fahrrad der Marke Cube. Ob auf dem Trail, der Straße oder in der Stadt – Cube hat sich zu einer der führenden Fahrradmarken in Europa entwickelt. Doch was steckt hinter dem Hype? Es ist die Kombination aus cleverer Strategie, bayerischer Ingenieurskunst und einem fast unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, das regelmäßig in Tests für Furore sorgt. Wir verraten dir, wie Cube das schafft und was du über die Marke vielleicht noch nicht wusstest.Made in Germany: Das Erfolgsrezept aus WaldershofWährend viele Konkurrenten ihre Produktion nach Fernost verlagern, bleibt Cube seinen Wurzeln treu. Im bayerischen Waldershof werden nicht nur neue Modelle entwickelt, sondern auch die Fahrräder endmontiert. Mit rund 1000 Mitarbeitenden und einem bewusst klein gehaltenen Entwicklungsteam sichert sich das Unternehmen kurze Entscheidungswege und eine umfassende Qualitätskontrolle. Diese schlanken Strukturen, kombiniert mit dem Verzicht auf teure Werbekampagnen und riesige Worldcup-Teams, ermöglichen es Cube, technisch hochwertige Bikes zu Preisen anzubieten, bei denen die Konkurrenz oft ins Schwitzen kommt. (Preise Stand: März 2026)Vom Händler zum Kunden: Starke Partner statt teurer WerbungAnstatt Millionen in TV-Spots zu investieren, steckt Cube sein Geld lieber in die Produktentwicklung und ein starkes Netzwerk aus Fachhändlern und eigenen Concept-Stores. Diese Strategie hat einen klaren Vorteil: Du als Kunde bekommst eine kompetente Beratung und kannst die Marke direkt erleben. Die Händler werden zu wichtigen Botschaftern, die die Qualität und die Philosophie von Cube direkt an dich weitergeben. Ein cleverer Schachzug, der die Kundenbindung stärkt und die Marke authentisch wachsen lässt.Vom Einsteiger-Bike bis zum BMW-Lastenrad: Die enorme VielfaltWusstest du, dass Cube über 350 verschiedene Fahrradmodelle und rund 3.500 Zubehörartikel anbietet? Als Vollsortimentler deckt die Marke alles ab – vom Mountainbike-Klassiker über Rennräder und Gravel-Bikes bis hin zu E-Bikes für jeden Einsatzbereich. Ein Dauerbrenner im Sortiment ist beispielsweise das Trekkingbike Cube Kathmandu (mit und ohne E-Antrieb erhältlich). Durch die enorme Produktpalette erzielt Cube Skaleneffekte beim Einkauf von Komponenten, wie zum Beispiel den bewährten Bosch-Antrieben für E-Bikes, und gibt diese Preisvorteile direkt an dich weiter. Ein besonderes Highlight der Innovationskraft ist die Kooperation mit BMW: Daraus entstand das dreirädrige Lastenrad "Trike Hybrid" mit patentierter Neigetechnik für ein einzigartig dynamisches Fahrgefühl.Vom "Slick-Rock" zu Cube: Eine unerwartete NamensgeschichteJede große Marke hat eine Gründungsgeschichte, und die von Cube ist besonders spannend. Bevor das Unternehmen 1993 unter seinem heutigen Namen bekannt wurde, startete es als "Slick-Rock". Später kam der Name "Move" hinzu, mit dem man sogar auf der Leitmesse Eurobike auftrat. Doch weil ein Schweizer Bike-Magazin bereits so hieß, musste schnell ein neuer Name her – die Geburtsstunde von Cube. Eine kleine Anekdote, die zeigt, wie flexibel und anpassungsfähig das familiengeführte Unternehmen von Anfang an war und bis heute geblieben ist.Die besten Cube-Bikes im TestWas taugen Cube-Bikes im Alltag? Auf Trails oder bei der Rennrad-Tour? BikeX hat gleich eine Menge 2025er und 2026er-Modelle der Kult-Marke getestet – vom Gravelbike bis E-MTB. Hier liest du, welche Cube-Bikes im Check überzeugen konnten – und warum.\n\t\t\t,\n\t\tVon E-Klapprad bis Rennrad: Die besten Cube Bikes im Test\n\t\t\t,\n\t\t