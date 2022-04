Souveräner Wanderfreund Test: Scarpa Rush Trail GTX

Auf der Suche nach einem stabilen Wanderschuh, der in jedem Gelände funktioniert? Unser Test zeigt: Der Rush Trail GTX von Scarpa ist dafür eine gute Wahl.

Das hat uns am Rush Trail gefallen:

rollt gut ab

starke Dämpfung

viel Trittsicherheit

Das weniger:

etwas unpräzise

Testurteil für den Rush Trail GTX von Scarpa: Sehr gut

Aus kräftigem Leder gefertigt und mit verwindungssteifen Sohlen ausgerüstet, zielt der Rush Trail auf passionierte Wander-Fans. Für raues, steiles Terrain oder Touren mit schwerem Rucksack ist das wertige Paar wie geschaffen: Wurzeln, Steine & Co. bügeln die recht hoch aufbauenden Sohlen glatt und bieten dabei durch ihre üppige Standfläche viel Trittsicherheit. Zwar trägt sich der Rush Trail so auch etwas behäbig, wirkt dafür aber in keiner Situation überfordert.

Scarpa Hier das Sohlenprofil des Scarpa Rush Trail GTX.

Passform: Vor allem vorne sehr weit und breit, bietet insgesamt viel Platz, leicht spürbare Fußgewölbestütze.

Rollt geschmeidig-definiert ab, sehr starke Dämpfung. Etwas unpräzise

Scarpa Testfazit: Waschechter, stabiler Wanderschuh, der in jedem Gelände funktioniert und mit stabilen, breit aufsetzenden Sohlen die Trittsicherheit erhöht.

(Download des aktuellen Vergleichstest als PDF hier)

Technische Daten des Scarpa Rush Trail GTX:

Gewicht: 980 g/Paar Gr. 42

Hergestellt in Rumänien

Einsatzbereich: Wandern – Steigen

Preis: 170 Euro; aktueller Preisvergleich (sofern verfügbar) siehe unten

Herstellervideo:

Vergleichbare Schuhe im Test hier:

