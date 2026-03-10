Das perfekte Wanderoutfit: Mit diesen Sets bist du für jedes Abenteuer gerüstet

Was macht eine Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis? Grandiose Ausblicke, die Stille der Natur und das Gefühl von Freiheit. Doch was, wenn die Kleidung zwickt, der Schweiß dir am Rücken klebt oder ein plötzlicher Regenschauer die Laune verdirbt?

Die richtige Ausrüstung ist das A und O für maximalen Genuss auf dem Trail. Es geht um mehr als nur eine Jacke oder eine Hose – es geht um ein perfekt abgestimmtes System, das bei jedem Wetter und jedem Tempo für ein ausgeglichenes Körperklima und uneingeschränkten Tragekomfort sorgt.

Keine Lust auf Kompromisse? Wir auch nicht! Unsere Testcrew hat die besten Produkte auf Herz und Nieren geprüft und drei unschlagbare Outfits für dich zusammengestellt: vom leichten Set für die Genusswanderung über die robuste Kombi für mehrtägige Trekkingtouren bis zur hochalpinen Ausrüstung für den Gipfelsturm. Entdecke jetzt die Testsieger, die dich nicht im Stich lassen.

Das beste Set zum Wandern

Daniel Hug

Das A und O beim Wandern? Maximaler Tragekomfort und ein bei jedem Tempo und Wetter ausgeglichenes Körperklima – für diese sechs Top-Produkte eine Selbstverständlichkeit.

1 Outdoor Research Outdoor Research Helium Jacket Leicht, klein verpackbar und absolut wasserdicht: eine gute Regenjacke zählt zur Grundausstattung beim Wandern. Das Helium Jacket bringt all dies mit – und das zum Sparpreis. Durch den robusten 30D-Oberstoff ist sie außerdem langlebiger als andere Leichtmodelle. Ein Highlight: die exakt justierbare, perfekt sitzende Kapuze. Verstauen lässt sich die Helium übrigens in der Brusttasche. Ebenfalls top: der saubere Schnitt, der Nahttapes auf ein Minimum reduziert, und der Tragekomfort. Gewicht 190 g (Gr. L) Preis 200 € Outdoor Research Helium Jacket im Partnershop bestellen 2 Dynafit Dynafit Transalper Hybrid Ob Wandern, Laufen oder Speedhiking: Die leichte Stretchhose von Dynafit brilliert mit exzellenter Bewegungsfreiheit und dampft zudem bestens ab. Dabei liegt sie luftig und seidenweich auf der Haut, bietet einen breiten Elastikbund, Reflektorstreifen und enge, aber hochelastische Beinabschlüsse, die beim Gehen nicht rascheln und sich auf schweißtreibenden Passagen bis über die Knie hochziehen lassen. Obwohl dünn, hält sie Niesel etwas, Wind sogar sehr gut ab. Gewicht 210 g (Gr. S) Preis 100 € Dynafit Transalper Hybrid im Partnershop bestellen 3 Patagonia Patagonia R1 Air Fullzip Hoody Perfekt zum Wandern und in Pausen: Dank der Fleecestruktur bildet das R1 Air winzige Hohlräume, die Luft speichern. Das erhöht die Isolation, wirkt aber auch temperaturausgleichend. So wärmt der Stoff bei Kälte, schützt aber auch vor Überhitzung, etwa bei Wärme und hohem Puls. Als Besonderheit bringt der Hoody einen Geruchshemmer auf Silberbasis mit, dazu wärmende Schubtaschen sowie eine sauber sitzende Kapuze. Unterm Strich die perfekte Fleecejacke – fürs ganze Jahr. Gewicht 330 g (Gr. S) Preis 160 € Patagonia R1 Air Fullzip Hoody im Partnershop bestellen 4 Ortovox Ortovox 120 Comp lite Mit dem richtigen Funktionsshirt legst du den Grundstein fürs Wohlbefinden auf Tour. Eines der besten Allround-Shirts ist das 120 Comp Lite – mit hohem Merinowollanteil und viel Stretch liegt es supersoft an. Dank der Bodymappingkonstruktion wärmt es bei Kälte und kühlt bei Wärme. Es müffelt zudem erst nach vielen Tagen im Einsatz und trocknet im Nu, sollte es mal durchnässt oder gewaschen worden sein. Kurz: das perfekte Shirt, nicht nur für Wander-Fans. Gewicht 115 g (Gr. S) Preis 100 € Ortovox 120 Comp Lite im Partnershop bestellen 5 Meindl Meindl Top Trail GTX Eigentlich ist der Top Trail ein eher kräftiger Wanderschuh – gefertigt aus Leder, mit hohem Schaft und mit 1080 Gramm etwas schwer. Gefühlt geht er aber als Leichtmodell durch, macht er sich am Fuß doch kaum bemerkbar. Das liegt am bodennahen Stand, dem herrlich geschmeidigen Obermaterial und dem bestens anpassbaren, flexiblen Schaft. So ist er die beste Wahl für alle, die ein topkomfortables, zuverlässig wasserdichtes Paar für Wanderungen aller Art suchen. Gewicht 1080 g (Paar, Gr. 8,5) Preis 230 € Meindl Top Trail GTX im Partnershop bestellen 6 Salewa Salewa Sella DST Vest Eine Weste ist der Joker beim Wandern. Übers Fleece, Funktionsshirt oder Flanellhemd gezogen, schützt sie die empfindlichen Körperpartien vor Wind und Auskühlung – ohne schwitzig zu wirken. Die Sella begeisterte in unseren Tests mit ihrem dünnen, winddichten Material, dem kräftigen, leicht gleitenden Zipper und den Schubtaschen, die hoch genug liegen, um nicht mit dem Rucksackhüftgurt ins Gehege zu kommen. Abriebfestigkeit und Trockenzeiten erreichen Bestwerte. Gewicht 260 g (Gr. 48) Preis 150 € Salewa Sella DST Vest im Partnershop bestellen

Das perfekte Trekkingoutfit

Daniel Suhre

Mehrtagestouren in rauer Natur verlangen nach exzellentem Schuhwerk und leistungsstarker, robuster Bekleidung. Unsere Testsieger-Kombi trotzt jedem Wetter – und härtesten Einsätzen.

1 Montane Montane Fortes Lite Hoody Eine Wärmejacke, die wärmt UND perfekt abdampft, hat Montane neu am Start. Die Fortes Lite Hoody isoliert mit Primaloft Gold und überzeugt mit Wohlfühlklima, bestem Sitz und ausgeklügelten Features. Kragen und Kapuze etwa kannst du über Elastikzüge so anpassen, dass selbst im Sturm kein Windhauch hineingelangt. Und durch den fast nahtlosen Oberstoff bleibt neben Kälte und Nieselregen auch der Wind draußen. Gewicht 320 g (Gr. S) Preis 270 € 2 Mountain Equipment Mountain Equipment Odyssee Jacket Auf Zelttouren gehört eine zuverlässig vor Nässe schützende, robuste, stark abdampfende Funktionsjacke zur Pflichtausstattung. Hierfür sind schnell mal über 500 Euro fällig. Eine rühmliche Ausnahme bildet das Odyssee Jacket. In unserem Test brillierte sie auf allen Kanälen, ob Wetterschutz, Ausstattung, Trage- oder Klimakomfort. Auch bei der Nachhaltigkeit überzeugt die aus langlebigem 50D-Recycelpolyester bestehende Dreilagenjacke – eine erstklassige Wahl. Gewicht 490 g (Gr. S) Preis 300 € Mountain Equipment Odyssee Jacket im Partnershop bestellen 3 Lundhags Lundhags Makke Pants Du suchst die perfekte Hose für Trekkingtouren im hohen Norden? Die Makke Pants glänzt mit Bestwerten bei Tragekomfort und Ausstattung, Windschutz, Robustheit und Qualität. Besonderer Clou: Zwei Lüftungszips innen und außen an jedem Bein – so fühlst du dich auch an warmen Tagen wohl. Die Hose ist körpernah geschnitten, verfügt über große Beintaschen und lässt sich am Bund via Klett justieren. Schuhhaken an den weitenverstellbaren Säumen runden die superbe Vorstellung ab. Gewicht 500 g (Gr. M) Preis 250 € Lundhags Makke Pants im Partnershop bestellen 4 Rab Rab Firewall Mountain 2025 auf den Markt gekommen, hat sich die Regenhose von Rab als heißer Tipp für Trekkingtouren etabliert. Sie punktet nämlich nicht nur mit relativ günstigem Preis, sondern auch mit abriebfestem, nachhaltigem Pertex-Shield-Dreilagenlaminat (Oberstoff aus 40D-Recycelnylon) sowie mit zuverlässigem Wetterschutz. Oben: Auf anstrengenden Abschnitten halten die durchgängigen Belüftungs-Reißverschlüsse und das atmungsaktive Material das Klima wunderbar im Lot. Gewicht 340 g (Gr. L) Preis 200 € Rab Firewall Mountain im Partnershop bestellen 5 Lowa Lowa Explorer GTX Mid Für den Explorer hat Lowa eine Sohle mit energierückführender Dämpfungszone entwickelt. Auch sonst haben die Bayern bei ihrem Newcomer alles richtig gemacht: Er lässt sich bestens anpassen, sitzt supergeschmeidig, gibt dem Fuß Halt und meistert von buckligem Fjällterrain bis hin zu Gerölletappen alles, was ihm unter die griffigen Sohlen kommt! Dabei trägt er sich so komfortabel wie trittsicher – der Sieger unseres letzten Schuhtests ist ein exzellenter Wildniswanderpartner! Gewicht 1150 g (Paar, Gr. 8,5) Preis 230 € Lowa Explorer GTX Mid im Partnershop bestellen 6 Stox Stox Merino Hiking Socks Wandersocken mit Kompression verringern die Muskelermüdung und fördern die Erholung – das beweist auch unser Test. Die straff sitzenden Stoxx-Kniestrümpfe umschmiegen Fuß und Wade wie eine zweite Haut mit einem Polyamid-Merino-Mix. So wandert es sich spürbar entspannter, ohne dicke Waden oder schwere Beine – zumal die Socken auch mit trockenem Klima und gepolstertem Fußbett verwöhnen. Dank des Wollanteils müffeln sie kaum und wärmen sogar in feuchtem Zustand. Gewicht 82 g (Paar, Gr. M1) Preis 50 € Stox Merino Hiking Socks im Partnershop bestellen

Rüstzeug für Hüttentreks

Boris Gnielka/Katleen Richter

Ob Hüttentrek oder Gipfeltour: Leichte Funktionskleidung und präzise Schuhe sind in den Bergen essenziell. Mit diesem leistungsstarken Outfit bist du fürs Steile perfekt gerüstet.

1 Haglöfs Haglöfs L.I.M Airak GTX Die L.I.M Airak GTX ist der neue Star unter den superleichten Dreilagenjacken. Das Gore-Tex-ePe-Laminat mit einem Außenstoff aus 15D-Recycelnylon und 15D-CKnit-Futter schafft den Spagat aus Mini-Gewicht und Maxi-Robustheit. Dadurch eignet es sich ideal für Bergtouren, bei denen jedes Gramm genauso zählt wie eine hohe Atmungsaktivität: Das Material dampft superb ab, dazu lassen Pitzips bei Bedarf kühlende Luft hinein. Und der Nässeschutz liegt auch auf Top-Niveau. Gewicht 290 g (Gr. M) Preis 450 € Haglöfs L.I.M Airak GTX im Partnershop bestellen 2 La Sportiva La Sportiva Session Tech Hoody Eine super sitzende Kapuze, ein dicht schließender Kragen, dazu ein langer Schnitt und Pulswärmer-Ärmelbündchen: Die aus Waffelfleece gefertigte Session Tech Hoody ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen komfortablen All-Seasons- Midlayer suchen. Doch eignet sich die Fleecejacke nicht nur zum Drunterziehen, sondern macht dank windabweisender Front auch als äußere Lage eine gute Figur. Praktisch auf Hüttentreks: die geruchshemmende Polygiene-Ausrüstung. Gewicht 390 g (Gr. S) Preis 165 € La Sportiva Session Tech Hoody Damen im Partnershop bestellen 3 Nordisk Alto 2.0 Gefüllt mit 43 Gramm feinster, dauerhaft wasserabweisend ausgerüsteter europäischer Daune (Fillpower: 900+ cuin) und umhüllt von einem hauchdünnen Nylonstoff: Die Alto 2.0 ist die Weste mit dem derzeit besten Wärme-Gewichts-Verhältnis. Sie bringt nur 120 Gramm auf die Waage und lässt sich in der eigenen Tasche apfelklein zusammenpacken – so empfiehlt sie sich vor allem für ambitionierte Wander- und Bergfans sowie Grammjäger, denn der Preis ist deftig. Gewicht 120 g (Gr. S) Preis 300 € 4 Ortovox Ortovox Brenta Pants Innen Merinowolle, außen Polyamid: So schafft die elastische, eng geschnittene Softshellhose des bayerischen Herstellers den Spagat aus hohem Bewegungs- und Tragekomfort einerseits und enormer Abriebfestigkeit andererseits. Auch beim Windschutz überzeugt die mit integriertem Gürtel und Beintasche ausgestattete Hose. Trotz des dichten Materials bietet sie ein selbst bei hohem Puls angenehmes Klima, womit sie für Bergabenteuer wie geschaffen ist. Gewicht 430 g (Gr. 48) Preis 170 € Ortovox Brenta Pants 5 Scarpa Scarpa Zodiac Tech LT GTX Welch ein Bergstiefel! Im Scarpa fühlt man sich so gut und komfortabel aufgehoben wie in einem Wanderschuh: die starke Dämpfung, das flüssig-runde Abrollen und der geschmeidige Sitz sind ein Traum – genauso wie die krasse Berg-Performance. Ob Saumpfade, Geröllwege, Klettersteige oder Felsgrate: Das Leichtpaar bietet ein top Gespür für den Untergrund, viel Bewegungsfreiheit und ein großes Maß an Präzision. Schön, dass auch Nässeschutz und Klimakomfort überzeugen. Gewicht 1360 g (Gr. 42,5) Preis 300 € Scarpa Zodiac Tech LT GTX im Partnershop bestellen 6 Kahtoola Kathoola Microspikes Vereiste Wanderpfade? Brettharte Altschneefelder? Mit den Microspikes kein Problem! Die griffigen Grödel mit zwölf gut ein Zentimeter langen Zacken aus gehärtetem Edelstahl verkrallen sich geradezu in Schnee und Eis, wobei die geschweißten Ketten zwischen den Spikes für extra Grip sorgen. Dank ihrer auch bei knisterndem Frost flexiblen Elastomergurte sitzt die in vier Größen erhältliche Traktionshilfe bombenfest am Stiefel und nimmt selbst auf Felspassagen keinen Schaden. Gewicht 315 g (Paar, Gr. 42) Preis 70 € Kathoola Microspikes im Partnershop bestellen