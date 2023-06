Eine neue Generation von Thule Chariot Fahrradanhängern

Auf der Eurobike-Messe in Frankfurt hat Thule auch eine komplette Auffrischung der vielfach preisgekrönten Thule Chariot Fahrradanhänger angekündigt. Mit dem aktualisierten Design ist die Befestigung des Anhängers am Fahrrad nun leichter als jemals zuvor, der Komfort für die Kleinen soll sich erheblich verbessert haben. Für die optimale Sichtbarkeit im Dunkeln sorgt eine LED-Beleuchtung, dazu wird es 2024 auch einige neue Farben geben. Die neuen Thule Chariot-Anhänger sollen im März 2024 auf den Markt rollen.

Thule Epos: So sehen die neuen Fahrradträger aus

Besucher der Eurobike konnten sich auf der Radmesse ebenfalls von den neuen Fahrradträgern Thule Epos überzeugen. Das Besondere daran: Die faltbaren und kippbaren Anhängerkupplungs-Träger sind für alle Rahmentypen und –formen geeignet, einschließlich E-Bikes, Mountainbikes, Gravelbikes und Fahrräder mit Schutzblechen und Gepäckträgern. Die Fahrradhaltearme bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, so kann man sein Fahrrad damit einfach an jeder beliebigen Stelle an Rahmen oder Hinterrad befestigen. Du kannst auch bis zu zwei Fahrräder in beliebiger Reihenfolge auf- und abladen. Das innovative Konzept gewann auf der Messe einen Eurobike-Award.