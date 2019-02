Erstmals bietet Ledlenser mit der MH11 eine Stirnlampe an, die via Bluethooth und Smartphone personalisierbar ist. Das neue Flaggschiff der Outdoor-Lampen-Kollektion soll sogar bis zu 1.000 Lumen Licht im Power-Modus liefern. Käufer dürfen sich ab März 2019 über die neuen Funktionen freuen ...

Der Solinger Hersteller von Taschen- und Stirnlampen hat mit der MH11 seine erste Stirnlampe entwickelt, die individuelle Einstellungen per App ermöglicht. Insgesamt lassen sich bei der Ledlenser MH11 sechs Profile mit bis zu sechs unterschiedlichen Funktionen einstellen. Hierzu gehören etwa die Lichtintensität, die Lichtfarbe und Zusatzfunktionen. Mittels Bluethooth und Smartphone überträgt der Nutzer seine Daten an die Lampe und wählt durch Knopfdruck sein gewünschtes Profil aus.

Lichtstärke, Reichweite und Akkulaufzeit der Ledlenser MH11

Bei 750 Lumen, 300 Meter, 4 Stunden.

Bei 300 Lumen, 200 Meter, 8 Stunden.

Im Modus "Low Power" hält der Akku der Ledlenser MH11 laut Herstellerangaben 100 Stunden. Für kurzfristig benötigte Power sollen im Boost-Modus bis zu 1000 Lumen möglich sein.

Neue Funktionen

Über einen Timer lassen sich bei der Ledlenser MH11 Zeiten festlegen, um das Licht automatisch ein- oder auszuschalten. Ebenso haben Nutzer die Möglichkeit Zeitintervalle zu definieren, die ihren Ablauf durch Blinken anzeigen. Für Notfälle gibt es eine Funktion, die nach Aktivierung in der App ein international gültiges SOS-Signal absetzt. Außerdem ist die Lichtfarbe der Ledlenser MH11 in Rot, Grün oder Blau änderbar.

Etablierte Technik

Die Linse der Ledlenser MH11 ermöglicht eine stufenlose Fokussierung. Die so genannte "Optisense Technology" passt die Lichtstärke an die Umgebung an. Flexibilität soll der abnehmbare Lampenkopf der Ledlenser MH11 bieten: Er lässt sich vertikal schwenken.

Tipp: Interessierte haben vom 08. - 11. März 2019, auf der Fachmesse IWA OutdoorClassics in Nürnberg, die Gelegenheit sich die neue Ledlenser MH11 genauer anzuschauen. Dort stellt Ledlenser die Stirnlampe offiziell vor.

