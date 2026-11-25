Sektoren für alle Bedingungen Wenn’s heiß ist

Jupiter

Sabaton

Elona

H.A.D.A. Wenn’s kühl ist

Theos/Yellow Wall

Miti

Twin Caves,

alle Sektoren am Kokkinóvrachos

Maison de Chèvre Ruhigere Sektoren & lohnende Neuerschließungen

Olympos

Phobos

Sapounakéika

Arboretum Geheimtipps, etwas außerhalb gelegen

Tasritsi

Kapsala/Hideout Für Regentage

Eine Wanderung zur Kapelle Agiou Nikolaou Sintzas oder zum Kloster Elona.

Ein Sauna- und Wellnessgang bei Studios Kyparissi & Spa in Tyros.

Auf dem Peléponnes befinden sich bedeutende antike Stätten, die, je nach Fahrlaune, erreichbar sind (Mykene, Epidauros, Argos, Messene, Korinth, Olympia). Wie komme ich nach Leonidio? Mit dem Auto: Nach Ancona und von dort in etwa 20 Stunden mit der Fähre nach Patras. Von dort in 3 Stunden nach Leonidio.

Mit dem Flugzeug: Zum Flughafen Athen, von dort zum Regionalbusbahnhof in der Stadt und mit dem Bus in drei Stunden direkt nach Leonidio. Zur Anreise mit dem Bus informiert auch die Gemeindewebsite. Eine Shuttle-Anfrage von oder zum Flughafen Athen über die Facebook-Gruppe LEONIDIO CLIMBERS hat oft Erfolg. Alternativ mit dem Mietwagen.

Vor Ort sind gut 15 Sektoren auf Fußwegen zwischen 20 und 60 Minuten erreichbar. Es besteht die Möglichkeit, an der zentral gelegenen Tankstelle Eko-Petrol (E-) Fahrräder oder Roller zu leihen.

Sven Ott

Wann ist die beste Reisezeit? Oktober bis April, wobei es in den Wochen um den Jahreswechsel ungemütlich belebt werden kann.

Der komplette Reisebericht zum Download Ich bin mit meinem Freund Mel aus Südafrika unterwegs, mit dem ich ein symbiotisches Team bilde: Als Vorsteiger unterstützt er mich in Routen, die etwas über meinem Limit liegen, ich sichere und fotografiere ihn in seinen Projekten. Gerade sortiere ich die Bilder, die ich von seiner Begehung der ikonischen Megakante geschossen habe – ein Stück Fels wie mit dem Messer abgeschnitten. 40 Meter lang, 8a+ schwer, 200 Meter über den Dächern von Leonidio.

Wo kann ich übernachten? Sehr viele bezahlbare private Unterkünfte. Entweder über die bekannten Portale oder über Facebook. Der Campingplatz Semeli liegt direkt am Meer und ist ganzjährig geöffnet. Um von dort aus zu den Sektoren zu kommen, benötigt man ein Fortbewegungsmittel.

Sven Ott

Welcher Kletterführer wird empfohlen? Climbing Guidebook Leonidio & Kyparissi der lokalen Community Pánjika Cooperative. Aktuell die 4. überarbeitete Ausgabe, 2026. Welche Kletterausrüstung brauche ich in Leonidio? Neben der üblichen Sportkletterausrüstung inkl. Helm reichen in den allermeisten Fällen ein 70 Meter (besser 80 Meter) Seil und 15 (besser 20) Expressschlingen.

Wo kann ich einkehren? Die griechische Tavernenkultur ist herzlich und berühmt. In Leonidio macht man mit keinem Lokal etwas falsch. Am besten probiert man sich durch alle Läden, wobei man mit den folgenden beginnen könnte: En Leonidio (Weltklassepizza), Mitropolis (DIE klassische Taverne mit lokalen Gerichten), Das Pritanion (etwas gehobene, aber immer noch preiswerte Küche), Café / Bar der Panjika Cooperative mit regelmäßigen Livekonzerten und Jamsessions.

Was muss ich noch beachten? FKK kommt in Griechenland nicht gut. Am Strand sollte man darauf verzichten. Die lokale Community klettert nicht nur, sie organisiert auch Kreativ-Workshops, Yoga-Kurse und Partys. Im Ort Leonidio finden sich mehrere gut sortierte Klettershops: Pánjika und Red Point Climbing Jeden Montag findet der lokale Wochenmarkt statt.

Sven Ott