Klettern auf Sizilien: San Vito Lo Capo & weitere Spots

Wann ist die beste Reisezeit? San Vito Lo Capo und Canicattini Bagni bieten von Oktober bis Mai ideale Bedingungen, im Winter liegen die Temperaturen oft bei 15 bis 20 Grad. Regenfälle im Herbst und Frühling sind in der Regel kurz. Der Sommer ist bis auf schattige Sektoren wie Cava Sture in Canicattini Bagni nicht zu empfehlen.

Wie komme ich nach San Vito Lo Capo? Bester Flughafen für die Syrakus-Gebiete (italienisch Siracusa im Südosten Siziliens) ist Catania, für San Vito Lo Capo Palermo oder Trapani. Für die Weiterreise empfiehlt es sich dringend, ein Auto zu mieten. Fahrzeiten:

Catania nach Canicattini Bagni: circa 1 Stunde

Palermo nach San Vito Lo Capo: circa 1 Stunde 15 Minuten Von San Vito aus erreicht man die ersten Sektoren von Salinella in 30 bis 40 Minuten zu Fuß oder in 10 bis 15 Minuten mit dem Fahrrad. Von Canicattini kommt man in die Sektoren der Schlucht Cava Bagni in 15 bis 20 Minuten zu Fuß, für alle anderen Sektoren benötigt man ein Auto. Für nordeuropäische Kletterer, die mit dem Van anreisen, ist die Fähre Genua–Palermo die klassische Lösung.

Wo kann ich übernachten? San Vito Lo Capo bietet Unterkünfte für jedes Budget. Die beiden klassischen Klettercampingplätze sind La Pineta und El Bahira. El Bahira liegt direkt unterhalb von Salinella, mit Hunderten von Routen, die zu Fuß erreichbar sind, sowie einem Schwimmbad, einem Restaurant und einer internationalen Kletteratmosphäre. Timbuktu ist das klettererfreundliche B&B im Ort.

Für die Gegend um Syrakus gibt es zwei Optionen: Canicattini Bagni - ruhiges Dorfleben, ideal für passionierte Kletterer. Und Ortigia: eines der schönsten historischen Zentren Siziliens, perfekt, um Klettern, Kultur und Nachtleben zu verbinden, jedoch teurer und mindestens 30 Minuten von den Kletterfelsen entfernt.

Wo kann ich einkaufen bzw. einkehren? In San Vito kaufen die meisten im Supermarkt in der Via Savoia und auf dem nahegelegenen Obstmarkt ein. Die lokale "Religion" ist Couscous, das jedes Jahr im September mit einem internationalen Festival gefeiert wird. Probiert auch das traditionelle Pane Cunzato im Panificio Fiorentino. In Ortigia sollte man sich den farbenfrohen Fischmarkt nicht entgehen lassen. Sowohl in Ortigia als auch San Vito isst man hervorragende Meeresfrüchte.

In San Vito treffen sich Kletterer meist rund um die Piazza Santuario auf ein Eis oder ein Bier. San Vito und Ortigia gehören zu den teureren Orten n Sizilien (30–50 € für ein Abendessen), während Canicattini deutlich günstiger ist. Freitagabends treffen sich die Locals zum Aperitivo im Kletterzentrum Vertical in Syrakus. In Canicattini ist die Black & White Bar der klassische Treffpunkt nach dem Klettern.

In Syrakus und San Vito gibt es keine richtigen Kletterläden. Für San Vito sind die wichtigsten Anlaufstellen Genchi Extreme in Palermo und Dolmen Gym in Trapani, wo man lokale Infos, Ausrüstung und Crashpads ausleihen kann. In Syrakus verkauft Vertical Gym (s.o.) nur das Nötigste zum Klettern.

Welche Kletterrouten muss man auf Sizilien gemacht haben? Canicattini Bagni Laura (6b+)

Cava Bagni, Baby Gorillaz (6b)

Contrafatto, Radio Virgin (6b)

Powerbank, Johnny l’Astronauta (7a)

Cavadonna, Munnu Pessu (7b+)

Cava Sture, Jumbo 500 (6b+)

Fuchsberger

Massimo Cappuccio

San Vito Lo Capo Bella Italia (6a)

Pineta, Rosso e Nero (6a+)

Salinella, Melchiorre (6b)

Grotta dei Cavalli, Red Pillar (6c)

Salinella, White Wall (7a)

Camping, Banana Biologica (7a+)

Cala Mancina Welche Kletterausrüstung benötige ich? Ein 70-Meter-Seil reicht für die meisten Routen aus, in einigen Sektoren sind jedoch 80 Meter erforderlich. Mindestens 16 Expressschlingen, Helm, Hornhaut auf den Fingerspitzen. Knieschoner sind nur bei steilen Überhängen erforderlich.

Wichtiger HinweisAlle Routen rund um San Vito Lo Capo sind starker Meereskorrosion ausgesetzt. Viele wurden mit Titan- oder speziellen Edelstahlhaken neu gesichert. Bevor ihr euch für einen Sektor oder eine Route entscheidet, erkundigt euch am besten beim Dolmen Gym nach aktuellen Infos zum Zustand der Haken.

Welche Kletterführer sind zu empfehlen? • Di Roccia di Sole, Massimo Cappuccio, Giuseppe Gallo, Versante Sud, 2022. Enthält neben San Vito Lo Capo und Canicattini auch noch andere Gebiete auf Sizilien.

• Sicily, Daimon Beail, Rockfax, 2021, beschreibt nicht die Gebiete von Canicattini.

• Sicily Rock, Ulrich und Harald Röker, Gebro Verlag 2024. Enthält San Vito Lo Capo, Castelluzzo und Custonaci. Alle hier genannten Führer sind erhältlich über klettern-shop.de

Den kompletten Reisebericht zum Download gibt's hier

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