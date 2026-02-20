Ski am Mittelmeer? 10 Outdoor-Erlebnisse in Griechenland

Fast 3000 Meter reicht der Blick vom Olymp bis zum Meer hinunter. Der höchste Berg Griechenlands hat fünf Gipfel, von denen der Mytikas mit 2918m den höchsten darstellt. In der Antike glaubte man, dass hier die zwölf Hauptgötter der griechischen Mythologie leben. Es gibt viele gut markierte Wanderwege und im Sommer bewirtschaftete Hütten.

Der beliebteste Aufstieg beginnt in Litochoro und führt in drei Stunden über die Epineas-Schlucht zur Hütte Spilios Agapitos. Drei weitere Stunden benötigt man zum Gipfel Mytikas mit einiger Kraxelei in bröseligem Gelände, für die man technisch erfahren sein sollte. Da man fast 2000 Höhenmeter bewältigen muss, ist auch eine gute Kondition erforderlich. Besonders, wenn man die Tour an einem Tag schaffen möchte, was nicht zu empfehlen ist, wenn die Hütte geschlossen ist.

Man muss aber nicht unbedingt den Thron des Zeus erklimmen, um wunderschöne Aussichten zu genießen und die einzigartige Flora und Fauna des Nationalparks zu erleben. Auf mittelschweren Tagestouren wandert man durch die Epineas-Schlucht mit ihren Wasserfällen und zu einer Höhle, in der der heilige Dionysios lebte.

Es gibt noch viele weitere hohe Berge in Griechenland, die es zu besteigen lohnt, wie den Gamila im Pindos-Gebirge, den Voras bei Nordmazedonien, den Spathi auf Kreta und den Kali Limni auf Karpathos. Erwähnt sei noch der höchste Berg der Halbinsel Peleponnes, der pyramidenförmige Profitis Ilias im Taygetos-Gebirge. Auf dem 2405m hohen Gipfel kann bis in den Sommer hinein Schnee liegen, ansonsten ist die gut acht Kilometer lange Wanderung nur anstrengend und nicht technisch anspruchsvoll. Vom Gipfel ergibt sich ein Rundumblick bis zum Meer und den Bergen Kretas.