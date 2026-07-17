Ithaka – auf den Spuren von Odysseus: Passend zum Kinostart

Pünktlich zum Kinostart von Christopher Nolans monumentalem Epos "Odysseus" rückt eine kleine griechische Insel in den Fokus: Ithaka.

Hier, auf diesem magischen Flecken Erde im Ionischen Meer, soll einst Odysseus geherrscht haben – der Held, dessen zehn Jahre währende Heimreise nach dem Trojanischen Krieg zur Mutter aller Abenteuergeschichten wurde. Während Nolan die mythische Odyssee auf die Leinwand bringt, kannst du die Heimat des Königs selbst erkunden!

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Ithaka ist ein Paradies für alle, die das authentische Griechenland abseits der Touristenströme suchen: Kristallklare Buchten, duftende Pinienwälder, verschlafene Bergdörfer und Wanderwege mit spektakulären Ausblicken über das tiefblaue Mittelmeer.

Die Insel ist klein genug, um sie zu Fuß zu durchstreifen, und wild genug, um sich wie ein echter Held auf Entdeckungsreise zu fühlen. Perfekt also, um nach dem Kinobesuch selbst zum Abenteurer zu werden!

3 epische Wanderungen auf Ithaka Zum Arethusa-Brunnen Gehzeit: 2,5–3 Stunden (hin und zurück) Schwierigkeit: Mittel

Diese Wanderung führt dich zu einem der wichtigsten Orte der Odyssee. Hier soll Odysseus nach seiner Rückkehr seine erste Begegnung mit dem treuen Schweinehirten Eumaios gehabt haben. Der Weg startet in Perachori und führt dich über steinige Pfade durch Macchia und Olivenhaine hinunter zur Südküste. Am Ende wartet die Arethusa-Quelle – noch immer sprudelt hier Wasser aus dem Fels. Der Blick auf die dramatische Steilküste ist legendär!

Homer-Pfad: Stavros – Exogi – Platrithias Gehzeit: 3–4 Stunden Schwierigkeit: Mittel bis anspruchsvoll

Dieser Klassiker verbindet mehrere traditionelle Bergdörfer im Norden Ithakas. Du wanderst durch uralte Olivenhaine, vorbei an byzantinischen Kirchen und genießt immer wieder atemberaubende Panoramen über die Nachbarinseln Kefalonia und Lefkada. In Stavros lohnt ein Abstecher zum kleinen archäologischen Museum mit Funden aus mykenischer Zeit. Unterwegs in den Dörfern kannst du in familiengeführten Tavernen einkehren – authentischer geht's nicht!

Marathia-Plateau und Anoghi Gehzeit: 2 Stunden Schwierigkeit: leicht bis mittel

Diese entspannte Tour führt dich ins bergige Inselinnere. Das Hochplateau von Marathia bietet fantastische Weitblicke, und das verschlafene Dorf Anoghi (das höchstgelegene der Insel) verzaubert mit seinen alten Steinhäusern und der byzantinischen Kirche Panagia, deren Ursprünge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Hier oben fühlst du dich wie in einer anderen Zeit.

Praktische Tipps für deine "Odyssee"Anreise: Fähre ab Sami oder Fiskardo (Kefalonia)

sowie Astakos (griechisches Festland)



Beste Wanderzeit: April–Juni und September–Oktober



Ausrüstung: Festes Schuhwerk, ausreichend Wasser (Quellen sind rar!), Sonnenschutz



Karten: Rother Wanderführer Kefalonia – Ithaka – Zakynthos von Michael Will (17,40 Euro), GPS-Tracks auch online verfügbar.



Mehr Infos: ithaca.gr/en/home/interests-activities/walks-trails/