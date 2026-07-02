30 Jahre AUSTRIALPIN – 90er-Style trifft Bergsport-Qualität

Seit 30 Jahren steht AUSTRIALPIN für Innovation, Präzision und echte Leidenschaft für die Berge. Was 1996 als visionäre Idee in den Tiroler Alpen startete, hat sich über drei Jahrzehnte hinweg zu einem weltweit anerkannten Hersteller von Bergsport- und Sicherheitsausrüstung aus Metall entwickelt. Geprägt von technischer Neugier, handwerklichem Können und tiefer Verbundenheit zur Bergwelt vereint das Unternehmen bis heute Tradition mit modernster Fertigungstechnik.

Anna Sterzinger Die neuen Produkte der RETRO Edition – der Retro FISH Autotuber, die Retro ELEVEN Express Sets und die Retro Chalkbags – bringen das unverwechselbare Lebensgefühl der 90er Jahre zurück an den Fels.



Mutig, innovativ und bereit für Neues Die 90er waren eine Ära des technologischen Aufbruchs, der kreativen Vielfalt und des Wandels. Der Beginn der Digitalisierung – nicht mehr ganz so schrill wie die 80er, aber immer noch geprägt von Neon und Glitzer, Baggy Pants und bunten Windbreakern, von Game Boy und Walkman, den ersten Handys, Girl- und Boygroups.

Die 90er standen vor allem für Mut, Innovation und den Drang, Neues auszuprobieren. Genau dieser Geist war die Grundlage für die Gründung von AUSTRIALPIN und begleitet das Tiroler Unternehmen bis heute.

Josef Wittibschlager Den Unternehmensstandort in Tirol zu behalten, bleibt eine bewusste Entscheidung. Damit übernimmt AUSTRIALPIN nicht nur Verantwortung für die Sicherheit im Berg- und Flugsport sowie in absturzgefährdeten Berufen, sondern auch für Generationen danach.



Retro-Design trifft moderne Performance Inspiriert von den typischen Akzenten dieses Jahrzehnts vereinen die Jubiläumseditionen vertrauten Retro-Charme mit moderner Funktionalität und hochwertiger Verarbeitung.

Anna Sterzinger Jedes Produkt verbindet den Spirit dieser Zeit mit drei Jahrzehnten Erfahrung, Innovation und kompromissloser Qualität – made in Tirol.



Die Kollektion erinnert nicht nur optisch an die 90er, sondern auch an das damalige Gefühl von Aufbruch, Abenteuer und "alles ist möglich".