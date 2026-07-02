30 Jahre AUSTRIALPIN – 90er-Style trifft Bergsport-Qualität

Seit 30 Jahren steht AUSTRIALPIN für Innovation, Präzision und echte Leidenschaft für die Berge. Was 1996 als visionäre Idee in den Tiroler Alpen startete, hat sich über drei Jahrzehnte hinweg zu einem weltweit anerkannten Hersteller von Bergsport- und Sicherheitsausrüstung aus Metall entwickelt. Geprägt von technischer Neugier, handwerklichem Können und tiefer Verbundenheit zur Bergwelt vereint das Unternehmen bis heute Tradition mit modernster Fertigungstechnik.
Mutig, innovativ und bereit für Neues
Die 90er waren eine Ära des technologischen Aufbruchs, der kreativen Vielfalt und des Wandels. Der Beginn der Digitalisierung – nicht mehr ganz so schrill wie die 80er, aber immer noch geprägt von Neon und Glitzer, Baggy Pants und bunten Windbreakern, von Game Boy und Walkman, den ersten Handys, Girl- und Boygroups.
Die 90er standen vor allem für Mut, Innovation und den Drang, Neues auszuprobieren. Genau dieser Geist war die Grundlage für die Gründung von AUSTRIALPIN und begleitet das Tiroler Unternehmen bis heute.
Retro-Design trifft moderne Performance
Inspiriert von den typischen Akzenten dieses Jahrzehnts vereinen die Jubiläumseditionen vertrauten Retro-Charme mit moderner Funktionalität und hochwertiger Verarbeitung.
Die Kollektion erinnert nicht nur optisch an die 90er, sondern auch an das damalige Gefühl von Aufbruch, Abenteuer und "alles ist möglich".