Auf dem Wasser unterwegs 10 traumhafte Kanutouren in Deutschland

Hochsommer, 30 Grad. Hitze wabert über dem Tal. Nur auf dem Fluss ist ein kühler Hauch zu spüren. Gemächlich zieht das Kanu dahin. Langsam und rhythmisch tauchen die Blätter der Paddel ins Wasser, sonst ist kein Laut zu hören. Den beiden Kanuten kommt es vor, als säßen sie in einer Loge, an der sich die Landschaft als Kulisse vorbeischiebt: bewaldete Hügel, weite Felder, enge Täler. Sie fahren zum ersten Mal Kanu – und sind begeistert. So einfach hätten sie es sich nicht vorgestellt: Der Verleiher hat bei der Auswahl des Bootes geholfen und noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Und nun, am zweiten Tag, steuern sie das anfangs etwas kipplige Boot schon routiniert, Hindernisse, die gestern noch für Aufsehen gesorgt hätten, werden sicher umschifft. Sie paddeln entlang schilfbewachsener Ufer, vorbei an sandigen Buchten und durch Alleen aus Weiden.

Dutzende solch schöner Gewässer schlummern in Deutschland – in den Voralpen, in den Tälern der Mittelgebirge, auf den Seenplatten im Osten. Sie heißen Amper, Müritz, Lahn oder Donau – Namen, die viele nur von Schildern an der Autobahn kennen. Dabei muss man einfach nur abbiegen, um eine neue, aufregende Welt zu entdecken – eine Welt mit vielen angenehmen Seiten: Denn auch ohne viel zu paddeln, trägt der Fluss das Kanu weiter. Wer beim Kanufahren müde wird, hört einfach auf und genießt die Ruhe. Das Gepäck trägt das Boot. Auch die Angelausrüstung und dicke Bücher finden bequem einen Platz. Nur der Alltag bleibt an Land zurück. Und immer wieder staunen Kanu-Anfänger, wie schnell sie ihren Rhythmus finden. Alles, was Kajaker zum Einstieg brauchen, sind ein ruhiger Fluss und ein Boot. Verleiher gibt es fast an jedem lohnenden Gewässer. Allerdings sollte sich niemand auf einen Fluss oder ein anderes Gewässer begeben, ohne sich vorher über Wasserstand, Gefahren und Befahrungsregelungen zu informieren. Viele der attraktiven Strecken stehen unter Naturschutz. Abgesehen von den Sperrzeiten ist das aber kein Nachteil: Nirgendwo kriegt man seltene Tiere wie Eisvogel, Biber und Fischotter einfacher zu sehen.

Einige der schönsten deutschen Paddel- und Kajakreviere im Überblick:

1- Peene

Als »Deutschlands Amazonas« schlängelt sich die Peene durch Moore, Bruchwälder und Flussauen, mit etwas Glück sichten Paddler Seeadler, Fischotter oder Eisvögel. Am einfachsten startet man ab dem Kummerower See mit dem Anbieter abenteuer-peenetal.com

2 – Müritz

Deutschlands größter Festland-Nationalpark erstreckt sich östlich von Deutschlands größtem Binnensee, der Müritz. Eine klassische Tour unternimmt, wer vom Leppinsee auf der »Alten Fahrt« in den Müritzsee paddelt. Verleih und Logistik übernimmt paddel-paul.de

Jens Klatt Mecklenburg-Vorpommern mit seinen vielen Seen lädt förmlich zum Paddeln ein.

3 – Unteres Odertal

Deutschlands einziger Auen-Nationalpark stellt eine beeindruckende Flora und Fauna unter Schutz. Ab dem 15. Juli 2021 können Paddle auf festgelegten Routen in kleinen, geführten Gruppen die wilde Natur hautnah erleben. Verleih unter unteres-odertal.de

4 – Sieg bei Bonn

155 Kilometer weit fließt die Sieg aus dem Rothaargebirge, um sich nördlich von Bonn in den Rhein zu ergießen. Auf seinem Weg bietet der naturbelassene Wald- und Wiesenfluss viele Strecken für Paddler, etwa die von Eitdorf bis Hennef (20 km). Verleihmöglichkeit: aktive-elemente.de

5 – Eifel-Rur

Glasklar fließt die Rur aus dem belgischen Teil des Hohen Venns in die Nordeifel. Zwischen Heimbach und Zerkall bietet sie auch Anfängern 16 unverbaute Flusskilometer, gesäumt von Sandstein und Burgen. Zurück geht es mit der Rurtalbahn. Verleih: kanu-perty.de (ab 15. Juli 2021).

6 – Lahn

Deutschlands Kanuwanderfluss Nummer eins wartet mit 160 paddelbaren Kilometern und in Weilburg mit dem einzigen Schiffstunnel der Republik auf. Mittelalterliche Städte wie Marburg und Limburg laden zu Landgängen ein. Bootsverleih zum Beispiel: lahntours.de

7 – Obere Donau

Als »Schwäbischer Grand Canyon« fließt die Obere Donau von Beuron nach Sigmaringen. Schneeweiße Muschelkalkfelsen säumen ihren Weg, vielen gilt die Strecke als schönste Kanutour Deutschlands. Boote mieten zum Beispiel bei donautal-touristik.de

Jens Klatt Paddeln auf der Donau - traumhaft schön!

8 – Amper

Aus dem Ammersee fließt die Amper durch das Schilfgebiet des Ampermooses nach Fürstenfeldbruck. Ab dem 15. Juli 2021 sind hier Kanutouren möglich. Ein guter Startpunkt ist Stegen am Ammersee. Bis nach Grafrath paddelt man zwei Stunden. Verleih: rivertours.de

9 – Isar

Die »Königin der Bayrischen Flüsse« bietet Anfängern als auch Fortgeschrittenen ein breites Betätigungsfeld. Eine schöne Schnuppertour für Wildwassereinsteiger findet sich zwischen Sylvensteinsee und Bad Tölz. Geführt zum Beispiel mit watertours.de

10 – Bodensee

Nicht weniger als 270 Kilometer aufgeteilt in 19 Etappen, warten auf Paddler am »Bodensee-Kanuweg«, der einmal entlang des Seeufers führt. Übernachtungen und Verleihstationen finden sich auf der Seite des Konstanzer Kanuhändlers lacanoa.de

David Knipping Am Bodensee bieten sich im Sommer auch SUP-Touren an.

Weitere Tourenmöglichkeiten auf deutschen Flüssen

Vom Wiesenbach, der sich durch die Auen windet, bis zum mächtigen Fluss, der einen Hauch von weiter Welt verströmt: Auch diese großartigen Touren auf deutschen Flüssen können wir empfehlen:

1. Elbe

Königstein–Dresden

44 Kilometer, mittelschwer

Charakter: Vorbei am Basteifelsen und der Festung Königstein durch die Sächsische Schweiz. Aufgrund der Breite (50 bis 100 m) und Fließgeschwindigkeit der Elbe (3–6 km/h, je nach Wasserstand) sollte man schon sicher im Boot sitzen. Die Strecke bietet sich als Wochenendfahrt an, Geübte benötigen einen Tag.

Pegel: Bei einem Pegel von über 500 cm in Dresden Verbot für Schifffahrt und Sportboote. Pegel unter www.wetteronline.de

Gefahren: Fähre in Rathen (km 22,7), Sog an Brückenpfeilern, Schifffahrt.

Kanuverleih: Kanu-Aktiv-Tours Königstein, Tel. 035022/50704.

Literatur: DKV-Gewässerführer für Ostdeutschland, ca. 20 Euro.

2. Alster

Wulksfelde–Hafen

40 km, leicht, 1–2 Tage

Charakter: Gemütlicher Kleinfluss, der seinen Weg vom Land in die Großstadt findet.

Ausstieg: Am besten am südlichen Ende der Außenalster, an beiden Uferseiten.

Gefahren: Auf der Außen- und Binnenalster sowie im Hafen Achtung auf Barkassen und größere Schiffe. Vorausschauend paddeln! Im Hafen oft sehr hoher Seegang.

Kanuverleih: Kanuverleih Dornheim, Tel. 040/2794184.

Literatur: »Kanuwandern in Nord- und Westdeutschland«, DKV-Führer, Gerlach, Nejedly, BLV Verlag, 17,95 Euro.

Mehr Infos: Hamburg Tourismus

3. Donau

Vohburg–Kelheim

28 Kilometer, leicht

Charakter: Die Strecke führt durch die steilen Felsen des Donaudurchbruchs. Aufgrund der Wirbel ist sie bei höherem Wasserstand für Anfänger ungeeignet. In den Sommermonaten herrscht reger Ausflugsschiffsverkehr, der hohe Wellen verursacht.

Pegel: Bis 400 cm in Kelheim fahrbar, www.bayern.de/lfw/hnd/pegel/10053009. htm#Wasserstand

Gefahren: Bundeswehr-Wasserübungsplatz bei Wackerstein (km 2438). Im Donaudurchbruch Strudel und Unterspülungen, flotte Strömung, Schiffe ab Weltenburg.

Kanuverleih: Trekking- und Kanuladen, Regensburg, Tel. 0941/567777, www.trekking-kanu-laden.de

Literatur: DKV-Wanderführer für Bayern, ca. 20 Euro.

4. Wiesent

Doos–Ebermannstadt

22,7 Kilometer, leicht

Charakter: Malerischer Wiesenbach durch die Fränkische Schweiz mit flachen Abschnitten und leichten Schwällen (bis WW I+). Auch für Anfänger geeignet. Befahrungsregelung: Die Wiesent darf von 31.3. bis 31.8. nur zwischen 8 und 17 Uhr und nur flussabwärts befahren werden.

Gefahren: Niedrige Brücke nach der Riesenburg (km 3,0 ab Doos), unfahrbar! Rechtzeitig anlanden, bei viel Wasser ziemlicher Sog. Diverse Wehre, aber alle beschildert, leicht erkennbar, zum Teil fahrbar, alle leicht zu umtragen.

Kanuverleih: An der Stempfermühle (nahe Behringersmühle): www.leinen-los.de

5. Inn

Wasserburg–Mühldorf

53 Kilometer, mittelschwer

Charakter: Der Inn durchfließt als wasserreicher Fluss mit guter Strömung die Voralpen, auf den Wellenzügen einzelner Sohlschwellen bis WW II.

Pegel: Fahrbar ab Pegelstand 100 cm beim Pegel in Jettenbach

Gefahren: 3 Wehre und Staustufen (sehr gut beschildert), vereinzelt hohe Wellen an den zurückgebauten Sohlschwellen.

Literatur: Alfons Zaunhuber: Kanuwandern – Die schönsten Kanutouren in Bayern. Pollner Verlag, ca. 18 Euro.

6. Rhein

Bodensee–Schaffhausen

24 Kilometer, mittelschwer

Charakter: Ab Mammern geht der Bodensee in den Rhein über. Auf der Folgestrecke dürfte der Rhein der wasserreichste deutsche Fluss mit Trinkwasserqualität sein. Kurz vor Stein am Rhein beginnt eine komfortable Strömung, die die folgenden 20 Kilometer für Geübte zum Vergnügen macht und sogar stehende Wellen zaubert.

Gefahren: Die Schifffahrtsrinne wird durch Pfähle mit grün-weißen Rauten markiert: Schiffe haben Vorfahrt.

Kanuverleih: Die Boote der am Bodensee-Kanuweg beteiligten Verleihstationen können auch in Schaffhausen-Langwiesen abgegeben werden. Die nächste Station ist die Jugendherberge Stein. Von den Stationen in Hegne (Tel. 07533/6384), Markelfingen (Tel. 07732/10430) und auf der Insel Reichenau (Tel. 07534/999767) können 2-Tagestouren unternommen werden.

Literatur: Alle Infos erhält man im kostenlosen Magazin »Kanu Bodensee«, das jährlich vom Kanu Zentrum Konstanz (Tel. 07531/959597) herausgegeben wird.

7. Lahn

Weilburg–Runkel

25 Kilometer, leicht

Charakter: Leichter Wanderbach mit vielen Schleusen. Der einzige Schiffstunnel Deutschlands führt unter Weilburg durch.

Pegel: Automatischer Pegel Leun, Tel. 06473/19429.

Gefahren: Doppel-Schleuse in Weilburg. Wer hier unsicher ist, der startet in Weilburg-Odersbach bei km 44. Vom 1. April bis zum 31. Oktober wird täglich geschleust. Von 10–12 Uhr und von 12.30–18.30 Uhr. Letzte Einfahrt ist um 18.15 Uhr.

Kanuverleih: Bootsverleih in Weilburg, Infos unter www.lahn-tours.de.

Literatur: »Die Lahn – Bootswandern auf der Lahn«, M. Schulze, 113 Seiten, Pollner Verlag 2002 (ausführlich, mit detaillierten Kartenausschnitten), 14 Euro.

8. Sauer

Wallendorf–Rosport

18 Kilometer, leicht

Charakter: Die untere Sauer ab Wallendorf ist 20 bis 30 Meter breit, hat eine träge Strömung, kaum Schnellen und eignet sich hervorragend für Familien mit Kindern.

Pegel: Ab 60 cm in Bollendorf fahrbar. Pegel unter Tel. 06526/210.

Befahrungsregelung: Abschnitt Wallendorf bis Rosport 16.7. bis 30.9 nur Einzelfahrten erlaubt; übrige Jahreszeit frei.

Kanuverleih: Outdoor Freizeit, Tel. 00352/ 869139, www.outdoorfreizeit.lu

Literatur: Kanuwandern in Nord- und Westdeutschland, BLV, 17,95 Euro.

9. Ruhr

Hattingen–Kupferdreh

20 Kilometer, leicht

Charakter: Wanderfluss mit einigen Wehren, die alle per Bootsrutsche umfahren werden können.

Pegel: Fahrbar ab Pegel Hattingen 347 cm; Hochwasser-Sperrung für Veranstaltungen.

Ausstieg: Bei Kilometer 37,2: Essener Faltbootfahrer, www.essenerfaltbootfahrer.de oder bei km 36,6: Bootshaus TV Essen-Kupferdreh (Kampmannsbrücke) www.tvk-essen.de

Befahrungsregelung: Bei Kilometer 36: 200 Meter unterhalb des Zuflusses Deilbach ist Vogelschutzgebiet, eine ganzjährige Befahrung außerhalb der gekennzeichneten Strecke ist aber erlaubt, aktuelle Infos unter www.kanu.de

Kanuverleih: Oberhalb der Strecke in Herdecke (www.lenne-ruhr-kanu-tour.de) oder bei Zölzer in Essen (nicht direkt am Fluss, kein Bringdienst): www.zoelzer.de

Literatur: Gewässerführer für Nordrhein-Westfalen, Kanuverband NRW, Neuauflage im Juni, 16,80 Euro.



10. Spree

Lübbenau–Wotschofska

17 km, leicht

Charakter: Schöne Tour durch ein Flachwasser-Labyrinth aus Hauptspree und unzähligen Flussarmen. Einige Wehre, meist mit Schleusenanlagen. Unzählige Streckenangebote, Wahl der Länge je nach Lust und Laune. Am besten von Lübbenau über Lehde zur Wotschofska und von dort weiter Richtung Nordosten in den Hochwald. Dann wieder in den Süden nach Leipe und von dort zurück zum Startpunkt nach Lübbenau.

Gefahren: Kahnausflüge mit integriertem Heizdeckenverkauf.

Kanuverleih: Bootsverleih und Kahnfahrten, H. Konzack, Dorfstraße 48, 03226

Leipe, Tel. 03542/43559.

Literatur: Wasserwanderkarte Oberspreewald/Unterspreewald, Maßstab 1:25000, 1:50000, mediendesign, 4 Euro.