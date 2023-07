In diesem Artikel: Lage & Charakter

Unsere drei Top-Touren im Spreewald

Wie komme ich in den Spreewald?

Wie bewege ich mich vor Ort fort?

Wie kann ich mich orientieren?

Wo kann ich mich informieren?

Wo kann ich mir im Spreewald ein Kanu leihen?

Welche Anforderungen braucht es für die Touren im Spreewald?

Wo kann ich im Spreewald übernachten?

Wo kann man gut einkehren?

Wieviel CO 2 stoße ich während meiner Reise aus?

Der komplette Reisebericht zum Download

Karten, Höhenprofile & GPS-Daten

Weitere Tipps

Lage & Charakter Lübbenau mit seinen 17.000 Einwohnern (ca. 30 Kilometer nordwestlich von Cottbus) ist so etwas wie die "Metropole des Oberen Spreewaldes". Sie liegt am Westrand und lässt sich besonders schön im Kanu oder Kajak mit der Gemeinde Burg (3400 Einwohner) am Ostrand des Oberen Spreewalds verbinden. Dazwischen breitet sich der Dschungel, ein Gewirr von Wasserläufen, viele davon natürlichen Ursprungs, die sogenannten Fließe, doch auch einige schnurgerade Kanäle. Wer auf die Karte schaut, erkennt den Unterschied sofort – der Obere Spreewald sieht von oben aus wie eine riesige Altstadt mit einem Schuss Manhattan. 350 Wege verbinden sich hier zu einem Netz von 1500 Wasserkilometern – genug Stoff für viele Tage im Boot. Huschebusch, Mooriger Tschummi und Quodda: schon die Namen der Fließe und Kanäle machen Lust, das zu erkunden, was die Eiszeit vor 10.000 Jahren mit Schmelzwasser geschaffen hat. Viele Kanutouren im Spreewald starten im Städtchen Lübbenau.

Unsere drei Top-Touren im Spreewald

1. Rundfahrt durch den Oberspreewald

Der Tourenklassiker bietet genau das, was man mit dem Spreewald verbindet: Urwaldfeeling, nur ohne Tiger. Tag 1 (13,5 km) : Vom Bootsverleih Richter in Lübbenau auf der Spree Richtung Südosten nach Lehde. Rechts in die Uska Luke, links in den Südumfluter, links in den Freiheitskanal. Diesem bis kurz vor Leipe folgen, rechts in die Hauptspree und nach gut 2 km links ins Stauenfließ. Nach 1 km rechts ins Krumme Fließ und auf diesem zur Erleninsel. Dort auf Campingplatz. Tag 2 (20,3 km): Auf dem Krummen Fließ zurück ins Stauenfließ, dann rechts ab in die Große Wildbahn. Links ins Stille Fließ, rechts über die Schleuse Waldschlösschen in den Weidengraben. Links ins Große Fließ, rechts ins Nordfließ und diesem etwa 3 km folgen. Dann links ab in die Zerra, die in den Dittmar- und den Wehrkanal übergeht. Kurz hinter Gasthaus Wotschofska rechts ins Bürgerfließ, links ins Lehder Fließ und zum Bootshaus Richter.

2. Lübbenau-Runde

Auf dieser Tour lernt ihr die Verbindung Ober- und Unterspreewald kennen. Tag 1 (10,3 km): Vom Start am Lübbenauer Campingplatz ein kurzes Stück auf dem Lehder Fließ, dann geradeaus auf der Hauptspree mit den beiden Schleusen Spretze und Ragow. Hinter der Ragow-Schleuse noch 4,5 km bis zur Jugendherberge Lübben und weiter zum Spreewald-Camping in Lübben. Tag 2 (10,7 km): Vom Spreewald-Camping über den Burg-Lübbener-Kanal durch das NSG Barzlin. An der zweiten Gabelung hinter der Kalkofenschleuse auf dem Lehder Fließ nach Lübbenau.

3. Lübben-Schlepzig

Der Unterspreewald zwischen Lübben und Schlepzig ist nicht so dicht bewaldet wie der Oberspreewald, dafür geht es hier ruhiger zu. Die folgende Tagestour Richtung Norden erschließt ihn euch: Vom Spreewald-Camping Lübben auf dem Stadtgraben und der Berste zur Spree und ihr 9 km folgen. Dann links in den Puhlstrom und 9 km auf ihm bleiben, bis er auf die Spree stößt. Nun 4,5 km Richtung Süden gegen die Strömung auf der Spree paddeln. Links ins Zerniasfließ, dann links auf der Quasspree nach Schlepzig. Dort ist das Ziel am Wasserwanderrastplatz Schlepzig erreicht.

Jens Klatt Man kommt sich vor wie die Hobby-Version von Alexander Humboldt, nur ohne Jaguare.

Wie komme ich in den Spreewald? Von Frankfurt am Main erreicht man Lübbenau in fünfeinhalb, von München in sechs Stunden mit der Bahn, jeweils mit Umstiegen in Leipzig und Calau. Mit dem Auto dauert es für die beiden Beispielstrecken ähnlich lang.

Wie bewege ich mich vor Ort fort? Im Spreewald kommt man ganz hervorragend mit dem Kanu herum. Auch mit den Öffentlichen klappt es in der Regel: Von Lübbenau nach Lübben gelangt man zum Beispiel in sechs Minuten per Zug. Komplizierter wird es, wenn man von Lübbenau nach Burg möchte, mit Bus und Bahn muss man dafür ab etwa 50 Minuten rechnen. vbb.de/fahrinfo/

Wie kann ich mich orientieren? Es gibt vier Kanutouren ab Lübbenau, die wie Wanderrouten ausgeschildert sind. Abseits dieser Wege muss man mitunter etwas suchen, doch an den meisten größeren Kreuzungen weisen Schilder den Namen der Fließe aus. Im Zweifelsfall ist es kein Fehler, die Handynummer des Verleihers zu kennen.

Wo kann ich mich informieren? Eine Fülle an Informationen und Angeboten zur Region gibt es auf spreewald.de. Sehr detailliert ausgearbeitete Tourenvorschläge für den Ober-und Unterspreewald finden sich im Kanu-Kompakt-Führer Spreewald (Thomas Kettler Verlag, 12,90 Euro). Mit topografischen Wasserwanderkarten im Maßstab 1:25.000.

Wo kann ich mir im Spreewald ein Kanu leihen? Sehr gut organisiert und zentral gelegen ist der Bootsverleih Richter in Lübbenau. Die Richters helfen auch bei der Auswahl der geeigneten Tour. Ein Einer-Tourenkajak kostet 40 Euro am Tag. Wer zwei oder mehr Tage bucht, bekommt Rabatt. bootsverleih-richter.de

Welche Anforderungen braucht es für die Touren im Spreewald? Die Fließe im Spreewald sind zahm und friedlich, die größte Herausforderung für Anfänger stellt es dar, auf den schmaleren Wasserläufen mit dem Kajak um die Kurve zu kommen. Es klappt aber immer.

Wo kann ich im Spreewald übernachten? In Lübbenau: Blitzsauber und praktisch gelegen ist das Kanu-Bike-Hostel am Hafen von Lübbenau. Hier kann man sich auch ein vernünftiges Kanu leihen und gleich morgens am Hostel einsetzen. Preis für das DZ: 74 Euro, bei Einzelnutzung 49 Euro.

In Burg: Der Zeltplatz auf der Erleninsel ist perfekt für Paddler, die das Einfache lieben. Parzellen gibt es keine, nur eine grüne Wiese und Schatten spendende Bäume. Ein Bootsanleger, Küche zur Selbstverpflegung, Dusche, WC – fertig. Preis pro Person: 17 Euro. Boote kann man sich auch dort leihen. Das Einerkajak kostet 15 Euro am Tag. Wo kann man gut einkehren?

Jens Klatt

Fischfans wird im Insel-Restaurant "Kaupen 6" das Angebot "wie gefangen, so gebraten" reizen und vielleicht versucht man ja auch einmal einen Gurkenspritz. kaupen6.de

Wieviel CO2 stoße ich während meiner Reise aus? Laut C0₂-Rechner unseres Umweltpartners Wilderness International verursacht diese Reise mit allen vorgestellten Touren für zwei Personen ab Frankfurt einen C0₂-Ausstoß ab etwa 524 kg (mit dem Auto) und 260 kg (mit dem Zug). Das kannst du schon ab 8,70 Euro bzw. 4,30 Euro in unserem outdoor-Wald kompensieren. Mach mit auf outdoor-magazin.com/wald

