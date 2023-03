In diesem Artikel: Wie komme ich nach Comano Terme?

Umgeben von der malerischen Landschaft des Trentino, am Fuße der Brenta-Dolomiten, liegt das malerische Dorf Comano auf rund 630 Meter über dem Meeresspsiegel. Am besten lässt sich die Gegend mit dem Rad erkunden. Wer zudem den Gardasee nicht verpassen möchte nimmt einfach den Bus. Besonders empfehlenswert für eine Wanderung rund um Comano Terme ist die Reisezeit zwischen April und Oktober. Dann erwachen nämlich die wilden Orchideen, Lilien und viele andere Blumen zum Leben.

Wie komme ich nach Comano Terme? Comano Terme liegt in einem Hochtal etwa 25 Kilometer nördlich des Gardasees. Touristisch ist Comano im Verhältnis noch wenig erschlossen und beherbergt hauptsächlich italienische Gäste. Die Anreise erfolgt am besten mit dem Auto. Es besteht eine Busverbindung von Riva del Garda nach Ponte Arche.

Wie kann ich mich orientieren und informieren? Die Wanderkarte Garda Trentino, Maßstab 1:25.000, kann man in den Tourist-Infos, zum Beispiel in Ponte Arche, für sieben Euro kaufen. Weitere Informationen findet ihr außerdem unter gardatrentino.it.

1. Cima Sèra

Vom Parkplatz an der Bar am Passo Duron (10 km von Ponte Arche) dem SAT-Weg Nr. 463 durch den Wald Richtung Malga Stabio folgen. In südöstlicher Richtung quert man die Wiesen und erreicht erneut den Waldrand. Nach etwa 20 Minuten kommt man auf eine Lichtung, den Piazzola-Pass (1572 m). Blick auf das Val Marcia mit den umliegenden Gipfeln Dòss della Torta, Gavardina und Cogorna. Links haltend durch den Buchenwald hinauf zum Gipfelkamm. Diesem etwa 500 m bis zum Gipfelkreuz (1908 m) folgen: relativ schmal, aber nicht ausgesetzt. Auf gleichem Weg zurück.

2. Monte Casale

In Comano beginnt die Tour. Du wanderst links an der Kirche und am Hotel "La Panoramica" vorbei und weiter auf der "Strada Panoramica". Vorbei an einem Parkplatz mit dem Schild "Weiterfahrt nur mit Erlaubnis" auf den Weg SAT 411; die Straße geht über in einen Schotterweg, und man erreicht die "Paghera-Madonnina" (1300 m). Steil auf Pflaster nach oben, der Wald öffnet sich auf die Wiesen von "Le Quadre". Jetzt sind es noch etwa 15 Minuten bis zum Gipfel des Monte Casale. Am höchsten Punkt gibt es einen Rastplatz mit Rundum-Panorama. Von oben schaut man auf die Trentiner Dolomiten, die Adamello-Gruppe, den Toblino-See, den Lago di Santa Massenza und den Gardasee. Rück- identisch mit Hinweg.

Jesus Tena Der Monte Casale erlaubt traumhafte Ausblicke in die Gardaseeberge und die Brenta-Dolomiten.

3. Monte Misone

Der Monte Misone (1803 m) thront einsam über dem Nordwesten des Gardasees. Vom Parkplatz von Calino folgst du der Forststraße und biegst nach einem kurzen Stück links in den SAT-Weg 412 ab. Der erste Teil des Anstiegs bis zum Sella di Castiol (1350 m) ist recht steil und anspruchsvoll. Später verläuft der Weg flacher, mit Blicken auf den Tennosee. Von der Tenno-Alm Richtung Cima Caminacol/Misone. Der Rückweg verläuft auf dem Hinweg.

4. Sentiero della Noce

Der "Sentiero della Noce" (Themenweg zur Walnuss) verläuft durch Bleggio. Vom Rathaus Santa Croce (freie Parkplätze) führt der Sentiero nach Bivedo. Dort an der Kirche vorbei bergab Richtung Larido. Rechts geht es auf einen Feldweg, vorbei an der Baumschule der "Confraternità della Noce del Bleggio". An Wiesen mit Walnussbäumen entlang nach Marcè und Cavrasto. Dort passiert man die Piazza, Bauernhäuser und eine Walnussplantage unterhalb der Straße. Im weiteren Verlauf den Schildern über Maton zurück nach Santa Croce folgen.

Wie bewege ich mich vor Ort fort? Die Dörfer von Comano Terme besucht man am schönsten mit dem Rad. Ein Ausflug an den Gardasee ist mit dem Bus Nr. 211 hin und zurück möglich. Die Strecke ist landschaftlich reizvoll, Stopps zum Beispiel am Tennosee, Canale di Tenno oder an den Pfahlbauten in Fiavè. Aktuelle Informationen unter gardatrentino. it/de/planen/mobilitaet-vor-ort

Wann ist die beste Reisezeit? Die beste Zeit fürs Wandern reicht von April bis Oktober. Am meisten bezaubert die Gegend im Frühling, wenn wilde Orchideen, Lilien und viele andere Blumen blühen.

Wie anspruchsvoll sind die Touren um Comano di Terme? Die teils ausgedehnten Touren erfordern eine gute Kondition. Technisch sind die Gipfel einfach zu bezwingen, verlangen an den wenigen ausgesetzteren Stellen jedoch unbedingt Trittsicherheit.

Wo kann ich übernachten? Beim Walnuss-Bauern: Rodolfo hat seinen Bauernhof Maso Pra Cavai auf den Walnussanbau spezialisiert und damit das Revival der Walnuss in Bleggio ermöglicht. Einfache Zimmer, Walnuss in allen Varianten und gute Küche mit riesiger Auswahl an selbstgebackenen Tartes von Schwiegertochter Angela. Übernachtung mit F ab 42 Euro pro Person.

Rodolfo hat seinen Bauernhof Maso Pra Cavai auf den Walnussanbau spezialisiert und damit das Revival der Walnuss in Bleggio ermöglicht. Einfache Zimmer, Walnuss in allen Varianten und gute Küche mit riesiger Auswahl an selbstgebackenen Tartes von Schwiegertochter Angela. Übernachtung mit F ab 42 Euro pro Person. Modernes B & B: Das recht neue Klimahaus, das Casariga, ist in den Berg gebaut, von der Straße nicht sichtbar und von der Talseite eine schmale Linie. Das B & B ist hell, modern und duftet nach Holz. Schöne Zimmer, Frühstück für Schleckermäuler. Übernachtung mit F ca. 140 Euro pro DZ.

Das recht neue Klimahaus, das Casariga, ist in den Berg gebaut, von der Straße nicht sichtbar und von der Talseite eine schmale Linie. Das B & B ist hell, modern und duftet nach Holz. Schöne Zimmer, Frühstück für Schleckermäuler. Übernachtung mit F ca. 140 Euro pro DZ. Vom Feinsten: Wer sich so richtig etwas gönnen möchte, der checkt im Grand Hotel Terme di Comano ein. Spa, Außenpool, Thermalwasser – hier werden alle Wellness-Enthusiasten glücklich. Ab nicht ganz günstigen 100 Euro/Person im DZ, mit Halbpension und Thermal-Spa.

Jesus Tena Zeit für Dolce Vita: mit Marco (rechts) in der Weinprobierstube seines Kumpels Luca (Mitte).

Wo gibt es die besten Einkehrmöglichkeiten rund um Comano di Terme? Typisch italienisch: Recht unscheinbar im Örtchen Pioa gelegen, ist die Osteria Fiore ein echter Geheimtipp. Gäste genießen hochwertige italienische Küche, eine Prise Kreativität und große Gastfreundschaft.

Recht unscheinbar im Örtchen Pioa gelegen, ist die Osteria Fiore ein echter Geheimtipp. Gäste genießen hochwertige italienische Küche, eine Prise Kreativität und große Gastfreundschaft. Auf dem Berghof: Das Maso Limarò, ein altes Bergbauernhaus, liegt inmitten von Felsen in der Nähe der Limarò- Schlucht. Das Restaurant ist nicht nur bekannt für typisch italienische Gerichte, sondern auch für seine Brotsorten. Und das Gemüse für die meisten Gerichte liefert der eigene Garten.

Das Maso Limarò, ein altes Bergbauernhaus, liegt inmitten von Felsen in der Nähe der Limarò- Schlucht. Das Restaurant ist nicht nur bekannt für typisch italienische Gerichte, sondern auch für seine Brotsorten. Und das Gemüse für die meisten Gerichte liefert der eigene Garten. Typische Osteria: Im sehr ursprünglichen Dorf Rango serviert das Ristorante al Catenaccio regionales Fleisch, lokalen Käse und Weine möglichst aus der Gegend. Auch Walnusskuchen steht auf der Karte. 1. Cima Sèra

Länge 12,36 km Dauer 4:54 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 838 Meter Höhenmeter absteigend 837 Meter Tiefster Punkt 1002 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

2. Monte Casale

Länge 12,07 km Dauer 5:03 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 983 Meter Höhenmeter absteigend 983 Meter Tiefster Punkt 632 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

3. Monte Misone

Länge 8,66 km Dauer 4:20 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 821 Meter Höhenmeter absteigend 821 Meter Tiefster Punkt 970 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

4. Sentiero della Noce

Länge 7,43 km Dauer 2:07 Std Schwierigkeitsgrad Mittelschwer Höhenunterschied 169 Meter Höhenmeter absteigend 178 Meter Tiefster Punkt 634 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.

Der komplette Reisebericht zum Download Als wir Ponte Arche hinter uns lassen und auf einen Feldweg abbiegen, liegen die westlichen Bergflanken des Hochtals Bleggio vor uns, mit dem langgezogenen Kamm der Cima Sèra. Wolken hüllen den Gipfel ein, während die Steilhänge in der Sonne glänzen. Ich werde bei dem herrlichen Anblick nervös, weil ich am liebsten schon dort oben wäre. Mein Kopf rechnet wieder: Wir sollten die Cima Sèra bis 13 Uhr geschafft haben, um weiter südlich und damit deutlich näher am Gardasee später noch den Monte Misone besteigen zu können. Hoch und runter dauert das noch mal vier Stunden. Plus der Zeit, die man vielleicht in Ruhe auf der Tenno-Hochalm verträumen möchte. Ich kann nicht genau sagen, warum der Misone diese gewaltige Anziehungskraft auf mich hat. Vielleicht, weil er vom Hotel Casariga aus im Morgennebel so mystisch aussah: der dunkel bewaldete Rücken, der sich Richtung Gardasee streckt und am höchsten Punkt einfach abbricht, mit weitem Blick hinein nach Italien.

... den kompletten Artikel inklusive aller Tourentipps gibt es hier als PDF zum Download:

