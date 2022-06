Auf dem Wasser unterwegs Die besten Kanureviere in Deutschland

Bodensee - See im Alpenvorland zwischen Deutschland, Ă–sterreich und der Schweiz

Nicht weniger als 270 Kilometer aufgeteilt in 19 Etappen, warten auf Paddler am »Bodensee-Kanuweg«, der einmal entlang des Seeufers führt. Übernachtungen und Verleihstationen finden sich auf der Seite des KanuZentrum Konstanz lacanoa.de in Baden-Württemberg. Im Sommer bieten sich auch Stand-Up-Paddling-Touren an.