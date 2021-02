Tessin-Trekking Hoch über dem Luganersee

Tipps zur Planung euer Reise

Anreise: Durch den Gotthard gelangt man mit dem Auto oder dem Schnellzug ins Tessin. Wer von Chur anreist, kommt über den San Bernardino. Fernbusse von Deutschland fahren bis Lugano: busliniensuche.de

ÖV-Paradies: Der Schweizer Nahverkehr ist perfekt organisiert und bringt Wanderer auch bis in die hintersten Winkel der Täler. Das Ticino-Ticket erhalten Gäste ab einer Übernachtung im Tessin. Damit können sie den öffentlichen Verkehr frei nutzen, Bergbahnen und Schiffe vergünstigt. postauto.ch und sbb.ch

Beste Zeit: Für Touren eignen sich besonders die Monate Mai/Juni und September/Oktober. An den Wochenenden die Hütten unbedingt reservieren. Unter der Woche ist es in höheren Lagen eher ruhig. Im Sommer herrschen vor allem in Städten und Tälern mediterrane Temperaturen.

Für Touren eignen sich besonders die Monate Mai/Juni und September/Oktober. An den Wochenenden die Hütten unbedingt reservieren. Unter der Woche ist es in höheren Lagen eher ruhig. Im Sommer herrschen vor allem in Städten und Tälern mediterrane Temperaturen. App auf den Berg: Die App von schweizmobil.ch stellt detailliertes Kartenmaterial mit allen Outdoor-Optionen zur Verfügung. Auch Hike Ticino ist eine kostenlose App mit über 150 Wanderungen und Lokaltipps.

Unterkünfte am Lugano-Trek:

Traditionelle Hütte: Auf der großen Sonnenterrasse und in der gemütlichen Stube verwöhnt das Team der Capanna Pairolo die Gäste mit traditionellen Gerichten wie Polenta oder Maronikuchen. Die Mehrbettzimmer sind sauber und gepflegt. Hüttenschlafsack obligatorisch. DZ möglich. Ü/F ab 38 CHF/34 EUR, Ü/HP ab 66 CHF/60 EUR. capanna-pairolo.ch

Feinschmeckerhütte: Die moderne Capanna Monte Bar empfängt ihre Gäste mit famoser Aussicht über Val Colle und Lugano. Der Aufenthaltsraum mit seinen großen Glasfronten dient auch als Restaurant. Hier kocht Alessandro Müller, vorher Michelin-Koch in Genf. Sein Kollege Jvan Cattaneo arbeitete in renommierten Tessiner Restaurants. Gemeinsam zaubern sie regionale Fleischspezialitäten und traumhafte Süßspeisen. Die Hütte ist top eingerichtet und bietet gratis warme Duschen. Im Mehrbettzimmer Hüttenschlafsack obligatorisch. Ü/HP: 75 CHF/67 EUR. DZ mit Handtüchern: 40 CHF/35 EUR Aufpreis. capannamontebar.ch

Im Herzen von Lugano: Das gute Mittelklassehotel mit Tiefgarage und sehr freundlichem Service liegt nahe dem Zentrum von Lugano und 500 Meter vom See. Reiches Frühstücksbuffet und Pool auf der Terrasse. Ü/F ab 140 CHF/ 125 EUR. hoteldelfinolugano.ch

Das gute Mittelklassehotel mit Tiefgarage und sehr freundlichem Service liegt nahe dem Zentrum von Lugano und 500 Meter vom See. Reiches Frühstücksbuffet und Pool auf der Terrasse. Ü/F ab 140 CHF/ 125 EUR. hoteldelfinolugano.ch Haus am See: Wer gerne familiär wohnt und abseits des Rummels einen Tag am Luganer See verbringen möchte, ist im liebevoll eingerichteten Hostel Chery B&B in Riva San Vital bestens aufgehoben. Es gibt herrlich duftenden Kuchen, hausgemachten Joghurt und andere Köstlichkeiten zum Frühstück. Ü/Frühstück ab 85 CHF/76 EUR. hotelchery.com

Hier lässt es sich gut einkehren:

Genuss am Seeufer: Sie ist schon ein sehr idyllisches Plätzchen, die Antica Osteria del Porto am Ufer in Lugano. Die Küche interpretiert traditionelle Gerichte modern. anticaosteriadelporto.ch

Ristorante La Sosta: Zehn Minuten oberhalb von Lugano bereitet Küchenchef Ettore Santaniello regionale Gerichte als feine Kreationen mit frischen Zutaten – am schönsten genießt man sie auf der lauschigen Terrasse oder im Garten des dazugehörigen Hotels Villa Carona. ristorantelasosta.ch

Jens Klatt Auf einer guten Tour bleibt immer Zeit für einen Espresso. Verzeihung: einen caffè.

Tipps von Reiseautorin Uta de Monte:

Künstlerdorf: In Carona oberhalb von Lugano finden viele Konzerte und Ausstellungen statt. Es lohnt aber auch einfach ein Gang durch das schmucke Dorf, das zu Fuß von der Bergstation des Hausberges San Salvatore gut erreichbar ist. carona-tourism.ch

Lido di Lugano: Niemals sonst rieselt der Sand so schön unter den nackten Füßen wie nach drei Tagen in hochgeschnürten Wanderstiefeln. Am Strand des Luganer Sees gibt's mehrere Schwimmbecken, einen 10-Meter-Sprungturm und Beachvolleyball. lugano.ch/sport

Kunst-Zentrale: Das moderne Kulturzentrum direkt am Luganer See zeigt wechselnde Ausstellungen hochrangiger Künstler. luganolac.ch

Immer wieder schoben sich gestern Lugano und der See in unser Blickfeld und lugten bei dem Aufstieg zum Monte Boglia zwischen den knorrigen alten Buchen hervor. Ziel und auch geografischer Höhepunkt der ersten, insgesamt mittelschweren Tagesetappe waren die »Denti della Vecchia«, die »Zähne der Alten«: Mal hundert Meter hoch und spitz, mal zwei Meter klein und bröslig, thront diese Felsformation mit eigenwilliger Majestät etwas abseits des Weges auf dem Berg. Wie kleine Kinder flitzten und kletterten wir um die Zinnen herum, um einmal den sonnigsten Platz, ein andermal den lustigsten Selfie-Spot dann wieder die beste Aussicht auf den See zu erhaschen. Von dort führte uns der Weg auf etwa gleicher Höhe zur Capanna Pairolo (1350 m), dem Tagesziel. »Zeit für eine Siesta«, sagte Luigi, holte sich schnurstracks einen Liegestuhl, der an der Hauswand lehnte, streifte die Bergstiefel ab und streckte seine dampfenden Socken der Sonne entgegen ... den kompletten Reisebericht findet ihr in der aktuellen OUTDOOR-Ausgabe 03/2021 – jetzt im Kiosk und online als E-Paper.

Ralf Gantzhorn OUTDOOR-Ausgabe 03/2020

