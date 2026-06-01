Im Trentino zeigen sich Kulturschätze der Alpen

Im Fersental hat sich der südbairische Dialekt Bersntolerisch erhalten – Erbe deutscher Siedler ab dem 13. Jahrhundert und späterer Bergleute. Dokumentiert im Museum S Pèrkmandlhaus und Kulturinstitut in Palù. Auf der Alpe Cimbra sprechen rund 1.000 Menschen, vor allem in Lusern, noch Zimbrisch – eine der seltensten Sprachen der Welt. Ein Dokumentationszentrum widmet sich ihrem Erhalt.