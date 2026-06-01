Trentino: Blumenwiesen, Badeseen und schroffe Berge

Val di Ledro und Val Concei Der Ledrosee gilt als eines der klarsten Gewässer im Trentino. In 55 Minuten lässt sich das Ostufer auf dem Sentiero della salute erwandern. Dort stehen vier rekonstruierte Pfahlbauten aus der Bronzezeit. Das angrenzende Museum zeigt Originalfunde von vor 3.500 bis 4.000 Jahren – seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe.

Das Val Concei ist ein Biosphärenreservat mit etwa 2.000 Pflanzenarten. Der Talgrund-Naturweg führt durch kühlen Wald und wird auch von Mountainbikern genutzt. In der Region leben 120 bis 130 Braunbären. Bei Begegnungen gilt: langsam rückwärtsgehen und laut sprechen.

Passo di Tremalzo Der auf 1.664 Meter Höhe gelegene Passo di Tremalzo war im Ersten Weltkrieg eine Militärstraße. Die Route bietet spektakuläre Ausblicke auf Blumenwiesen mit gelben Enzianen, Trollblumen, wilden Orchideen und dem leuchtend blauen Kochschen Enzian. Der Scheiteltunnel auf 1.830 Meter ermöglicht gigantische Blicke auf die Gardaseeberge. Der Gipfel des Corno della Marogna (1.935 m) ist in 20 weiteren Minuten erreichbar. Die Alm La Malga Ciapa bietet Einkehr und Übernachtungsmöglichkeiten.

Sigrid Reinichs Der Monte Tremalzo.

Val di Fiemme und Lagorai Cavalese, 20 Kilometer südlich von Bozen, beeindruckt mit der Pfarrkirche Chiesa di San Sebastiano und dem Renaissance-Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Im Winter ist die Region Ziel von Skibegeisterten und Austragungsort des 70 Kilometer langen Skilanglauf-Marathons Marcialonga.

Sigrid Reinichs Das Val di Fiemme ist von der Lagorai-Bergkette umgeben.

Das Rifugio Baita Monte Cauriol (1.600 m) im Val di Sadole liegt am Fuß von Monte Cauriol (2.494 m), Cardinal (2.481 m) und Kaiserspitze (2.513 m). Die Hütte ist Etappenziel des 80 Kilometer langen Fernwanderwegs Translagorai. Die Hochebene Pian delle Maddalene bietet mit ihren Felsbrocken ein Paradies für Boulderer. Alpenrosen, Hahnenfuß und wilde Orchideen prägen die Landschaft.

Val Venegia Im Naturpark Paneveggio führt ein Grasweg durch meterhohe Tannen zur Malga Venegia. Im Hintergrund erhebt sich die Palagruppe mit dem Cimon della Pala (3.184 m). Nach 50 Minuten erreicht man die Malga Venegiota di Tonadico. Die Region ist bekannt für schnelle Wetterwechsel – angeblich erleben Wandernde hier vier Jahreszeiten an einem Tag. Wanderer, Reiter und Mountainbiker teilen sich die Wege.

Brenta intensiv Outdoor Weeks Vom 18. Juni bis zum 3. Juli sowie vom 30. August bis zum 20. September finden die Outdoor Weeks statt. Dann erwarten dich in der Region zahlreiche einzigartige Aktivitäten und Veranstaltungen. In dieser Zeit wird deine Dolomeet PASSion Card nämlich noch wertvoller. Zusätzlich zu den gewohnten Vorteilen kannst du dich auf viele exklusive Erlebnisse freuen, wie zum Beispiel geführte E-Bike-Touren, actionreiches Canyoning, spannende Klettersteige oder genussvolle Verkostungen und Aperitifs bei Sonnenuntergang.

@campigliodolomiti Während der Outdoor-Wochen werden außerdem unvergessliche Veranstaltungen organisiert.



5 Wanderrouten von leicht bis schwer in Trentino