Trentino: Blumenwiesen, Badeseen und schroffe Berge

Val di Ledro und Val Concei
Der Ledrosee gilt als eines der klarsten Gewässer im Trentino. In 55 Minuten lässt sich das Ostufer auf dem Sentiero della salute erwandern. Dort stehen vier rekonstruierte Pfahlbauten aus der Bronzezeit. Das angrenzende Museum zeigt Originalfunde von vor 3.500 bis 4.000 Jahren – seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe.
Das Val Concei ist ein Biosphärenreservat mit etwa 2.000 Pflanzenarten. Der Talgrund-Naturweg führt durch kühlen Wald und wird auch von Mountainbikern genutzt. In der Region leben 120 bis 130 Braunbären. Bei Begegnungen gilt: langsam rückwärtsgehen und laut sprechen.
Passo di Tremalzo
Der auf 1.664 Meter Höhe gelegene Passo di Tremalzo war im Ersten Weltkrieg eine Militärstraße. Die Route bietet spektakuläre Ausblicke auf Blumenwiesen mit gelben Enzianen, Trollblumen, wilden Orchideen und dem leuchtend blauen Kochschen Enzian. Der Scheiteltunnel auf 1.830 Meter ermöglicht gigantische Blicke auf die Gardaseeberge. Der Gipfel des Corno della Marogna (1.935 m) ist in 20 weiteren Minuten erreichbar. Die Alm La Malga Ciapa bietet Einkehr und Übernachtungsmöglichkeiten.
Val di Fiemme und Lagorai
Cavalese, 20 Kilometer südlich von Bozen, beeindruckt mit der Pfarrkirche Chiesa di San Sebastiano und dem Renaissance-Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Im Winter ist die Region Ziel von Skibegeisterten und Austragungsort des 70 Kilometer langen Skilanglauf-Marathons Marcialonga.
Das Rifugio Baita Monte Cauriol (1.600 m) im Val di Sadole liegt am Fuß von Monte Cauriol (2.494 m), Cardinal (2.481 m) und Kaiserspitze (2.513 m). Die Hütte ist Etappenziel des 80 Kilometer langen Fernwanderwegs Translagorai. Die Hochebene Pian delle Maddalene bietet mit ihren Felsbrocken ein Paradies für Boulderer. Alpenrosen, Hahnenfuß und wilde Orchideen prägen die Landschaft.
Val Venegia
Im Naturpark Paneveggio führt ein Grasweg durch meterhohe Tannen zur Malga Venegia. Im Hintergrund erhebt sich die Palagruppe mit dem Cimon della Pala (3.184 m). Nach 50 Minuten erreicht man die Malga Venegiota di Tonadico. Die Region ist bekannt für schnelle Wetterwechsel – angeblich erleben Wandernde hier vier Jahreszeiten an einem Tag. Wanderer, Reiter und Mountainbiker teilen sich die Wege.
Brenta intensiv
Outdoor Weeks Vom 18. Juni bis zum 3. Juli sowie vom 30. August bis zum 20. September finden die Outdoor Weeks statt. Dann erwarten dich in der Region zahlreiche einzigartige Aktivitäten und Veranstaltungen. In dieser Zeit wird deine Dolomeet PASSion Card nämlich noch wertvoller. Zusätzlich zu den gewohnten Vorteilen kannst du dich auf viele exklusive Erlebnisse freuen, wie zum Beispiel geführte E-Bike-Touren, actionreiches Canyoning, spannende Klettersteige oder genussvolle Verkostungen und Aperitifs bei Sonnenuntergang.
5 Wanderrouten von leicht bis schwer in Trentino
Primiero Slow Tour
Die 5-Tages-Tour auf brandneuer Route führt in mittlerer Höhe zu einigen der schönsten Orte des Primiero-Tals, wie Val Canali, Passo Cere da und Caltena. Der rund 60 Kilometer lange Rundweg mit grandiosen Ausblicken auf die Gipfel des Pale di San Martino und die Grasflächen der Vette Feltrine beginnt in Fiera di Primiero, führt über die Wiesen von San Giovanni, vorbei am Noana-See, durch die Wälder und Wiesen von Vederna und schließlich zurück zum Talboden von Primiero.
Schwere Wanderung, 58,8 km, 3060 hm
Von Campitello di Fassa ins Val Duron
Die mountainbiketaugliche Tour führt von Campitello durch das malerische Dorf Pian und dann auf dem Weg 532 ins Val Duron, eins der spektakulärsten Seitentäler des Val di Fassa, umgeben von Rosengarten, Langkofel und Plattkofel. Nach steilem Anstieg vom Ort Fraines zum Rifugio Micheluzzi öffnet sich das Tal zum natürlichen Amphitheater unter dem Molignon. Über wellige Almen, vorbei an der Malga Dò Col d’Aura, erreicht man den Passo Duron, wo sich der Blick auf die Seiser Alm weitet.
Schwere Mountainbiketour, 20,7 km, 763 hm, 3,25 Stunden
Rundweg der 5 Seen
Lange Wanderung auf einer Route, die sich in der Höhe zwischen Granitfelsen und malerischen alpinen Seen entlangschlängelt. Die Tour unterhalb der Hänge der Presanella-Gruppe ist ein echter Klassiker. Der Weg ist zwar bequem und stark frequentiert, erfordert aufgrund der Länge und Dauer der Wanderung jedoch einiges an Kondition. Man sollte früh am Morgen aufbrechen und ausreichend Getränke mitnehmen, denn auf längeren Abschnitten der Route gibt es keine Einkehrmöglichkeiten.
Mittelschwere Bergtour, 14,8 km, 900 hm, 6 Stunden
Hütten-Rundtour ab Molveno im Altopiano della Paganella
Mit der Seilbahn geht’s von Molveno hinauf zum Hochplateau von Pradel. Von hier aus führt der Weg 340 überwiegend eben zur Hütte Croz dell’ Altissimo. Auf der einen Seite erhebt sich senkrecht die Wand des Croz dell’ Altissimo, auf der anderen der ikonische Campanile Basso. Beim Aufstieg zur Selvata-Hütte ist an einigen Stellen Trittsicherheit gefragt. Dann geht’s auf dem Weg 332 – ein kurzer ausgesetzter Abschnitt ist per Stahlseil gesichert – bergab zur Malga Andalo und zurück nach Molveno.
Mittelschwere Bergtour, 10,4 km, 600 hm bergauf, 1140 hm bergab, 4,5 Stunden
Wanderung zum Becco di Filadonna
Die Tour zum höchsten Gipfel der Vigolana-Gruppe ist eine der aussichtsreichsten in der Alpe Cimbra. Start auf 1000 Metern Höhe am Parkplatz beim Restaurant Sindech nahe dem Dorf Carbonare. Von dort steil durch den Wald bergauf zur Casarota-Hütte. Nun wird’s felsig und ausgesetzt mit weitem Blick über die Alpe Cimbra. Am Pass Bus de la Zole folgt man dem Schild „Becco di Filadonna“ zum Gipfel (2150 m) mit Rundblick über Lagorai, Valle dei Mocheni und Valsugana, Trient und die Brenta-Dolomiten.
Schwere Bergtour, 8,7 km, 1000 hm, 5,25 Stunden