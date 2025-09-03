Durch Schottland im Campervan

Zu den beliebtesten Wanderzielen zählen hier die sogenannten "Munros", Berge von mindestens 3000 Fuß (914,4 m) Höhe. 282 Exemplare ver teilen sich über das Land, sodass "Munro-Bagger" eine ganze Weile beschäftigt sind, bevor sie alle in der Tasche haben.
Am größten See des Landes
Gleich die erste Station des Roadtrips bietet sich perfekt an, um mit dem Sammeln zu beginnen: Nordwestlich von 8 Glasgow erhebt sich am Loch Lomond, Schottlands größtem See, der leicht besteigbare Ben Lomond (974 m). Kombiniert man die Normalroute und den Pfad über den Nebengipfel Ptarmigan (731 m) zu einer Rundtour, kommen zirka fünf Gehstunden und 950 Höhenmeter zusammen.
Newcastle (S) –291 km –Rowardennan (1) – 166 km – Fort William (2) – 201 km – Staffin (3) –334 km – Spittal of Glenmuick (4) – 363 km – Newcastle (S)
Märchenhafte Isle of Skye
Weiter geht es Richtung Norden nach Fort William, der schottischen Outdoor-Hauptstadt. Hier zieht es die meisten auf den Ben Nevis (1344 m), Großbritanniens höchsten Berg. Mit genügend Zeit im Gepäck lohnt dann unbedingt ein Abstecher zur mystischen Isle of Skye, die sich bestens zu Fuß und per Rad erkunden lässt. Anschließend lockt der Cairngorm Nationalpark: Hier findet ihr nicht nur einige der besten Mountainbike-Trails in Schottland, sondern auch stolze 55 Munros. Auf den höchsten Gipfel, den Lochnagar (1155 m), steigt ihr bei einer Rundwanderung von Spittal of Glenmuick (19,5 km, 800 Hm).