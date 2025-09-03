Durch Schottland im Campervan

Zu den beliebtesten Wanderzielen zählen hier die sogenannten "Munros", Berge von mindestens 3000 Fuß (914,4 m) Höhe. 282 Exemplare ver teilen sich über das Land, sodass "Munro-Bagger" eine ganze Weile beschäftigt sind, bevor sie alle in der Tasche haben.

Am größten See des Landes

Gleich die erste Station des Roadtrips bietet sich perfekt an, um mit dem Sammeln zu beginnen: Nordwestlich von 8 Glasgow erhebt sich am Loch Lomond, Schottlands größtem See, der leicht besteigbare Ben Lomond (974 m). Kombiniert man die Normalroute und den Pfad über den Nebengipfel Ptarmigan (731 m) zu einer Rundtour, kommen zirka fünf Gehstunden und 950 Höhenmeter zusammen.

Newcastle (S) –291 km –Rowardennan (1) – 166 km – Fort William (2) – 201 km – Staffin (3) –334 km – Spittal of Glenmuick (4) – 363 km – Newcastle (S)

Märchenhafte Isle of Skye