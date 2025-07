10 Gratwanderungen im Allgäu mit sagenhaften Ausblicken

16 Gipfel, 41 km und fast 3000 Höhenmeter in drei Tagen: Wer die Allgäuer Gipfelwelt intensiv erleben möchte, sollte mehrere Tage durch den Naturpark Nagelfluhkette wandern. Die ausgesetzten Grate sind dabei nicht zu unterschätzen. Start ist an der Talstation der Imbergbahn. Auf dem Kamm zum Kojenstein (1300 m) wird es das erste Mal luftig. Danach geht es hoch zum Hochhädrich (1565 m) und über die mächtigste, längste und höchste Kette der Allgäuer Voralpen westlich der Iller. Am Hochgrat ist mit 1834 m Seehöhe der höchste Gipfel erreicht. Hier beginnt außerdem der Premiumwanderweg „Luftiger Grat“. Auch auf dieser zehn Kilometer langen Tagestour bekommt man Ausblicke nach Vorarlberg, in die Allgäuer Alpen, zum Bodensee und dem Säntismassiv in der Schweiz geboten. Die Mehrtagestour verläuft noch weiter – teilweise drahtversichert – am Grat entlang bis nach Immenstadt. Übernachtet wird in den drei Tagen auf der Falkenhütte und der Alpe Gund oder der Alpe Mittelberg.