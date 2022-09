In den Tessiner Bergen Bergwandern rund um Fusio

Die ausgedehnte Tour führt von Cavergno zu den Highlights des Val Bavona, ein linkes Seitental der Maggia. Wem die Tour zu lange dauert, kürzt sie nach Belieben ab, bis zum Umkehrpunkt am Wasserfall von Foroglia (Grotto!) besteht eine Postbus-Verbindung. Auch der steile Anstieg von dort bis zum Weiler Calgegia (400 Hm, eine Stunde) kann weggelassen werden. So bleibt unterwegs etwas mehr Zeit für pittoreske Dörfchen und Steinbrücken.

Nicht mehr als ein ausgedehnter Spaziergang, aber wunderschön: diese leichte Wanderung von Peccia aus eignet sich für den Anoder Abreisetag – oder einfach auch als Verdauungstour nach einem Besuch des malerisch an einer großen Gumpe gelegnen Grotto Pozzasc, an dessen Besucherparkplatz die Tour auch startet. Von dort am Grotto vorbei und orografisch rechts bis nach Piano di Peccia. Hier über die erste Brücke und zurück zum Grotto.

Die stimmungsvolle Wanderung entlang eines Wasserkanals zum malerisch auf 2003 Metern gelegenen Lago Mognola beginnt an der Brücke in Fusio und führt zunächst bis zum Ortsende. Hier rechts steil in den Wald und nach einer halben Stunde nochmal rechtshaltend den Hang entlang zur Alm Vacarisc di Fuori (1530m). Von dort auf gut erkennbarem Weg steil den Berg hinauf. Über der Baumgrenze ergibt sich eine fantastische Sicht auf den Lago del Sambuco und die Tessiner Alpen. Nach 20 Minuten erreicht man das Acquedotto di Canaa, das für das Weidevieh angelegt und aufwendig restauriert wurde. Nach einer halben Stunde kommt der Lagi Mognola in Sicht, von dem aus Wanderer etwa anderthalb Stunden zurück durch einen herrlichen Bergwald nach Fusio brauchen.

Diese aussichtsreiche, konditionsfordernde Bergtour führt vom Parkplatz am Lago Narèt in zunächst etwa drei Stunden über den Passo Narèt und weiter zur Capanna Cristallina (2575m). Die Hütte eignet sich optimal, um die lange Tour in zwei Tagen zu gehen, dann optional mit der Besteigung des Pizzo Cristallina (2911 m). Von der Hütte geht es südwärts ins Quellgebiet des Bavona-Baches und dann nach Osten über die Boccetta del Lago Nero (2560m) zurück zum Ausgangspunkt (3–4 Stunden).

Die Wanderwege der Schweiz sind in der Regel bestens ausgeschildert und gut gepflegt. Die erwähnten Touren kann man gut per Handy-App (z. B. Komoot) machen. Kartenfreunde wählen die 1:50 000er-Blätter 265 und 266 von Swisstopo für jeweils 19,90 Euro.

Wenn in Deutschland das Schmuddelwetter Einzug hält, leuchten die Tessiner Berge noch einmal in ihrer ganzen Pracht – ein Fest für Bergwanderer.

Hierhin, ins Val Lavizzara, wie das obere Tal der Maggia genannt wird, gelangen in der Regel nur angekündigte Gäste, und das erst recht zum Saisonschluss im goldenen Oktober. Und der hält zunächst, was er verspricht. Am nächsten Morgen leuchten die Grashänge im Talschluss, die Gneisspitzen darüber kratzen am wolkenlosen Blau. Nicht ganz hinauf auf diese Höhen zieht es uns, aber immerhin einmal um den Fast-Dreitausender Pizzo Cristallina. Sieben bis acht Stunden braucht man dafür. Los geht es am Parkplatz am nüchternen Beton der Staumauer des Lago del Narèt, eine Viertelstunde mit dem Auto von Fusio entfernt. Sie verschwindet nach wenigen Minuten wie ein Spuk, es geht über einsame Bergpfade, kein Mensch hat sich heute außer uns hierhin verirrt, es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, bestes Wanderwetter.