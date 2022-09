Startseite Touren Weltweit Auf Bergtour um den Ledrosee

Ledro Alps Trek Alpiedi Auf Bergtour um den Ledrosee

Der Ledrosee ist der ruhige Nachbar des Gardasees. Fünf Tage lang führt der Ledro Alps Trek Alpiedi um ihn herum – eine traumhafte Bergtour. Florian Sanktjohanser 09.09.2022

2. Zum Biwak Arcioni

Kurz bergan unterhalb des Monte Tremalzo, dann auf bequemer Militärstraße lang bergab. Ab dem Passo Nota (1218 m) dem Weg 421 folgen, an der Baita Segala pausieren, hinauf ins Dörfchen Leano, dann steil nach Prè di Ledro ab. Kurz vor dem Dorf auf die Via del Ponale nach Biacesa ab, dort am Brunnen Pfad 417 hinauf zum Biwak Arcioni (858 m).

Mehr zum Thema: Wandern

Länge 23,25 km Dauer 7:59 Std Schwierigkeitsgrad Schwer Höhenunterschied 777 Meter Höhenmeter absteigend 1697 Meter Tiefster Punkt 1685 m ü. M. Höchster Punkt m ü. M.