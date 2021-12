Die besten Tourenstories 2021 25 Traumziele in Europa

Trotz Pandemie haben wir wieder tolle Wanderregionen in ganz Europa für euch entdeckt. Dabei ging es von der Wildnis Norwegens, über sonnige Genusswanderungen am Gardasee bis in die heimischen Gefilde des Schwarzwalds. Solltet ihr den ein oder anderen Geheimtipp aus dem Heftjahrgang 2021 verpasst haben, könnt ihr euch hier die besten Wandertipps des Jahres als PDF-Sammlung herunterladen. Neben den Reiseberichten und Wegbeschreibungen gibt es darin viele hilfreiche Tipps zur Planung eures Wanderurlaubs. In der Fotostrecke (ganz oben im Artikel) bekommt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack, was euch erwartet:

Das lest ihr in unserem PDF-Dossier "Best of Europe":

Dovrefjell – Norwegen (Heft 01/2021)

Mit einer Zehnjährigen durch die Wildnis Norwegens? Geht schon. Familie Hülle zog gleich eine Woche ins Zeltabenteuer: im wunderschönen Dovrefjell.

Meraner Höhenweg – Südtirol (Heft 01/2021)

Auf dem Meraner Höhenweg erlebt man die Schönheit Südtirols hautnah – und isst manchmal so gut wie in einem Sterne-Restaurant.

Pala Dolomiten – Italien (Heft 02/2021)

Auf einem Hüttentrek über das Hochplateau der Pala-Dolomiten stellt sich Entspannung wie von selbst ein. Vier Tage durch eine wilde Bergwelt.

Stefan Santifaller Großes Landschaftskino bietet die Pala-Runde gleich zu Beginn an der Cima Rosetta.

Vulkaninsel – Island (03/2021)

Seit 27 Jahren erkundet Island-Experte Erik Van de Perre die raue Vulkaninsel. Doch an manche Orte zieht es ihn immer wieder.

Tessin – Schweiz (Heft 03/2021)

Das Tessin vereint die Schönheit der Schweiz mit der Leichtigkeit Italiens. Auf dem Lugano-Trek genießen Wanderer das auf Schritt und Tritt.

Gardasee – Italien (Heft 04/2021)

Am Gardasee locken Genusswanderungen auf aussichtsreiche Gipfel, und den Caffè trinkt man direkt am Wasser – was war noch mal Alltag?

Riksgrenzen – Lappland (Heft 04/2021)

In Schwedisch-Lappland erleben Wanderer Wildnis und Weite noch vollkommen unverfälscht – vor allem, wenn sie sich ihren Trek selber zurechtlegen, so wie unser Autor.

Mattias Fredriksson Photography Schon am ersten Tag sieht man den Torneträsk funkeln, Schwedens größten Bergsee.

Frankenwald – Deutschland (Heft 05/2021)

Komfort bieten die Trekkingcamps im Frankenwald kaum. Dafür liegen sie traumhaft. outdoor-Autor Thomas Heilmann hat sich auf den Weg gemacht.

Piemont – Italien (Heft 05/2021)

Wie ein König überragt der Monte Viso die Cottischen Alpen im Piemont. Auf einer fünftägigen Hüttenrunde kommen Wanderer ihm ganz nahe.

Reinheimen – Norwegen (Heft 05/2021)

Als Familie durch die Bergwildnis des norwegischen Nationalparks Reinheimen zu ziehen ist ein berauschend schönes Erlebnis.

Berchtesgaden – Deutschland (Heft 06/2021)

Nur einen Steinwurf entfernt vom Königssee liegt am Fuß des Watzmanns das Bergsteigerdorf Ramsau – Ausgangspunkt grandioser Wanderungen.

Daniel Hug Die eisblaue Soča war Filmkulisse in den »Chroniken von Narnia«.

Juliana-Trail – Slowenien (Heft 06/2021)

Gut zwei Wochen führt der Juliana-Trail durch die schönsten Landschaften Sloweniens und eröffnet Wanderern eine Welt abseits des Alpen-Mainstreams.

Karwendel – Deutschland (Heft 07/2021)

Wer seine Stiefel im bayerischen Mittenwald schnürt, kann sich Touren in gleich zwei Gebirgen herauspicken: Karwendel und Wetterstein. Unsere Autorin kam aus dem Schwärmen nicht heraus.

Schwarzwald – Deutschland (Heft 07/2021)

Die Reisejournalistin Iris Kürschner stammt aus dem Südschwarzwald – und entdeckt selbst an Belchen und Herzogenhorn immer wieder neue, einsame Pfade.

Schwäbische Alb – Deutschland (Heft 08/2021)

Im Mittelalter erbauten Adlige auf der Schwäbischen Alb stolze Burgen mit Blick ins Grüne. Der Albsteig verbindet sie auf sechzehn Etappen.

Tessin – italienische Schweiz (Heft 08/2021)

Hoch über dem Tessiner Maggiatal betreten Wandernde eine wunderbar stille Bergwelt – ob auf Tagestouren oder mehrtägigen Hüttentreks.

Hannes Tell In aller Frühe: Beim Abstieg vom Cramalina liegt einem das Maggiatal zu Füßen.

Wilder Kaiser – Österreich (Heft 08/2021)

Zwischen Kufstein und St. Johann erhebt sich ein Gebirge, das für viele das schönste in Tirol ist: der Wilde Kaiser. Romana Bloch kennt die Top-Touren.

Ortler Höhenweg – Südtirol (Heft 09/2021)

Es war Knochenarbeit, den Ortler Höhenweg anzulegen. Doch nun kann man auf ihm in einer Woche den höchsten Berg Südtirols umwandern.

Pfronten – Allgäu (Heft 10/2021)

Felsige Gipfel, urige Hütten, sattes Grün: Die Berge um Pfronten bieten alles, was das Allgäu so schön macht. Beste Voraussetzungen für ein verlängertes Wanderwochenende.

Cortina – Italien (Heft 10/2021)

Mächtig ragen in den Ampezzaner Dolomiten die Berge auf. Unsere Autorin Sylvia Lischer hat sich dort einen besonderen Wegweiser für ihre Touren ausgesucht: das Wasser.

Gerhard Eisenschink Auf dem Weg um den märchenhaften Lago Federa.

Dolomiten (Marmolata) – Italien (Heft 11/2021)

Die 3343 Meter hohe Marmolata ist die »Königin der Dolomiten«. In ihrem Reich betreten Wanderer sagenhafte Pfade und treffen auf reichlich schräge Leute.

Sächsische Schweiz – Deutschland (Heft 11/2021)

Kaum eine deutsche Mittelgebirgslandschaft wirkt so verwunschen wie die Sächsische Schweiz. Charlotte Gneuß kam schon als Kind gern hierher – und heute erst recht.

Fuerteventura – Kanaren (Heft 11/202)

Fuerteventura ist eher als Surfspot bekannt. Aber auch Wandernden hat die Insel viel zu bieten: eine Kulisse, die sogar Hollywood-Regisseure begeistert.

Gerhard Eisenschink Blaues Meer und schwarzes Lavagestein treffen im Norden der Insel bei La Pared aufeinander und haben eine fantastische Steilküste geschaffen.

Insel Cres und Lošinj – Kroatien (Heft 12/2021)

Karstige Felszüge, tiefe Wälder und das glasklare Meer geben auf den kroatischen Inseln Cres und Lošinj den Ton an: perfekt für einen Wander- und Strandurlaub.

Wallis/Aostatal – Schweiz/Italien (Heft 12/2021)

Der Große-Sankt-Bernhard-Pass zwischen Schweizer Wallis und italienischem Aostatal lockt mit Gipfeltouren – und Begegnungen mit Bernhardinern.

