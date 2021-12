Was braucht man für Gletschertouren & Hochtouren?

Packliste zum Abhaken Welche Ausrüstung für Hochtouren?

So viel wie nötig und so wenig wie möglich heißt die Devise. Das muss für eine kombinierte Tour durch Fels und Eis mindestens mit...

Hochtouren führen auf dauerhaft von Schnee und Eis bedeckte Erhebungen und sind die Königsdisziplin des Alpinismus. In den Alpen sind die meisten Berge ab 3000 Meter Höhe vergletschert, der Klimawandel ändert das aber. Der höchste ohne Gletscherberührung erwanderbare Gipfel in den Alpen ist mittlerweile die Aiguille de la Grande Sassière über dem Aostatal mit einer Höhe von 3747 Meter. In der Fotostrecke oben zeigen wir euch noch sechs weitere Hochtouren-Gipfel, die sogar über der 4000er Marke liegen, dabei aber noch relativ leicht zu besteigen sind.

Die Bergtouren-Ausrüstung muss bei einer Hochtour selbstverständlich angepasst werden. Die Bekleidung sollte sich optimal für jede Wetterlage kombinieren lassen: Funktionsunterwäsche, eine Hochtourenhose aus schnell trocknendem und trotzdem winddichtem Material (leichte Softshell), leichter Fleecepulli, eine winddichte Softshell- oder leicht gefütterte Primaloft-Jacke. Darüber kommen, wenn es wegen Feuchtigkeit nötig wird, eine Funktionsjacke und –hose (Hardshell). Dazu Handschuhe und Mütze, als Wärmereserve und für Pausen sollte eine Daunenjacke in den Rucksack. Dazu noch die entsprechende "Hardware", sprich Seile, Karabiner, Eispickel, Steigeisen etc. – was genau, zeigen wir euch hier:

MPS Fotostudio OUTDOOR-Ausrüstungsexperte Boris Gnielka zeigt, was wirklich mit muss auf Hochtouren.

Diese Ausrüstung sollte mit auf Hochtouren

Funktionsjacke - mit helmkompatibler Mütze Klettergurt - mit Materialschlaufen Rucksack – möglichst leicht und direkt anliegend Helm - mit Stirnlampenhalterung Softshelljacke - eng anliegend und mit hoher Bewegungsfreiheit Tourenhose – windabweisend und nicht zu dünn Wärmejacke - klein packbar Bergstiefel - eingelaufen und mit Steigeisenaufnahme Steigeisen - am besten 12-zackig, mit Kipphebel Handschuhe - ein dickes und ein dünnes Paar: zum Steigen und Klettern Gletscherbrille – mit Klasse-4-Gläsern und Streulichtschutz an den Seiten Stöcke - erleichtern den Zu- und Abstieg Trinkflasche – mindestens 2 Liter groß Multifunktionsuhr -mit Höhenmesser Kompass – kleines Spiegelmodell Tourenführer & Topokarte – im Maßstab 1: 25.000 Halbseil – für schwierige Touren braucht man zwei Schlingen – mindestens zwei: 60 & 120 cm lang Reepschnüre - in unterschiedlichen Durchmessern und Längen Karabiner-Sets - mit verlängerbaren Schlingen Schraubkarabiner & Rücklaufsperre – zur Sicherung und Spaltenbergung Sicherungs- & Abseilgerät – für dünne Seile Eisschrauben – zum Sichern im Eis Eispickel - mit geradem Schaft und Schaufelkopf Biwaksack – für Notfälle Erste-Hilfe-Set – mit dem Nötigsten Proviant – kältefeste Müsliriegel Handy – mit Hülle für Notfälle Kamera – mit Sucher, bei starker Helligkeit bleiben Displays schwarz Sonnenschutz – Creme & -Lippenstift mindestens LSF 30 Messer – zum Kappen in Felsspalten verklemmter Seile und Entfernen alter Schlingen Stirnlampe – weit strahlend und mit geladenen Akkus Sicherungsmittel –für Touren mit Kletterstellen im Fels: Klemmkeile und Klemmgerät(e) Abalakov-Fädler – zum Bauen von Abseilstellen im Eis und als Klemmkeilentferner

Muss gleich immer alles neu gekauft werden?

Die Antwort lautet Nein. Gerade bei Touren mit einem Bergführer lässt sich die nicht alltägliche Ausrüstung (Pickel, Steigeisen, Gurt usw.) ohne Probleme ausleihen. Nur die richtige Kleidung, Stirnlampe, Snacks und die Gletscherbrille sollte man unbedingt selber mitbringen. Am besten erkundigt man sich vorab über die Leihmöglichkeiten.

Die erste Hochtour: Praktische Tipps für Einsteiger

Fitness & Kondition: Von der Couch direkt zur Hochtour – so einfach geht es natürlich nicht. Regelmäßiges Ausdauertraining wie Joggen verbessert Kondition und Lungenleistung. Mit Wanderungen in steilem, technisch forderndem Terrain schult ihr eure Trittsicherheit. Auch Felsklettern oder leichte Kraxeleien helfen bei der Vorbereitung auf das hochalpine Gelände.

Von der Couch direkt zur Hochtour – so einfach geht es natürlich nicht. Regelmäßiges Ausdauertraining wie Joggen verbessert Kondition und Lungenleistung. Mit Wanderungen in steilem, technisch forderndem Terrain schult ihr eure Trittsicherheit. Auch Felsklettern oder leichte Kraxeleien helfen bei der Vorbereitung auf das hochalpine Gelände. Höhenluft: Wer sich in Lagen über der »Schwellenhöhe« von 2500 Metern begibt, sollte dem Körper Anpassungszeit gönnen. Bei 4000 Metern Höhe empfehlen sich mindestens zwei Tage. An Tag eins unternimmt man eine Tour bis 3000–3500 Meter, tags drauf wird der Ausgangspunkt der Hochtour angesteuert. An Tag drei folgt der Viertausender. Auch in Nacht eins nicht so tief übernachten, am besten auf 2000–2700 Metern.

Wer sich in Lagen über der »Schwellenhöhe« von 2500 Metern begibt, sollte dem Körper Anpassungszeit gönnen. Bei 4000 Metern Höhe empfehlen sich mindestens zwei Tage. An Tag eins unternimmt man eine Tour bis 3000–3500 Meter, tags drauf wird der Ausgangspunkt der Hochtour angesteuert. An Tag drei folgt der Viertausender. Auch in Nacht eins nicht so tief übernachten, am besten auf 2000–2700 Metern. Geführt oder nicht? – Grundsätzlich ist es ratsam, die erste Hochtour mit einem Bergführer zu gehen. Erfahrenen Bergwanderern reicht eventuell ein Gletscher- und Spaltenbergungskurs für die Viertausender-Premiere mit einem Tourenpartner oder einer -partnerin (nie allein!).

– Grundsätzlich ist es ratsam, die erste Hochtour mit einem Bergführer zu gehen. Erfahrenen Bergwanderern reicht eventuell ein Gletscher- und Spaltenbergungskurs für die Viertausender-Premiere mit einem Tourenpartner oder einer -partnerin (nie allein!). Planung: Auch wer die Hochtour geführt angeht, studiert vorher die Route ebenso wie den Wetterbericht genau und liest sich am besten Tourenberichte durch, etwa auf gipfelbuch.ch. Falls man keine Pauschale bucht: Hüttenreservierung nicht vergessen!

