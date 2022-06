Camp Cooking Schnelle Gerichte für den Trekking-Trip

Grill-Camembert

Schön deftig und schnell fertig: Mit einem Rost zaubert man einen duftenden Grill-Camembert vom offenen Feuer.

So geht's:

Zwei bis vier Personen werden mit diesem Käse-Gericht satt. Zuerst ein Feuer entfachen und Glut produzieren. Parallel packt man die Camemberts aus und schneidet von jedem recht dünn die obere Käserinde als Deckel ab. Jetzt den Thymian waschen, trocken schütteln und auf den aufgeschnittenen Camemberts verteilen, mit frischem Pfeffer und ein wenig grobem Salz würzen. Den Deckel aufsetzen und den Käse zurück in die Holzschachteln legen. Rost so anbringen, dass er nur indirekt Hitze bekommt, dann den Käse darauf platzieren. Am besten einen Topfdeckel darüberstülpen und alles rund zehn Minuten backen. Wer mag, röstet sich ein Brot dazu.

Diese Zutaten werden benötigt:

2 Stück Camemberts à ca. 200 g, unbedingt in der Holzschachtel

4 Zweige Thymian

Pfeffer, aus der Mühle

grobes Meersalz

Zum Servieren: frisches Brot, gerne über dem Feuer geröstet

Hüttenkäse-Pancakes

Fluffig, nahrhaft, lecker: Gefüllte Pfannkuchen sind auch beim Campen & Trekken im Handumdrehen zubereitet und machen pappsatt.

So geht's:

Zunächst rührt man das Dinkelmehl mit etwas Milch in einer kleinen Schüssel glatt, um Klumpen im Teig zu vermeiden. Dann erst die restliche Milch, beide Eier sowie den bestenfalls schon vor der Tour geriebenen Parmesan beimengen. Salz, Pfeffer und gemischte Kräuter sorgen sowohl im Teig als auch bei der Füllung für die Würze. Dem Hüttenkäse halbierte Oliven, gewürfelte Gurken, Tomaten und Sprossen beimischen. Auf dem Gaskocher wird derweil Öl in der Pfanne erhitzt. Jetzt kann man die ersten Pancakes goldbraun braten und je nach Belieben mit dem Hüttenkäse garnieren. Aufrollen oder zuklappen – das dürft ihr entscheiden.

Diese Zutaten werden benötigt:

1 Tasse Dinkelmehl,

1 Tasse Milch

2 Eier

2 EL geriebener Parmesan

gemischte Kräuter, Salz, Pfeffer

Raps-/Olivenöl

Topping: 200 g Hüttenkäse, Oliven, Gurke, Tomate, Sprossen

