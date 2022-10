Selbstgemachte Snacks Diese kleinen Snacks liefern viel Energie

Superfood-Bällchen – 6 Varianten

Riegel haben viel Zucker, aber wenig Geschmack. Wer auf sie als Energiespritze setzen möchte, kommt mit diesen selbstgemachten Superfood-Bomben gesund auf Touren.

Bananen & Schokolade

So geht's: Avocado, Bananen, Kokosmilch, Honig und Reisproteinpulver im Mixer zu einer cremigen Masse verarbeiten. Anschließend 45 Gramm Kakaonibs einrühren und im Tiefkühlfach die Masse fest werden lassen. Zartbitterschokolade schmelzen, mit dem Eisportionierer Kugeln aus der tiefgekühlten Masse formen und sie in der Schokolade wenden. Die restlichen Kakaonibs hacken und die Bällchen damit bestreuen. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 115 Kalorien, 3g Eiweiß, 7g Kohlenhydrate, 8g Fett.

Das braucht ihr:

1 Avocado

2 Bananen

300 ml Kokosmilch

40 g Honig

50 g Reisproteinpulver

50 g Kakaonibs

200 g vegane Zartbitterschokolade

Tipp: Avocados und Bananen enthalten sehr viel Kalium – wichtig für gut funktionierende Muskeln. Wenn man zwei Pralinen vor einer kräftezehrenden, steilen Tour futtert, kann man besser durchhalten.

Mandeln & Früchte

So geht's: Weicht die Gojibeeren in Wasser ein. Mandeln im Mixer grob schroten, dann mit den Cranberrys, den Orangen- und Zitronenzesten, Reisproteinpulver und Cayennepfeffer mischen. Dann das Kokosöl schmelzen, dazugeben und die abgetropften Gojibeeren vorsichtig unterheben. Die Masse zu Kugeln formen und diese in die Mandelblättchen drücken. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 159 Kalorien, 7g Eiweiß, 8g Kohlenhydrate, 11g Fett.

Das braucht ihr:

100 g Gojibeeren

200 g Mandeln

100 g Cranberrys

Zesten von je 2 Orangen und Zitronen

80 g Reisproteinpulver

1 TL Cayennepfeffer

50 g Kokosöl

100 g Mandelblättchen

Tipp: Cayennepfeffer besteht aus gemahlenen Chilischoten. Er enthält Vitamin C, wirkt antibakteriell und unterstützt so das Immunsystem. Die Schärfe beschäftigt den Magen und hemmt dadurch den Appetit.

Schoko & Kokos

So geht's: Das Reisproteinpulver, den Kokosblütenzucker und das Kokosmehl miteinander vermengen. Das Kokosöl schmelzen und zusammen mit dem Mandelmus, dem Mandeldrink, Vanillepulver und Salz zu der Masse geben und alles im Mixer verrühren. Die Kakaonibs vorsichtig unterheben und mit angefeuchteten Händen 20 kleine Kugeln formen. Im Kühlschrank aufbewahren. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 103 Kalorien, 5g Eiweiß, 4g Kohlenhydrate, 7g Fett.

Das braucht ihr:

70 g Reisproteinpulver

40 g Kokosblütenzucker

70 g Kokosmehl

3 EL Kokosöl

75 g Mandelmus

125 ml Mandeldrink

10 g Vanillepulver

1 Prise Salz

75 g Kakaonibs

Tipp: Regelmäßig verzehrt hat Mandelmus einen positiven Einfluss auf die Zusammensetzung des Körperfetts. Alternativ könnt ihr zwischendurch die eine oder andere ganze Mandel snacken.

Canberrys & Samen

So geht's: Haselnüsse rösten, mit Reisproteinpulver und Mandeln pürieren, beiseitestellen. Cranberrys im Mixer zerkleinern, anschließend mit Nüssen, Gojibeeren und den Saaten vermengen. Kokosöl schmelzen, Ahornsirup und den Vanilleextrakt hinzufügen und zum Rest geben. 20 Minuten im Kühlschrank lassen, dann zu 20 Kugeln formen. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 206 Kalorien, 9g Eiweiß, 10g Kohlenhydrate, 14g Fett.

Das braucht ihr:

75 g Haselnüsse

120 g Reisproteinpulver

150 g Mandeln

120 g Cranberrys

jeweils 30 g Gojibeeren, Sonnenblumenund Kürbiskerne sowie Hanf- und Chiasamen

100 g Kokosöl

7 EL Ahornsirup

2 TL Vanilleextrakt

Tipp: Chiasamen quellen im Magen auf, sorgen so für viel Volumen. Kürbis- und Sonnenblumenkerne enthalten viele Ballaststoffe. Alle drei Zutaten sind hervorragende Hungerstiller nach der Tour.

Honig & Nüsse

So geht's: Pekannüsse und Datteln im Mixer zerkleinern, dann Tahin, Haselnussmus, Reisproteinpulver, Kakaopulver, Honig und Zimtpulver hinzufügen und alles so lange verrühren, bis eine cremige Masse entsteht. Dann das Kokosöl schmelzen, hinzufügen und wiederum alles miteinander vermengen. Aus der Masse 20 Kugeln formen und diese in den Sesamkörnern wälzen. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 189 Kalorien, 7g Eiweiß, 6g Kohlenhydrate, 15g Fett.

Das braucht ihr:

75 g Pekannüsse

50 g Datteln

100 g Tahin

175 g Haselnussmus

75 g Reisproteinpulver

20 g Kakaopulver

60 g Honig

2 TL Zimtpulver

50 g Kokosöl

75 g Sesamsaat

Tipp: Zimt und Honig enthalten schmerzstillende und entzündungshemmende Substanzen. Somit unterstützen sie den Körper bei der Regeneration nach einem anstrengenden Trekkingtag.

Erdnuss & Quinoa

So geht's: Erdnussbutter, Agavendicksaft, Kokosöl und Vanillepulver vermengen und im Wasserbad schmelzen. Reisproteinpulver sowie Quinoa und Amaranth hinzufügen, dann alles gut mischen und anschließend 15 Minuten im Kühlschrank erkalten lassen. Aus der Masse Kugeln formen. Weiße Schokolade schmelzen und die Kugeln zur Hälfte darin eintunken. Abkühlen lassen. Ergibt 20 Pralinen, pro Stück: 179 Kalorien, 8g Eiweiß, 12g Kohlenhydrate, 11g Fett.

Das braucht ihr:

225 g Erdnussbutter

30 g Agavendicksaft

60 g Kokosöl

10 g Vanillepulver

90 g Reisproteinpulver

je 100 g gepuffter Quinoa und Amaranth

100 g vegane weiße Schokolade

Tipp: In Quinoa und Amaranth steckt eine Power-Kombination aus hochwertigen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Dies ist der ideale Snack, wenn ihr ein Leistungstief überwinden möchtet.

Fruchtschnitten für Wanderer

Diese vitaminreichen Fruchtschnitten passen in jede Brotzeitbox und bringen auch an kalten Tagen wertvolle Energie.

The great Outdoors »Winter Cooking«/Julia Hildebrand & Ingolf Hatz Energiereiche Fruchtschnitten

So geht's:

Gesunde Pausensnacks sind kinderleicht gemacht: Das getrocknete Obst und den Apfelsaft mit dem Pürierstab oder der Küchenmaschine zu einer feinen, klebrigen Masse pürieren. In einer Schüssel mit den geriebenen Mandeln verrühren. Je eine Oblate auf die Arbeitsfläche legen und die Häfte der Masse ein bis zwei Zentimeter dick daraufgeben und glatt streichen. Eine zweite Oblate darauflegen und mit einem Brettchen sanft und gleichmäßig zusammendrücken. Dann nur noch in die gewünschte Riegelform schneiden, ab in die Brotbox damit und nichts wie los.

Das braucht ihr dafür:

50 g weiche Datteln, geschält und entsteint

100 g Trocken-Aprikosen

100 g weiche Rosinen

50 g getrocknete Cranberries

4 EL Apfelsaft

100 g geriebene Mandeln

4 große eckige Oblaten

Tipp: Am besten immer je ein bis zwei Schnitten in Butterbrotpapier einschlagen.

Weitere Rezept-Ideen für eure nächste Tour