10 fantastische Kletterparks in Deutschland

Der wohl höchste Kletterpark Deutschlands liegt zwischen Hamburg, Bremen und Hannover in Niedersachsen. Auf bis zu 30 Metern Höhe können hier Wagemutige klettern und den Blick über die Baumwipfel schweifen lassen. Die Hindernisse sind in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt, hinzu kommen Partneraufgaben. Da es keine feste Parcoursreihenfolge gibt, kann jeder die Strecke sowie die Hindernisse frei wählen. So ist auch ein Ausweichen und Überholen möglich. Gruppen und Betriebsausflüge können am eigenen Sky Tower Vertrauen, Teamwork und Kommunikation üben. Snacks und Getränke gibt es vor Ort, ein Grillplatz lädt zum Entspannen ein.

Den Nervenkitzel auf 30 Metern Höhe zu stehen, erlebt man auch im Kletterwald Spessart und im Kletterwald Sayn. Bei beiden startet auf dieser Höhe eine Seilbahn.

Mindestalter: 2,5 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen

2,5 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen Preise: Tageskarte 43 Euro Erwachsene, 36,76 Euro Jugendliche/Azubis/Studierende/Rentner, 29,41 Euro Kinder bis 10 Jahre, Rabatte für Familien und Gruppen

Tageskarte 43 Euro Erwachsene, 36,76 Euro Jugendliche/Azubis/Studierende/Rentner, 29,41 Euro Kinder bis 10 Jahre, Rabatte für Familien und Gruppen Öffnungszeiten: Ende März bis Ende Oktober, Wochentags 14 bis 18 Uhr, Wochenende und Ferien 10 bis 18 Uhr

Ende März bis Ende Oktober, Wochentags 14 bis 18 Uhr, Wochenende und Ferien 10 bis 18 Uhr Adresse: Camp Reinsehlen 20, 29640 Schneverdingen