10 neue Bergstiefel im outdoor-Test

Bei der Entwicklung von Bergstiefeln für den hochalpinen Einsatz stehen Schuhentwickler vor schier unlösbaren, weil gegensätzlichen Anforderungen. Schließlich müssen die Schuhe einerseits viel Halt bieten, also eine extrem torsionssteife Sohle mitbringen. Sie darf auf kleinen Felsleisten nicht durchbiegen und abrutschen und muss so kantenfest sein, dass sich damit selbst in hart gefrorenem Schnee oder steilen Grashängen Stufen treten lassen. Auch der Schaft braucht Stabilität: Muskeln, Bänder und Sprunggelenke benötigen in ruppig-gerölligem Bergterrain Entlastung und die Füße einen bombenfesten Halt, um nicht im Schuh herumzurutschen. Andererseits muss der Schuh aber bei aller Steifigkeit so geschmeidig, komfortabel und leicht sein, dass man ihn gerne anzieht. Er muss also top sitzen, rund abrollen und Bewegungsfreiheit lassen, schließlich will man nicht bei jedem Schritt gegen einen Widerstand ankämpfen.