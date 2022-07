Top-10: Alpengipfel Die zehn höchsten Berge der Alpen

Matterhorn – Schweiz

4478 m

Der wohl bekannteste Berg der Welt und das Wahrzeichen der Schweiz ragt pyramidenförmig in die Höhe, die Besteigung ist der Traum jedes Bergsteigers! Der Normalweg führt von Zermatt über die Hörnlihütte und den Nordostgrat auf die Spitze hinauf – und gilt als einer der schwierigsten Viertausender Normalwege der Alpen. Am 14. Juli 1865 stand der Brite Edward Whymper erstmals auf dem Gipfel. Das Wettrennen um die Erstbesteigung endete jedoch in einer Tragödie: Vier der insgesamt siebenköpfigen Seilschaft stürzten beim Abstieg in die Tiefe. Wer den Berg lieber aus der Ferne bestaunen möchte, hat von verschiedenen Bergstationen in der Region beste Blicke auf den markanten Berg, bekannter Fotospot ist auch der Schwarzsee.