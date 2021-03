Selbstleuchtende Uhren von Traser Neue Traser P69 Black Stealth + Praxistest: P96

Die neue P69 Black Stealth

traser Die P69 Black Stealth

Die Fakten zur P69 Black Stealth:

Größe: Ø 46 mm

Trigalight Leuchtelemente

Glaskapillaren mit Tritium befüllt

verschraubte Krone

bis 20 bar wasserdicht

Schweizer Quarzwerk

entspiegeltes Saphirglas

PVD-beschichtete Edelstahllünette mit Keramikinlay

ergonomisch profilierter Grat

beidseitig drehbare Lünetten

Farbvarianten: Sand, Schwarz, Grün, Blau

Kautschuck- oder Textilarmband

Preise: 499 Euro mit NATO-Armband, 549 Euro mit Kautschuk-Armband

traser Das durch mb-microtec entwickelte neuartige Beleuchtungssystem trigalight auf Tritium-Basis gewährleistet eine dauerhafte und extrem helle Beleuchtung mithilfe von kleinen mit Tritium angereicherten Miniatur-Röhrchen, die auf H3- und Traser Uhren angebracht sind.

Mit der neuen P69 Black Stealth geht Traser Swiss H3 zurück zu ihren Ursprüngen im taktischen Bereich. Bereits 1989 entwickelte das Unternehmen für die US Army die erste selbstleuchtende Uhr der Welt. Die P69 Black Stealth kommt ebenfalls mit Zeiger, Studenindizes und Lünette, die mit "trigalight" Leuchtelementen bestückt sind. Diese auf Tritium-Basis entwickelte Selbstleuchttechnologie soll eine dauerhafte und extrem helle Beleuchtung gewährleisten. Sie kommt vor allem im taktischen Markt, in der Uhren-, Sicherheits-, Automobil-, Raum- und Luftfahrtindustrie zum Einsatz. Das wasserdichte Gehäuse der Uhr schützt vor Erschütterungen, Staub und Matsch, das Saphirglas für zusätzlichen Schutz vor Schrammen und Kratzern.

Die P96 OdP Evolution

Wir hatten die Traser P96 OdP Evolution Chrono Petrol über ein Jahr im Dauereinsatz – eine relativ leichte und auch nicht allzu große Armbanduhr, die ihre Outdoor-Tauglichkeit durchaus unter Beweis stellen konnte.

traser

Alle wichtigen Daten und Fakten zur Traser P96 Uhr

Swiss made

Größe: im Durchmesser 44 mm

Glas: Antireflektierendes Saphirglas

Gehäuse: schwarzes glasfaserverstärktes Polymer

Ziffernblatt: schwarz, petrol, grün, grau- Matt

Armband: schwarzes, braunes Leder-, grüngraues NATO

Wasserdichtigkeit: 20 atm/ 20 bar

Leuchtelemente: trigalight Selbstleuchttechnologie auf dem Ziffernblatt, Super-LumiNova Beschichtung auf den Stunden-Indizes der petrolfarbenen, grünen und grauen Modelle

UVP: ab 279 Euro (in der Testausführung P96 OdP Evolution Chrono Petrol mit Stoppfunktion, Chronograph, Datum, Minute, Sekunde, Stunde und kratzfestem Saphirglas: 499 Euro)

Die P96 Uhr gehört zur "Outdoor Collection" von Traser, also durchaus passend für einen Test bei uns. Wie alle anderen Traser H3 watches ist die P96 OdP Evolution mit der Selbstleucht-Technologie "trigalight" ausgestattet. Die Technologie sorgt dafür, dass das Ziffernblatt unabhängig von jeder Energiequelle im Dunklen leuchtet. Ein polymerverstärktes Glasgehäuse in Kombination mit antireflektierendem Saphirglas sollen die Uhr vor Kratzern und Schäden schützen – was in unserem einjährigen Praxistest bislang gut gelang. Gebrauchsspuren sind lediglich am mitgelieferten "NATO-Armband" aufgetreten, aber nur ein minimales Ausfransen an den Löchern des Uhrenarmbands. Da die traser P96 OdP Evolution wasserdicht ist (20 bar), konnten ihr auch Regen und das Eintauchen in Wasser nichts anhaben. Die Stoppuhr-Funktion hatten wir auf unseren Touren kaum genutzt. Das Ziffernblatt der P96 OdP Evolution ist in den Farben Grün, Grau, Petrol und Schwarz erhältlich.

Ralf Bücheler

Was uns an der P96 Uhr gefallen hat:

robustes Gehäuse, kratzfestes Glas

dauerhafte Leuchtfunktion bei Nacht

kaum Gebrauchsspuren nach einem Jahr tragen (siehe Fotos)

Was uns weniger gerfallen hat:

bis auf Stoppuhr & Beleuchtung eigentlich keine besonderen Funktionen

Ralf Bücheler

Ralf Bücheler Gut ablesbar, auch bei Sonne: Die P96 OdP Evolution Chrono Petrol.

Weitere Uhren-Modelle von Traser Swiss H3

Der Schweizer Uhrenhersteller hat noch mehr Uhren für Outdoorer im Programm:

P67 Officer Pro Chronograph

traser Die P67 Officer Pro Chronograph

Die Fakten zur P67 Officer Pro Chronograph

Ø 46 mm

Swiss Made

Trigalight Selbstleuchttechnologie

Antireflektierendes Saphirglas

Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung

Matt mit polierten Akzenten

Tachymeter auf Lünette

Wasserdicht bis 10 bar

Zifferblatt: Khaki, Grün, Blau, Schwarz

Preise: 579 Euro mit NATO-Armband, 679 Euro mit Edelstahlarmband

Neben der hauseigenen Selbstleuchttechnologie trigalight besitzt die P67 Officer Pro Chronograph auch eine Stoppfunktion und Tachymeter-Skala. Das mattschwarze, PVD-beschichtete Edelstahlgehäuse verfügt zudem über eine verschraubte Krone, einem Schweizer Quarzwerk und anti-reflektierendem Saphirglas, auf dem der Sekundenzeiger mit der roten Spitze sich auch tagsüber deutlich vom Zifferblatt absetzt. Als Armband kann man zwischen Nato- oder Edelstahl-Variante wählen.

P67 SuperSub

traser Die P67 SuperSub

Die Fakten zur Traser P67 SuperSub

Größe: Ø 46 mm

Trigalight Selbstleuchttechnologie auf Stundenindizes, Zeigern und unter traser Logo,

Super-LumiNova Markierung auf Keramiklünette

Lumineszierende Glasdichtung

Saphirglas

Wasserdichtheit: 50 bar

Edelstahl Gehäuse

Ziffernblatt: Schwarz, Blau, Orange

Armband: Kautschuk, Edelstahl, Kautschuckarmband-Verlängerung

Preise: 545 Euro mit Kautschuckarmband, 625 Euro mit Edelstahlarmband

Besonders für Tauch-Begeisterte interessant: die Traser P67 SuperSub, die mit einer Wasserdichtheit von 50 bar, einem Heliumventil und einer Keramiklünette und natürlich auch der Selbstleuchttechnologie trigalight kommt. Die robuste, einseitig drehbare Lünette mit lumineszierendem Glasdichtungsring und das Saphirglas sollen auch bei dieser Uhr vor Schrammen und Kratzern, bspw. beim Rifftauchen schützen.

Alle hier vorgestellten Uhren gibt es im Fachhandel und lassen sich online direkt bei Traser H3 Deutschland bestellen.

