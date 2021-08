Kauftipp 08/2021 Test: Nextool Flagship Pro Multitool

Was uns am Nextool Flagship Pro gefallen hat:

praxisgerechte Ausstattung (15 Funktionen)

erstklassige Schere

saubere Verarbeitung

Gürtelclip & Holster mit dabei

Nextorch Liegt gut in der Hand: das "Flagship Pro" von Nextool.

Die Multitools von Nextool sind bisher eher Insidern bekannt. Was sich ändern könnte, stecken sie doch voll schlauer Ideen. Das Nextool Flagship Pro etwa glänzt mit einer extragroßen Schere, wie man sie so bei anderen Tools nicht findet. Zu den weiteren Highlights zählen die hochwertige Spitzzange und die stabile, arretierbare Klinge, mit der sich bestens schnippeln und werkeln lässt. Eine Säge, Flaschen- und Dosenöffner, diverse Schraubendreher und weitere praktische Werkzeuge wie Lineal und Glasbrecher runden die Ausstattung ab. Dank der ergonomischen Form und gerundeter Kanten liegt das Multitalent angenehm in der Hand. Ebenfalls gut: der auch angesichts akkurater Verarbeitung gute Preis von 75 Euro (online teilw. auch günstiger).

Die technischen Daten des Flagship Pro:

Gewicht: 249 g

Länge geschlossen: 11 cm

Klingenlänge: 8 cm

Länge geöffnet: 16.3 cm

Ergonomisch optimierten Gehäuse

Glasbrecher aus Nano-Keramik

Seil- und Gurtschneider

Spitzzange

Schere

Flaschen,- und Dosenöffner

Säge

(alles Herstellerangaben)

Ausprobiert: drei Monate (OUTDOOR Kauftipp 08/2021)

Preis: ca. 75 Euro

