In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Das hat uns am Klappgrill gefallen

Schick ist er ja, der Jones! Doch lohnen sich die 299 Euro Anschaffungspreis für den sieben Kilo schweren Klappgrill aus Edelstahl? – Wir meinen ja. Vorausgesetzt, man fährt öfter mit dem Auto oder dem Wohnmobil raus in die Natur. Denn das Teil komplett mitzuschleppen – sei es zu Fuß oder auf dem Fahrrad – das will man nicht wirklich! Wer jedoch eine praktische Erweiterung seiner Outdoor-Camping-Küche sucht, ist mit dem rund 43 Zentimeter breiten und 32 Zentimeter tiefen Burnhard Jones an der richtigen Adresse.