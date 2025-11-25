Lifestraw Wasserfilter Trinkflaschen im Test

Verunreinigtes Wasser wieder trinkbar zu machen, ist dank moderner Filtersysteme kein Problem mehr. Doch gerade handliche Filter für unterwegs sind eher rar. Hinzu kommt, dass viele Wasserfilter dabei auf Elektrizität oder Chemie angewiesen sind. Nicht so die Filterprodukte von Lifestraw, allen voran der LifeStraw Sip, ein wiederverwendbarer Trinkhalm aus Edelstahl, der Mikroplastik, Bakterien und Parasiten aus unreinem Wasser entfernt (allerdings keine Viren ~0,02 Mikron, dafür gibt es andere Filtersysteme). Mit seinem hochwertigen Silikon-Mundstück und dem auslaufsicheren Transportetui ist er leicht (wiegt nur knapp 85 Gramm), kompakt und ideal für unterwegs – ob im Restaurant, Hotel oder auf internationalen Reisen. Gleichzeitig hilft er, Plastikmüll zu vermeiden: Denn mit dem Lifestraw Sip wird der Kauf von Einwegflaschen überflüssig – eine nachhaltige Lösung für mehr Sicherheit und Komfort auf Reisen.

Einsatzbereiche: Für unterwegs und auf Reisen

Für unterwegs und auf Reisen Eigenschaften: Filtert bis zu 1.000 Liter (über ein Jahr tägliche Nutzung)

Filtert bis zu 1.000 Liter (über ein Jahr tägliche Nutzung) Gewicht: ca. 85 g

ca. 85 g UVP: 39,95 €

39,95 € (alles Herstellerangaben)

Die "Peak Squeeze" – faltbare Filterflasche fürs Trekking Ideal für unterwegs ist auch die LifeStraw Peak Squeeze, ein ultraleichtes, faltbares Filtersystem aus extrem robusten Materialien, das bis zu 2.000 Liter sicheres Trinkwasser liefert und flexibel als Flasche, Strohhalm oder Wasserspeicher genutzt werden kann. Ideal für Trekkingtouren, Trailrunning oder andere Abenteuer bei denen es besonders aufs Gewicht und Packmaß ankommt. Mit weniger als 110 Gramm passt die Squeezebottle in jeden Rucksack und ersetzt Einwegflaschen zuverlässig. Dank optimierter Filtermembran und einfachem Rückspülsystem soll die Durchflussrate auch bei sandigem oder schlammigem Wasser konstant hoch bleiben. Die Lifestraw Squeeze Bottle konnten wir selbst schon ausprobieren und sind bislang begeistert:

Ralf Bücheler

Pro und Contra zur Lifestraw Peak Squeeze leicht

nimmt zusammengerollt nur wenig Platz weg

angenehm daraus zu trinken, ohne Nebengeschmack

Einsatzbereiche: Reisen, Wandern, Trekking

Reisen, Wandern, Trekking Größe: 650 ml, 1000ml

650 ml, 1000ml UVP: 44,95 €, 49,95 € bestellbar bei Amazon Go Serie – stylische 0,5 bis 1 Liter Flaschen mit integriertem Trinkhalm Ebenfalls empfehlenswert: die Filterflaschen der LifeStraw Go Serie. Klar wiegen diese Flaschen deutlich mehr als die Squeeze-Bottle (vor allem in der Edelstahl-Variante), sind aber für Tageswanderungen, Biketouren, auf dem Campingplatz oder auf Reisen dennoch eine gute Wahl. Der integrierte 2-Stufen-Filter entfernt Bakterien, Parasiten, Mikroplastik, Sand und Trübungen und verbessert zugleich den Geschmack durch Reduktion von Chlor. So kann unterwegs an Flüssen, Seen oder anderen frischen Wasserquellen nachgefüllt werden, was besonders auf Bergtouren im Sommer oder in Ländern mit fragwürdiger Wasserversorgung ideal ist. So muss man sich einfach weniger Gedanken über die Getränkeversorgung auf Tour machen, da man ja quasi überall Wasser nachfüllen kann. Der integrierte Filter reicht für bis zu 4.000 Liter, was rund 8.000 Einwegflaschen ersetzt und somit auch noch aktiv zur Vermeidung von Plastikmüll beiträgt.

Ralf Bücheler ​Die neuen Go Flaschen (2025) bestehen aus doppelwandigem, isolierendem Edelstahl, halten das Wasser den ganzen Tag lang kalt und sind in zehn verschiedenen Farben erhältlich, ab ca. 35 Euro (500ml) . Der Filter sollte durch Entnehmen und Ausblasen regelmäßig gereinigt werden.

Pro und Contra zur Lifestraw Go Filterflasche sieht nicht nur gut aus, ist auch robust

Wasser lässt sich überall auffüllen

angenehm daraus zu trinken, ohne Nebengeschmack

gut zu reinigen

vollgefüllt ein ordentlicher Gewichtsfaktor (besonders die an sich schon recht schwere Edelstahl-Version)

Flasche kommt mit einklappbarem Beiß-Ventil (Mundstück aus lebensmittelechtem Silikon; dieses kann heruntergeklappt werden, um es vor Schmutz und Keimen zu schützen, wenn es nicht verwendet wird. Dies macht die Flasche auslaufsicher und hygienisch für den Transport, beispielsweise befestigt am Rucksack mittels des integrierten Karabiners).

Gewicht je nach Größe und Ausführung (Kunststoff / Edelstahl) zwischen 250 und 624 Gramm

Flaschenvolumen: 500 ml – 1000 ml

UVP: 53,95 – 74,95 € 650ml Flasche bis zu 32% reduziert bei Amazon

Mit dem Lifestraw Personal hat alles angefangen

Vestergaard Mikroskopisch kleine Poren Filtern das Wasser beim Ansaugen. Der LifeStraw Personal ist nicht nur handlich sondern kommt auch ohne Chemie und Elektrik aus.

Mit dem LifeStraw Personal "Strohhalm" (siehe Bild oben) hatte sich der Hersteller Vestergaard schon vor gut 10 Jahren genau diesen Problemen angenommen: Das Kernstück der LifeStraw Trinkhalme ist ein Kunststoffrohr mit Hohlfasern, das Partikel und Mikroorganismen durch Saugen herausfiltert. Durch regelmäßiges Ausblasen lässt sich der Wasserfilter reinigen.

Vestergaard

Produktinformationen Lifestraw Personal (laut Hersteller):

Hohlfaser-Mikrofiltrationstechnologie filtert 1000 Liter Wasser

Filtert Schwebstoffe und Partikel die größer sind als 0.2 Mikron (1Mikron = 1/1000mm)

Filtert 99.9999% der im Wasser befindlichen Bakterien, auch E. coli-Bakterien und Salmonellen

Filtert 99.9% aller Protozoen Parasiten, auch Giardia und Cryptosporidium

LifeStraw verwendet dabei kein Jod oder sonstige Chemikalien, es entsteht kein chemischer Nachgeschmack

Für virale Kontamination bietet LifeStraw spezielle Purifier an (z. B. LifeStraw Mission , LifeStraw Family , LifeStraw Community ), die eine Ultrafiltration mit Porengröße kleiner als 0,02 Mikron verwenden.

an (z. B. , , ), die eine mit Porengröße kleiner als 0,02 Mikron verwenden. Alternativ empfiehlt LifeStraw, zusätzlich Desinfektionstabletten zu verwenden, wenn Viren ein Risiko darstellen.

zu verwenden, wenn Viren ein Risiko darstellen. LifeStraw Produkte sind frei von BPA

hergestellt aus widerstandsfähigem Plastik

funktioniert einfach durch Saugen, ohne Elektrizität, Batterien oder Ersatzteile

Abmessungen: 22,9 cm lang, 2,5 cm Durchmesser

Gewicht: 57 g

(alles Herstellerangaben)

noch erhältlich z.B. bei Amazon für 18,84 € (UVP: 24,95 €)

Aus einem Projekt zur Bekämpfung des Guineawurms – eines Parasiten, der durch verunreinigtes Wasser übertragen wird – hervorgegangen, steht LifeStraw schon seit den 1990er-Jahren für sicheres Trinkwasser überall auf der Welt. Und auch heute noch bleibt die soziale Mission der Marke im Mittelpunkt: Durch das Give Back Programm sorgt jedes verkaufte Lifestraw-Produkt dafür, dass ein Kind in einem Entwicklungsland ein Jahr lang Zugang zu sicherem Trinkwasser erhält – bisher profitieren bereits über 11,8 Millionen Kinder weltweit. Nach dem erfolgreichen Start in Kenia wird das Modell inzwischen auf sieben weitere Länder übertragen.