Made in Germany Das neue Gigaset GX6

Seit Ende September auf dem Markt: Das neue Gigaset GX6 Smartphone. Was es verspricht, vor allem in Bezug auf den Outdoor-Einsatz, erfahrt ihr hier ...

Als Fortführung des erfolgreichen Gigaset GX290 soll das Gigaset GX6 nun mit noch besserer Hardware und cleveren Features neue Maßstäbe setzen. Dazu gehören: Ultraschnelles 5G, ein starker Wechsel-Akku, kabelloses Schnellladen, 120 Hz FHD+Display, Wi-Fi 6, ein Dual-Kamera-System mit optischem Bildstabilisator (OIS) – und gleichzeitig die bekannten Outdoor-Eigenschaften nach Militärstandard MIL-STD-810H + IP68 (staub- und wasserdicht). Diese und weitere Features sollen das neue Smartphone, das seit dem 29. September für 579 Euro im Handel erhältlich ist, zu einem perfekten Outdoor-Begleiter machen.

Für wen eignet sich das GX6 Smartphone?

Das Gerät richtet sich vor allem an Privatanwender, die gerne in der Freizeit aktiv sind, anspruchsvolle Hobbys betreiben oder einen herausfordernden Alltag haben. Aber auch für Menschen, die im Außendienst oder in rauen Umgebungen arbeiten, ist das neue Gigaset GX6 geeignet.

Gigaset Das neue Gigaset kostet 579 Euro (UVP) und wiegt laut Hersteller knapp 280 Gramm. Vor allem der 5000 mAh Wechsel-Akku und die Bedienbarkeit mit nassen Händen oder Handschuhen dürfte Outdoor-Aktive glücklich machen.

Wie nachhaltig ist das Gigaset GX6?

Das Outdoor-Smartphone wird in Deutschland hergestellt. "Die Produktion des GX6 im Gigaset Stammwerk im nordrhein-westfälischen Bocholt stärkt die regionale Wirtschaft, sichert Arbeitsplätze, gewährleistet kurze Transport- und Lieferwege. Zudem kommt das Gigaset GX6 mit einem 5.000 mAh starken Wechsel-Akku, Sicherheitsupdates für bis zu 5 Jahre ab Marktstart und der Aussicht auf die nächsten zwei Android-Updates bis Version 14 der Nachhaltigkeit entgegen", so Daniel Stojanovic, Head of Product Marketing.

Technische Daten

Gigaset GX6 Outdoor-Smartphone Herstellerangaben Preis 579 Euro (UVP) Gewicht 278 g Maße (H x B x T) 170,7 x 82,2 x 11,9 mm Akku Lithium Polymer Wechsel-Akku, 5000 mAh, Laden bis zu 30 Watt per Kabel, Möglichkeit zum kabellosen Schnelladen nach Qi-Standard Display FHD+ Punch-Hole Display mit 6,6 Zoll und Corning Gorilla Glass Kamera 50 MP PDAF Weitwinkel Kamera mit optischen Bildstabilisator, 1/1,55" großer Sensor mit einer Pixelgröße von 1.008 μm, 16 MP Frontkamera Speicher 6 GB (Ram), 128 GB (intern, erweiterbar auf ≤ 1 TB) Schutzklasse Militärstandard MIL-STD-810H + IP68 Staub- und Wasserdicht Prozessor Leistungsstarker 2,4 GHz Octa-Core-Prozessor Konnektivität 5G-Netz, Wi-Fi, Bluetooth, NFC Android-Version Android 12 (Upgrade-Plan auf 13 und 14) Sonstige Features Fingerabdrucksensor; Gesichtserkennung; programmierbare, physische Funktionstaste; 3,5 mm Klinkenanschluss, Bedienung mit nassen Händen oder Handschuhen; Farben Titanium Grey, Titanium Black Lieferumfang Bedienungsanleitung, USB-C Lade- und Datenkabel, Handgelenksschlaufe

Hier könnt ihr das neue Gigaset GX6 bestellen

GX6: Mehr Infos & Bilder im Herstellervideo

Wissenswertes rund um Gigaset