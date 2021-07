Top-GPS-Gerät von Garmin Praxistest: Garmin GPSMAP 66sr

Was bringt die innovative Technik im Garmin GPSMAP 66sr? – Wir haben das GPS-Gerät drei Monate lang getestet ...

Was uns gefallen hat – und was nicht:

exakte Positionsermittlung

helles Display

großes Kartenangebot

Handy-Anbindung

Akku nicht ersetzbar

Das Garmin GPSMAP 66sr empfängt als eins der ersten GPS-Geräte die Signale von bis zu fünf Satellitensystemen gleichzeitig, die des US-amerikanischen GPS und die des europäischen Galileo sogar auf zwei Frequenzen (Multiband). Beides äußert sich in einer flotteren und genaueren Standortbestimmung als bei anderen Modellen. Auch werden Tracks vor allem unter Extrembedingungen wie in engen Schluchten oder in nassen Laubwäldern meist etwas präziser aufgezeichnet. Zu den weiteren Highlights zählen das helle Display, üppige Navigationsfunktionen, die vorinstallierte Europakarte und die Schnittstelle zu Handys – etwa zum Aufspielen von Tracks. Der Akku stemmt Mehrtagestouren, lässt sich aber leider nicht tauschen.

Die technischen Daten des Garmin GPSMAP 66sr:

Gewicht: 232 g (mit Batterien)

Maße: 6,2 x 16,3 x 3,5 cm

Transflektives TFT-Farbdisplay (3,0 Zoll)

Batterielaufzeit: bis zu 36 Stunden, bis zu 450 Stunden im Expeditionsmodus

Wasserdichtigkeit: IPX7

Speicher: 16 GB

Erweiterte Multi-Satelliten-Unterstützung: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und IRNSS

Birdseye Satellitenbilder

Barometer und Kompass

Vorinstallierte Europa-Karten

Individuelle Wetterdaten

(alles Herstellerangaben)

Preis: 500 Euro

Weitere Eindrücke der gesamten GPSMAP 66-Serie findet ihr im Herstellervideo:

