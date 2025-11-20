Mit Zenbivy draußen gut schlafen - auch im Winter!

Draußen übernachten im Winter klingt nach Freiheit, ist aber oft einfach nur kalt, unbequem und schlaflos. Ob in der Hütte ohne Heizung, im Van mit beschlagenen Scheiben oder im Zelt bei Minusgraden: Wer draußen unterwegs ist, kennt das Problem. Man liegt eingezwängt im Mumienschlafsack, wacht mehrfach auf, friert oder schwitzt und startet gerädert in den nächsten Tag. In Hütten kommt ein weiterer Punkt dazu: kratzige Wolldecken, fragwürdiger Geruch, oft seit Jahren nicht gewaschen.

Wer empfindlich ist, liegt wach. Wer Pech hat, kratzt sich die halbe Nacht. Und selbst im eigenen Schlafsack sorgen raschelndes Material, rutschende Matten und enge Passform dafür, dass Erholung auf der Strecke bleibt.

Zenbivy / Robert Urban Egal ob in der Hütte, im Van oder im Biwak: Wenn der Schlaf fehlt, fehlt am nächsten Tag die Energie.



Draußen so gut schlafen wie daheim Wer draußen unterwegs ist, weiß, Schlaf ist keine Nebensache. Er entscheidet, wie der nächste Tag beginnt. Und eine schlechte Nacht kann selbst die schönste Tour überschatteten. Genau hier beginnt die Geschichte von Zenbivy.

Die Marke aus den USA hat das klassische Schlafsackprinzip aufgebrochen und ein System entwickelt, das nicht nur warmhält, sondern sich wie ein richtiges Bett anfühlt. Der Gedanke dahinter ist so einfach wie konsequent: draußen so gut schlafen wie daheim.

Zenbivy Das Zenbivy-System besteht aus zwei Teilen: dem Sheet, das sich wie ein Spannbettlaken um die Isomatte oder Matratze legt, und dem Quilt, der lose darüberliegt.



Zusammen entsteht ein Schlafplatz, der sich nicht nach Ausrüstung anfühlt, sondern nach Ankommen. Wer sich nachts dreht, hat Platz. Wer friert, befestigt den Quilt am Sheet, schließt die Footbox und verwandelt alles in einen warmen Kokon. Und wer frische Luft liebt, öffnet das System mit einer einzigen Bewegung.

Diese Freiheit macht den Unterschied, besonders im Winter Das System bewegt sich mit, hält die Wärme dort, wo man sie braucht, und lässt Feuchtigkeit entweichen. Egal ob Hüttennacht, frostiger Winterraum, Van-Wochenende oder Biwak im Schnee: Zenbivy sorgt dafür, dass auch minusgrade Nächte weich werden.

Zenbivy / Elina Lehmkuhl Die Basis dafür ist hochwertige HyperDRY™-Daune. Sie ist fluorcarbonfrei behandelt, bleibt selbst bei Feuchtigkeit warm und verklumpt nicht, ein entscheidender Vorteil, wenn Atemkondens, Hüttenkälte oder Schneewind ins Spiel kommen. Dazu kommt ein durchdachtes, langlebiges Design, das Wärmeleistung, Komfort und Nachhaltigkeit in Einklang bringt.



Zenbivy zeigt, dass guter Schlaf kein Luxus ist, sondern Grundlage. Wer draußen zur Ruhe kommt, erlebt intensiver, fühlt tiefer, startet stärker in den nächsten Tag. Und genau dafür wurden ihre Schlafsysteme gebaut: als Verbindung zwischen den zwei Welten, die wir lieben , der Draußenfreiheit und dem Gefühl von Zuhause.

Gerade jetzt, wenn die Natur leiser wird und der Winter uns wieder nach innen führt, ist dieser Gedanke besonders spürbar: Man braucht nicht viel zum Glück. Nur das Richtige.

Die neue Zenbivy Kollektion 2025 & Wintergewinnspiel

Zenbivy Gewinne ein Zenbivy Ultralight Bed.

