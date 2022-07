Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten Hier wird Schlafen zum Abenteuer

8/30 Zug in den Bäumen: Ein ex­plo­dierter Munitionszug lieferte die Idee für das Baumwaggonhotel am Hollenbeker Bahnhof bei Ratzeburg. Krumm und schief hängen die Waggons in bis zu acht Meter Höhe in den Bäumen. In drei Abteilen finden bis zu zwölf Personen Platz, in eine Kabine passen zwei bis sechs Personen. Sie sind mit Bad, Dusche und WC ausgestattet, gefrühstückt wird auf einer Plattform 6,5 Meter über dem Boden. Mit Frühstück 79 Euro. Mehr Infos: www.3sine.net