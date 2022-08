Wir haben für euch getestet Leichte Ausrüstung für deine Tour mit Zelt

Überragend

Primus Omnifuel TI

Fazit: Der Primus Omnifuel ist das beste Modell für Grammzähler!

Ein Multifuelkocher bietet handfeste Vorteile: Überall auf der Welt kannst du Brennstoff zapfen. Und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verliert er im Benzinbetrieb nicht an Leistung, während Gasbrenner vor allem bei geringem Kartuschenfüllstand schwächeln. Außerdem beanspruchen die Gastanks rund das doppelte Volumen von Benzinflaschen – was sich auf mehrwöchigen Treks so richtig bemerkbar macht. Der Primus Omnifuel Ti (270 €, Gewicht Kocher und Pumpe mit 0,35-l-Flasche: 220/190 g) ist das beste Modell für Grammzähler. Er lässt sich einfach vorheizen und fein regulieren. Auf Vollgas röhrt er so richtig los und bringt einen Liter Wasser in rund 4:30 Minuten zum Kochen (Verbrauch: je 16,5 g Benzin/Gas).

Heizleistung:

Verbrauch/Betriebskosten:

Handhabung:

Gewicht/Packmaß: