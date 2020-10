Smartwatch-Neuheiten 2020 Die neuen Smartwatches im Überblick

Die Smartwatch – viele haben sie, fast alle wollen sie. Der kleine Computer am Handgelenkt hat sich zu einem richtigen Allrounder entwickelt. Ob Routenplanung für die nächste Wandertour, Fitness-Tracking oder flinke Nachrichten auf WhatsApp versenden. Fast alles ist inzwischen möglich. Preislich bekommt man schon für unter 200 Euro eine gute Smartwatch, nach oben sind wie fast überall keine Grenzen gesetzt. Denn grundsätzlich gilt, je mehr das Gerät kann und Technologie in ihm steckt, desto teurer kann es werden. Wir haben uns umgeschaut und fünf neue Smartwatches gefunden, vom kleinen bis zum großen Geldbeutel.

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Das Display fällt im Vergleich zum Vorgängermodell etwas größer aus. Die drehbare Lünette rahmt es dezent ein.

Bei der Samsung Galaxy Watch 3 kann man zwischen zwei Größen wählen: 41mm und 45 mm Durchmesser. Wer lieber auf puristische Looks steht, wählt die Farbe "Mystic Black", wer es lieber glänzend mag kann sich zwischen "Mystic Silver" und "Mystic Bronze" entscheiden. Eingerahmt durch eine drehbare Lünette, besitzt die Samsung Galaxy Watch 3 nun ein etwas ein größeres Display als ihr Vorgänger und ist ganze 15% leichter (48,2 g). Außerdem hat man beim Kauf dieser Multifunktionsuhr die Wahl zwischen verschieden farbigen Echtleder-Armbändern und Zifferblättern in Wunschkombination. Ohne Mobilfunk startet die Smartwatch ab einem Preis von 350 Euro, mit LTE ab 450 Euro und wer ein Titangehäuse möchte muss mit 650 Euro rechnen.

Die technischen Daten der Samsung Galaxy Watch 3:

EGK Funktion: integrierte Elektrodensensoren messen Herzrhythmus

Sauerstoffgehalt im Blut: Schätzung durch rote LED’s und Infrarotstrahlung

Schlaf: Erstellung eines Schlafprotokolls + nützliche Tipps für gesünderen Schlaf

über 120 integrierte Workouts

integrierter Lauftrainer: der fortschrittliche Algorithmus analysiert das Laufen + gibts Tipps zur Technikverbesserung

Nachrichten: Anzeige auf dem Display von Nachrichten, Anrufen, Bildern und Co. + Smart-Reply-Funktion

56 Stunden Akkulaufzeit

Gewicht: 48,2 Gramm

Integrierter Beschleunigungssensor: die Smartwatch erkennt einen Sturz und sendet bei Bedarf eine Not-SMS an den Notfallkontakt

Apple Smartwatch 6

Der Nachfolger der Apple Smartwatch 5 kommt in den beiden neuen Farben Rot und Blau (siehe Bild unten), sowie in zwei Durchmessern, 40 und 44 Millimetern. Außerdem hat man die Wahl zwischen unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl, Titan und 100 Prozent recyceltem Aluminium. Die innovativen und nahtlosen Armbänder verzichten auf Schließen und Schnallen. Hier könnt ihr zwischen zwei Materialien und neun individuellen Größen wählen. Je nachdem welche Stimmung ihr gerade habt, welche Aktivität ausgeübt wird oder welcher Stil zu euch passt – das Zifferblatt kann ganz danach bestimmt werden. Die Preise starten für die Apple Smartwatch 6 bei 418 Euro.

Apple Apple Smartwatch Series 6

Ebenfalls erhältlich als Apple Watch Series 6 ist die 30,5 Gramm schwere Apple Watch Nike, die zusammen mit Nike Run Club App agiert. Geschwindigkeit messen, seine Siegesserien aufzeichnen und die Highlights der Läufe – all diese Infos hat man auf der neuesten Sammlung von Nike Zifferblättern auf einen Blick. Besonders nützlich: der Nike Dämmerungsmodus füllt das Display mit leuchtenden Farben damit du bei deinem Lauf im Dunkeln besser gesehen wirst. Für noch mehr Aufmerksamkeit kann man sich dann für ein Nike Sport Loop Arm­band mit speziellem reflektierenden Garn entscheiden, dass leuchtet wenn es angestrahlt wird. Insgesamt stehen elf Ausführen an Armbändern zur Verfügung. Preis: ab 418 Euro.

Apple Apple Series 6 - Nike Edition

Die technischen Daten der Apple Smartwatch 6:

Sauerstoffgehalt im Blut: aus vier LED Clustern und vier Photodioden

EKG-App: Elektroden, integriert in die digital Crown und den Gehäuseboden, liefern Daten um elektrische Herzsignale zu lesen

Schlaf: Schlafziele setzen und Routinen entwickeln

Höhenmesser: durchgehend Höhenmessung in Echzeit-HöhenunterschiedeAlways on Retina Display

Fitness: Motivation zu mehr Bewegung, Trainingsdaten messen indoor und outdoor

Nachrichten und Telefonieren am Handgelenk

Apple Pay

Kartenfunktion

Wassergeschützt bis 50 Meter

Familienkonfiguration: mit iPhone kann die Apple Watch für Kinder oder Ältere eingerichtet werden, die kein eigenes iPhone besitzen

Gewicht: 30,5 Gramm

(Herstellerangaben)

Fossil The Carlyle HR 5. Generation

Die fünfte Generation der Carlyle Serie von Fossil ist kompatibel mit Android und Apple. Dabei kann man zwischen drei Farben in Edelstahl oder auch drei Farben in Silikon wählen – ganz nach persönlichem Geschmack. Auf dem "Always on Display" kann man zwischen tausenden verschiedenen Zifferblättern wählen. Die Preise beginnen bei 299 Euro. Wer den Geldbeutel etwas enger schnüren muss, sollte sich die Fossil Smartwatch "Sport" mit Silikonband anschauen. In acht Farben und für 99 Euro könnt ihr bei dieser Uhr mit Features wie verlängerter Akkulaufzeit, Aufzeichnung des Trainings, mobilem Bezahlen und ungebundenem GPS rechnen.

Fossil Fossil The Carlyle HR 5. Generation

Technische Daten der Fossil Carlyle Smartwatch:

Always on Display

Hunderte Apps: Fitness, Bezahlung etc.

Gesundheit: Tracking Aktivitätsziele, Schritte, Schlag, Puls

GPS: zeichnet zurückgelegte Strecke und Weg auf

Dienstprogramme: Benachrichtigen zu Anrufen, Apps, Nachrichten

8 GB Speicher

integrierter Höhenmesser

24 Stunden Akkulaufzeit, schnelle Ladezeit

Gewicht: 99,7 Gramm

(Herstellerangaben)

Garmin Venu Smartwatch

Garmin Die Garmin Venu gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit jeder Menge Funkionen.

In elf verschiedenen Farben kommt die neue Garmin Venu Smartwatch. 20 vorinstallierte Apps für Indoor- und Outdoorsport sollen dabei umfassende Health- und Fitnessfunktionen bieten. In der günstigsten Ausführung ist die Garmin Venu Smartwatch ab 195 Euro zu haben.

Garmin Deutschland GmbH Garmin Venu

Die technischen Daten der Garmin Venu Smartwatch

Kontaktlos bezahlen

Anrufe, eingehende Nachrichten, News aufs Display

Helles Farbdisplay

6 Tage Akkulaufzeit

Widerstandsfähiges Corning Gorilla Glass 3 und Aluminium-Lünette

Menstruationszyklustracking, Atemfrequenz, Wasserkonsumtracker, Herzfrequenzmessung, Schlafanalyse, Stress-Level Tracking, Sauerstoffsättigung

Wasserdicht bis zu 5 ATM

Gewicht: 46,3 Gramm

(Herstellerangaben)

Mobvoi Ticwatch Pro 4G/LTE Smartwatch

Die Mobvoi Ticwatch Pro Smartwatch besticht durch ein doppeltes Display, das in zwei Schichten aufgeteilt ist: einem AMOLED-Screen und LCD. Der Helligkeitssensor der Smartwatch soll das Display stets den aktuellen Lichtverhältnissen anpassen. Preis: 299 Euro.

TicWatch TicWatch Pro 4G/LTE

Die technischen Daten der Mobvoi Ticwatch Pro 4G/LTE Smartwatch:

2 Tage Akkulaufzeit

4G/LTE Mobilfunkverbindung

Telefonate und SMS-Texte auf dem Display

24 Stunden Herzfrequenzmesser

Eingebautes GPS

SOS 911 Autodial und Standortfreigabe

Schrittverfolgung

Wasserfester Lautsprecher

6 eingebaute Sportmodi

Gewicht: 47,4 Gramm

(Herstellerangaben)

